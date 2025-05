Výchova dítek 6

Jsou nadpisy, které krášlí svět svojí otevřeností i moudrostí. Teprve v člověku poznaná pravda vykvete do života Boha, který ožívá v každém střípku života. Přeji příjemné počtení.

Témata:

Rovnováha mezi materiálním a duchovním – doplňkové téma, které zobrazí dnešní situaci, která je tristní

Taková rovnováha vyžaduje poznání, a to dnešní lidé nejsou schopni. Těžké je říci, jestli v dřívějších dobách bylo lépe, ale jak víme ze statí z minulosti, žili lidé sice prostěji ale dokázali, přes svízelné podmínky vytvořit kvetoucí společnost. Je jasné, chudoba byla přítomná v takové společnosti, přesto nevadila těm, co v ní byly, protože věděli, že Bohatství je jinde než v materiální světě. Za což těmto lidem děkuji, protože jsou to právě tito lidé, co nám zanechali odkaz a ten odkaz nyní zvedám k výšinám.

Byla doba podobná naší. Byla doba úpadku, podobnému našemu. Byla doba poznání i moudrosti, však lidé jsou pořád stejní, chtělo by se zařvat. Jenže křikem se nic nezpraví ani nepozná, kde je pravda. Pravda totiž spoléhá na atributy moudrosti. Není vyšší pravdy než moudrosti dosažené v pravdě. Jsou však lidé a těch je většina, co tohle nikdy nepochopí. A nyní si probereme jednotlivé aspekty pravdy, kterou jsme jako lidé žili v minulosti. To proč se zabývám minulostí, je tím, že lidé byli mnohem výše, než dnešní lidé, aniž by si současná generace lidí tohle uvědomovala.

Na pomezí moudrosti se tvoří dějiny na pomezí vážnosti i života se tvoří život. Tohle pomezí, které není skutečné, ale je fiktivní jen z části. Co je totiž ono pomezí? Ono pomezí je tvořeno vysokostí života a jeho střed je tam kde jsem. Je to skutečný střed, kdy my jsme středem všeho. Od tohoto přístupu v minulosti vzniklo tolik nepochopení, že lidem bylo toto poznání odňato. Ale myslím, že poznání středu, tedy toho, kdo jsem a kde žiji budu muset být znovu přineseno, protože lidé již neví, jak vypadá skutečný střed.

Abych to nezamluvil, co je tedy oním středem? Střed je definován tím, že dokážeme, co je potřeba. Takto jedná stvořitel a takto jednáme i my. Od tohoto středu konáme v jednotě, aby vše bylo vším. Tedy dávat všemu co je zapotřebí aby rostlo a sílilo tak jak má.

Tahle definice středu je jediná správná a lidem bylo umožněno jej pochopit v současnosti tím, že nabydou jednoty. Té jednoty, která roste ze stvořitele a tvoří dokonalou jednotu všeho.

Jak tedy dál? Mohu oponovat, zeptal se opatrně člověk? Ano, můžeš, od toho jsi tu přece tady, aby vše dostalo, co má dostat. Od tohoto okamžiku vše poroste, jenže jak s námi, zeptal se člověk, který nedává všemu, co mu přísluší. Ano, je to důležitá otázka. Otázka života zní tak, pokud budu konat stejně po celý život to co konat mám co se stane pak? Je to tak, že cokoliv vykonáte bude vaším dalším životem. Kdo koná zlo, bude ve zlu tak, že nedokáže žít dál a bude muset projít očistnou lázní, kdy odpuštění bude nedílnou součástí této lázně. Pro běžného člověka se nedá napsat nic konkrétního, protože zlo tvořené tím, že nechci konat v lásce je nejtěžší a zároveň i umožňující poznat skutečnou lásku a tímto dojít k odpuštění. Proto zlo konané běžným člověkem je snáze odpustitelné, než když koná vysloveně zlo. Ale tohle lidi neomlouvá, proto stvořitel dodal lidem ve stvoření zkoušku. Myslím, že lidé v Evropě budou překvapeni zkouškou, co se na ně chystá, ale víc říci nemohu.

Je tomu již dlouho co se člověk zamotal s Bohem a člověk pochopil Boha. Přesto tolik pochopení Boha ještě nebylo, přesto lidstvo jako celek daleko nedošlo. Proč je tento rozdíl, zeptal se znenadání člověk? Je tomu tak proto, že lidstvo je fenomén, stejně jako Božství. Jedině pohledem na jednotlivost uvidíš skutečnou kvalitu než na pohled celku. Je tomu tak proto, že lidstvo bylo vytvořeno jako nástroj Boží, konající ve smyslu Božství, proto v lidstvu uvidíš obě polarity života a nejen jednu, jak to vidíš u každého jednotlivého života.

Co říci závěrem? Na samotný závěr této úvahy, která vykrystalizovala od podoby moudrosti zobrazené člověkem, uvidíme to, čeho jsme jako lidé schopni. Kdy jedni konají v lásce a jsou ukázkou člověka, který jde životem jako vítěz a zobrazující člověka, který nechce slyšet nic o vyvolenosti života a myslící, že právě on je tím stvořitelem. Od tohoto okamžiku najdete poznání jen a jen hluboké, protože lidé, kteří s mojí úvahou došli až sem, najdou v duši jen a jen poklady života, které dodávají odvahu jít dál. Kdy tím největším pokladem je to, že můžeme žít jako lidé. Teprve uvědoměním si této položky nabudeme vědomí člověka, ano říkám teprve tehdy nabudeme vědomí skutečného člověka, kdy ten původní umře smrtí mystickou pro svět, který umírá s ním.

Tímto se loučím.

J.H.