Zákaz komunistické myšlenky

Perex: Systém se bojí budoucnosti a připravuje půdu pro odboj, který musí nastat. To že mé texty sdělují pravdu ze světa duchovního, musíme přinést i do systému, který by dokázal povýšit tělo člověka a tím mám na mysli, že k tělu musíme přidat duši.

Tak nám zakázali propagaci komunistické myšlenky (pracovní název)

Na počátku takové malé úvahy se postavíme čelem k celé situaci. Jak to myslím? Myslím to tak, že systém, který bude muset přijít aby vyvedl tento národ z bídy do které se řítíme aniž si to lidí uvědomují se nazývá komunistický. Ale abych nebyl daleko od pravdy, tato myšlenka se musí zrestaurovat. Co by na ní mělo zůstat původního? Ona lokalizace a podměty pro budoucnost z pohledu člověka, který bude ústředním motivem celého systému, ale jinak než dnes a jinak než za minulého režimu.

Ano, musím vyjádřit myšlenku, která ve mě zraje již dlouho, že bez důkladné změny této myšlenky a jejího rozšíření se celá obroda nebude konat. Co tedy přinést současnému člověku, co by zajímalo současného potažmo mladého člověka, který by rád žil v lepší zemi? Na tyhle otázky zde odpovím.

Je zde však brána od které nemám klíč. Ten klíč má každý jednotlivec, proto musíme napojit síly společně, abychom tímto klíčem otevřeli onu bránu, kde na druhém konci je pozvánka k budoucnosti. Jak tedy definovat společnost a společnou budoucnost pro mladé, ale i straší lidi, co by chtěli žít v jiné a lepší společnosti?

Tak zaprvé společnost se stává takovou, jaký panuje v ní systém. Jen otrlý a jedineční jedinci jsou natolik silní, že dokáží prozřít budoucnost jako individualisté, kteří konají vše s Bohem. Čest všem těmto lidem a dokázali v minulosti inspirovat masy. Ani tentokrát to nebude jiné. Ovšem kde vzít tyto lidi? Ano, tohle bude stěžejní otázka.

Mé texty zobrazuji pravdu a zákony duchovního světa. Nyní nastává pomalu čas převést tyto zákony do praxe, aby ti lidé co budou chtít poznat své lidství prostřednictví společnosti byli oblaženi myšlenkami, které dokáží poskytnout lidem.

To celé je pro kočku, řekl jeden muž. Je i není. člověk musí vstát a jít jinou cestou než jde, proto potřebujeme revizi systému, který panoval. Ano, s tím se počítá a revize bude opravdu důkladná.

Co říci posledními slovy a slovy proroka: Kdo najde v klíči poznání, ten nemusí otevírat klíčem dveře, protože Ví, že dveře jsou jen symbolem ke světlu, kdy on může být tím světlem i bez dveří, ke kterým by tento klíč pasoval.

Nemůžeme duchovní pravdy sdělovat lidem aniž bychom je nevysvětlili. Ano, s tím souhlasím. Život v další dekádě ukáže kudy se vydáme a musím říci že myšlenky, které bych lidem přinesl aby je dokázali povznést. Jen bude záležet na lidech jak budou ochotni sdílet tyto myšlenky a také chápat, protože pochopit myšlenku je jedna věc a realizovat ji je druhá.

Jaké myšlenky musíme postavit před lidi?

První myšlenka je poznat pravdu tím, že si uvědomíme hodnotu peněz a ne dluhem, ale penězi které máme.

Druhá myšlenka je poznat systém povznešení těla jako povznášející pocit nejen pro pocit z fyzična, ale poznatky duše, které musejí mít rovnocennou platnost. Celý systém bude uzpůsoben k tomu, aby lidé pochopili duši, pokud budou chtít.

Třetí myšlenka je garantovat práci člověku, který bude chtít pracovat a bude chtít být užitečný pro společnost, kdy práce bude člověka naplňovat poznáním a dokonalosti, které pomocí práce předá dál. Tímto jako lidé porosteme a budeme tvořit s láskou a pokorou života.

Čtvrtý bod je zlomový. Kdo dokáže poznat víc, bude ten, kdo bude studovat texty, které jsou jako zákony Boží na zemi i v nebi. Těmito zákony se pak bude snažit pochopit svět. Je mi jasné, že v současnosti jsou tyto texty nepochopitelné a neuvěřitelné, přesto věřím, že správný výklad dodá lidem odvahu jej pochopit, aby v budoucnosti dokázali již bez výkladu číst lidé texty přímo a bez toho, aby měli prostředníky k pochopení světa ve kterém žijeme.

Pátý bod se dotváří potřebou společnosti a ekonomiky, která bude páteří v lokálnosti, kdy lokalizovaná výroba bude naplňovat život člověka duši i těla. Lidé si tak uvědomí co zastávají ve svém okolí a jejich hodnota jako lidí vzroste, protože budou hrdí na kraj či obec kde žijí. Protože budou cítit sounáležitost se vším, tedy s každým životem, který se nedá oddělit od celku.

Další body budou vypsané v budoucnu, až napnu síly k pochopení tématu, kterým bude dotvoření myšlenky budoucího člověka aby jednota byla přítomná v těle jak fyzickém tak duchovním, tak Bohu i světě, který je jedním a my jsme jedním s ním. Taková filosofie jednoho nebyla nikdy napsána. Bude to prvnička. Přitom je mi jasné, že poznání současných lidí je na tak nízké úrovni, že nedokáží pochopit sílu této myšlenky o které mluvím tak často až nevím kde všude je zmíněna.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

Jiří