Zdroj lásky najdete ve Vás

Kdo hledá lásku, najde víru. Kdo hledá víru najde Boha, takto to bylo po většině věků. Kdy lidé šli s kým, komu věřili.

Láska tvá tě uzdravila (pracovní název)

Na počátku musím vysvětlit tyto řádky. Tyto řádky vznikají jako Boží dílo, které provází život. To že lidé jej tak pochopí bude záležet čistě jen na nich. Bohové jsme totiž my všichni a to tak, že věříme mu jako sami sobě.

Po tomto úvodu se můžeme rozejít, kdyby tu nebyla jedna okolnost, o které bych tu rád pohovořil.

Co je to vlastně láska a víra? Láska je poznatek něčeho tak vysokého, že nikdo z lidí ji nechápe, jen Bůh, který svým životem je láskou. Tato pravda o lásce je životem naším a jeho. Proto se nezlobte na ty, co tvrdí, že vše je láskou, ano je tomu tak, ježe mysl člověka nedokáže tuhle lásku jako lásku pojmout. Jsou však lidé, kteří vidí celé toto dílo v celku. Tito lidé již dnes konají zázraky, o kterých se říká, že jsou ve skrytu duše, ale co není může být a ze skrytého se může stát veřejné.

To, jak půjde čas nezáleží přeci na nás, i kdybychom stokrát chtěli a neměli k tomu předpoklady nic se nestane, ani zázrak, ani běžná událost, která jakoby vyšumí do ztracena. Tímto Bůh dává do světa svoji lásku a my lidé ji chápeme takto:

Na počátku bytí si ji plně uvědomujeme a pláčeme bez ustání, však jak prohlédneme tento závoj, odíváme se do těla, poznáváme její hrubou podobu. Takto se rodí život do života. Jenže co my s tím? Na to se dá odpovědět jednou větou. Měli bychom přilnout k lásce jako víře v tom co je i není.

Myslím, že nynější slova budu muset vysvětlit. Nebyl počátek, který je dalším pokračováním samého počátku, takto se má začít. Pak následuje život samý a tento život se nedá popsat slovy jinak než život toho, kdo uvěřil a tato víra je láskou všeho jako jednoho. Takto se definuje láska a takto se definuje život ve víře.

Co lze závěrem říci? Na počátku jsme plakali štěstím a na konci naše slzy prolité zde na zemi budou střípky života, který jsme žili. Proto se nebojte slz, které se vám objeví na tváři. To jen Bůh si přeje poznat Vás jako své děti.

Myslím, že se tento námět vyčerpal a budu se těšit na další vstupy.

Mějte se hezky.

J.H.

Kdo pochopí tyto slova lásky, nebude strádat v životě ani v duši

Perex: Slova nejsou od toho by byla poznána, ale milována jako jedno. Taková slova, když přijdou v pravý čas, nazývají se láskou. Takto vyzní každá situace, když je správně pochopena.

Láska, která není a je (pracovní název)

Na počátku každé lásky zní jedno slovo: Bůh, který je i není. Takto se dá začít tady na zemi, která je dočasným našim útočištěm. Říkám dočasným a myslím tím to, že dokázat v této chvilce co obýváme zemi, dodat lásce co je zapotřebí, znásobíme svoji moc, ne nad sebou samým, ale v Božství, které lásku provází. Láska tak není vykonstruovanou, jak by se dalo říci, ale je skutečná tak jak je skutečný ten, kdo lásku nese.

Její pomyslnost není tím, že je vše jedno, ale právě tímto se zhmotňuje a tímto dodává všemu co má být.

Slovo dalo slovo a já se propadl na tento svět a tento svět nebyl s to pochopit má slova, přesto má slova nezapadnou, protože láska je dar, který se musí v sobě objevit. Není to automatické, že jsem v lásce, to jen člověk si myslí, jsem, a tudíž dokáži vše. Není tomu tak, to že jsem, je jen malý střípek z toho všeho a Bůh je součástí tohoto střípku.

Toto celé pojednání by nemělo ani za mák cenu, kdyby zde nebyla láska. Ona všemi opětovaná láska, která ač často nepochopena dává na odiv svoji krásu právě tím, že člověka naučí věřit. Láska je tak zdrojem víry a ta láska kterou najdeme v sobě i v druhých je víry, a tedy i lásky největší.

Toto celé by nemělo ani za mák cenu, přesto připojím jednu poznámku, bez které by tento článek se ztrácel v patosu lásky. Láska je dar a jak zacházet s tímto darem ví jedině ten, kdo miluje, protože láska je tak jemná a nedá se odbýt jedním slovem, vznikají na počátku slova a je jich hodně, aby nakonec se slova proměnila v činy lásky. Takto se láska vyvíjí a takto láska v lidech roste. Je to jiný postup než u Božství, a proto bych si přál, aby co nejvíc lidí pochopilo tento článek jako vyznání lásky pro někoho, koho miluji ze všeho nejvíc a tím je nejvyšší a všemohoucí.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H