Kdokoliv, kdo bude pochybovat o účinku proroctví ten pozná sám na sobě zmar, protože proroctví je tu od toho, aby byla naplněna.

Vzestup je slovo, které nebude poznáno dříve, dokud My všichni nedojdeme tam, odkud není návratu

Vzestup českého národa (pracovní název)

Jedním z faktorů, proč tohle pojednání vzniká je zmínka o budoucím vzestupu českého národa. Jak to však je doopravdy, má cenu čekat v nejbližší době zázrak?

Takové zázraky se udály mnohokrát a vždy hrála Boží přítomnost při tomto stavu. Tento stav, který je předpovězen, je předobrazem člověka, který je osvícený. A nyní si musíme podívat na stav české veřejnosti. Kdo si myslí, že lid v české kotlině je osvícený? Je jich mnoho, přesto to stále nestačí. Proto řeknu další proroctví, které uvede ty předchozí do rovnováhy s lidmi, kteří zde žijí.

Morava je jako Čechy a Slezko je jako ten, kdo přinese poznání. Proto nečekejte, že jen z Čech přijde ono poznání pravdy, ale že to bude z celé česká kotlina. Ta česká kotlina se rozprostírá mezi řekami, které určují její přirozený ohraničení. I v tomto se jistá symbolika, kdy symbolika ohraničení dává projevení.

Nyní k výkladu. Celkově vzato se uděje změna v lidech, a to celkem brzy. Lidem dojde trpělivost se svými vládci a vyjdou, ne do ulic, ale do života. A to takto:

Na počátku každé snahy stojí lidé, kteří vidí dál. Na počátku každé revoluce stojí masy, které chtějí vidět dál. Jak je spojit? Spojit se dají jediným kamínkem. Tento kamínek je mozaika života svatého a uctívaného člověka, který se bude tvářit jako spasitel, přitom povede vše dál do nicoty. V momentě, kdy tohle lidé pochopí vzedme se revoluce ze zdola a smete vše co jí bude stát v cestě.

Taková revoluce je ošemetné slovo, kdy slovo člověka zažije něco, co nezažily předchozí generace. Probudí se do světa, kdy vše již bude cizí a nebude již ničeho našeho. Takto vzniká revoluce druhá a ta silnější, která probudí opravdu všechny. K probuzení dojde tak, že nastane bída a to taková, že lidé pochopí, že jim nic nepatří, že vše je cizí. Dříve to nikomu nevadilo, protože fungoval trh, ale v momentě, kdy trh fungovat nebude, nastane skutečná nouze a lidé se začnou ptát. Takto vznikne semínko revoluce a smete celou vládnoucí garnituru.

Celé by to nestálo za zmínku, přesto nehledejte tohle poselství jako návod, ale jako vyznání lásky Boha k nám, lidem. Kdy Bůh nám dává poznat jeho lásku právě tím, že je pochopena. Kdy dnes ji chápou jen vyvolenci, ale pak ji pochopí každý. Kdy k tomuto tématu jsem myslím napsal již dost, proto si myslím, že by bylo dobré udělat tečku za tímto tématem.

Tou tečkou je zpráva lidí, co konají již dnes, jako by nebylo zítra. Tito lidé nejdou proti proudu, ale jdou s pravdou Boží, která vzniká tak, že dává těm, co mají sílu a pravdu v síle poznatky tak hluboké, že jsou o nimi semínky, ze kterých povstane národ.

Proto přeji všem to, co by člověk měl přát člověku. Hodně lásky a moudrosti do budoucnosti, kdy dnešek vyplníme prací na tom, co budeme tvořit zítra.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám hodně zdaru.

J.H.