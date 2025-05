Výchova dítek 5

Jsou nadpisy, které krášlí svět svojí otevřeností i moudrostí. Teprve v člověku poznaná pravda vykvete do života Boha, který ožívá v každém střípku života. Přeji příjemné počtení.

Témata:

Cokoliv vytvoříme těm malým, budeme se s tím potýkat po celý život

Rovnováha mezi materiálním a duchovním – doplňkové téma, které zobrazí dnešní situaci, která je tristní

Na počátku poněkud rozporuplné informace. Jak můžeme vytvořit něco s čím se pak budeme potýkat po zbytek života? Ano, tohle je další ze stěžejních otázek života. Kdy naše děti jsou naším věrným obrazem. Vytvořit obraz člověka je složité a téměř nemožné, přesto to lidé dělají dnes a denně. Jak je to myšleno?

Myšleno je to tak, že cokoliv podniknete u svých dětí a předáte jim, jako svoji moudrost, od tohoto okamžiku ona moudrost ožije v nich jako poznatek nejvyšší. Jsou tak situace, že lidé ani neví co dělají, když a dá se říci, že programově programují ty mladé, přitom to není jejich moudrost. Jsou situace, kdy v některých rodinách je tato situace tak vysoká, že již se nejedná o moudrost, ale zhůvěřilost dospělých udělat z těch malých poskoky svých plánů. O tomto však život není. Jsou však situace, kdy je občas dobré k tomuto přistoupit. Ano, říkám jsou občas situace, kdy je to dobré. Je to dobré v tom případě, kdy situace, se kterou si nevím rady udělám tak, že předám úkol tomu mladému stvoření, aby se podařilo tento úkol vyřešit. Takto by měla probíhat ona výměna informací, které dotvářejí realitu.

Na počátku této snahy ale musíme mít na zřeteli, že je snadno zneužitelná, proto by se měla vyskytovat zcela ojediněle. Mladým lidem by nemělo se předkládat něco s čím si My dospělí nevíme rady, jsou však výjimečné situace, které to umožňují a v minulosti rozhodovali o bytí i nebytí lidí. Proto je zde opatrnost nejvyšší.

Myslím, že toto téma je velké jako lidstvo samo, kdy člověk se pozastaví nad tímto počínám a řekne:

Nejsem hoden, a proto tápu a toto tápání bych měl předat dál.

Takto reagují někteří lidé a tito lidé dělají právě tu chybu, že své problémy či představy předávají těm nejmenším. Slova a zase slova, odpověděl člověk. Nemyslím si, že to jsou jen slova. Je to myšlenka, která nebyla pochopena. V každém případě by dospělý měl dávat podměty těm malým a to tak, že je oblaží moudrostí, což je základ každého počínání.

Ona moudrost je darem života a každé stvoření ji má svoji část. Jsou však lidé, kteří dalece převyšují průměr. Jak je to možné? Jejich moudrost totiž není určena k tomu, aby sdělovala pravdu, ale aby byla pravdou toho, koho milují. Jejich moudrost tak roste se životem toho, koho milují, a ta láska je tak niterná, že přiblížit se k těmto lidem jako sen, který poznáme jako skutečnost.

Jsou jisté druhy moudrosti, které přesto nejsou moudrostí, i když to tak vypadá. Jsou totiž dané tím, co by člověk rád viděl. Ona moudrost totiž není to, co bych rád viděl či zažil, ale je tím, co dokáži přijmout jako člověk. Podle tohoto klíče se dělí moudrost na vysokou, která dokáže přijmout vše a nízkou, která zastává jen své pozice a stvoření nedokáže obsáhnout ani v té nejmenší části. Jsou dva extrémní příklady, přesto většina lidí bude někde uprostřed, kdy ten střed je dán tím, čemu věřím.

Jsou okolnosti života, kdy ta moudrost předaná malým je neúplná, takto jedná ten člověk, co si myslí, že je moudrý a přitom není. Myslet si, že jsem moudrý je chiméra. Právě i největší z lidí si tohle nikdy nemyslí. Jsou v pokoře a lásce k životu a dávají ze svého poznání to nejvyšší i dalším. Takto jednající duše jsou středem života, který teprve vzniká na základě toho současného. Jsou to vlastně semínka pravdy v tomto světě, kde je vše jedním.

Tímto bych se pomalu rozloučil. Není tomu tak, že o moudrosti bychom se nemohli dál bavit, ale téma bylo jiné, kdy ti malý oblaženi moudrostí budou radostí skákat do stropu, když potkají člověka, který jim svoji moudrost předá tím způsobem, že oni sami na základě jeho moudrosti pochopí tento svět.

J.H.