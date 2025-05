Výchova dítek 4

Jsou nadpisy, které krášlí svět svojí otevřeností i moudrostí. Teprve v člověku poznaná pravda vykvete do života Boha, který ožívá v každém střípku života. Přeji příjemné počtení.

Témata:

Co dokázat předat těm nejmenším

Cokoliv vytvoříme těm malým, budeme se s tím potýkat po celý život

Rovnováha mezi materiálním a duchovním – doplňkové téma, které zobrazí dnešní situaci, která je tristní

Co dokázat předat těm nejmenším (pracovní téma)

Perex: Na rozhraní života vzniká láska. Nikým není poznána lépe než tím malým, který je láskou pro tento čas. Takto jednají skuteční lidé, kdy tuhle lásku odcítí a předají tomu malému.

Takové téma bylo otevřeno jen těmi, co věděli. Nevím, co věděli, otázal se člověk. Ano, tito lidé věděli tolik, že čehokoliv se dotkli tak zvítězili. Jejich téma života nebylo dané Bohem, ale jejich životem. Proto občas se stane, že jsou tito lidé nenápadní a nevyznáte se v nich. Ten důvod je jediný. Lidé, kteří Ví, jsou jak stálice na nebi, které se musí pochopit jiná cesta k jejich nitru není. Kdo si dá práci a otevře se jim, ten pozná hloubku života, o který by s nikým jiným ani nezavadil. Taková je to síla. A nyní k tématu.

Jsou věci, které můžeme předat fyzicky a ty duchovní jsou přesto lepší, protože dokáží ten malý život povznést a toto povznešení je tvořeno životem jejich, tak toho, koho milují. A tímto předávají svou lásku dál. Kdy malé děti dokáží tuto lásku odcítit. Ne vždy jednají pak láskyplně, a to v tom případě, kdy láska není kompletní, buď chybí jeden z partnerů, nebo jeden z partnerů nedává to co má dávat.

Jednání pokročilo a jednání má druhé dějství. Co je příčinou, že i když některý z partnerů nedává to co má, je to lepší, než kdyby nebyl? Je to díky poznání reality, které je předností duší. Kdy děti tuto duši odciťují tím způsobem, že beze slov dokáží oblažit svoji duši tak, že obě části jsou kompletní, tedy jak v dualitě, tak jednotě. Tohle zachraňuje mnohé vztahy, které jak se říká nefungují a děti instinktivně cítí tuto jednotu, která je sice trochu pokroucená, přesto jsou šťastné za ni. Žít v jednotě je totiž pro tyto malé bytosti natolik důležité, že dokáží i onemocnět, když ji nezažívají. Je pak na rodičích, aby jim tuhle jednotu předali. Nedělá se to však tak, že si o této jednotě budu s nimi povídat, ale dělá s to tak, že jim nabídnu svůj život, který můžeme společně zažít jak v jeho výšinách, tak nížinách. Tohle je pravá mana pro dětskou duši, a tak konají všichni dospělý, kteří Ví, co vykonat, aby dítě zdárně rostlo.

Na počátku tohoto tématu stálo malé dítě, ale to dítě zmoudřelo od stavu, kdy by mohlo začít vlastní život, a takto končí i jedno období života, aby to druhé, které následuje dodalo všemu, co má. Tedy lásku a pokoru života toho malému ke světu, který pochopil.

Je tedy na rodičích, aby dítěti nabídli jednotu a to tak, že budou jednat jako lidé, kteří ctí stvořitele. Stvořitel jim dokáže pomoci s výchovou tak, že dokáže být otcem i matkou v jejich vztahu a dodat těm malým co potřebují v každý okamžik.

Myslím, že toto téma se pomalu vyčerpalo a budu se těšit na další vstupy.

J.H.