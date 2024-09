Víra probuzená v člověku, jde světem a vnímá ji člověk?

Víra byla a je tím co pohání svět dál. Kdo uvěří ten jde a jde tak dlouho, dokud nevykoná, co vykonat musí. Jsou však duše, které nejdou ve víře, ale v lásce. Pro ně mám jeden vzkaz: Hledáte-li víru, naleznete lásku, protože ...

Perex: Víra byla a je tím co pohání svět dál. Kdo uvěří ten jde a jde tak dlouho, dokud nevykoná, co vykonat musí. Jsou však duše, které nejdou ve víře, ale v lásce. Pro ně mám jeden vzkaz: Hledáte-li víru, naleznete lásku, protože láska je vírou v podobě života.

Prozření, Božská láska je všudy přítomná, není rozdílu mezi nebem a zemí (pracovní název)

Na počátku každého prozření stojí víra. Tato víra, která zobrazila tuhle skutečnost je hodně vysoká. Když víra bojuje, je tím, co zastává, tedy láskou a zde se boj víry proměnil v tělo. To tělo je jedním z mnohých, přesto jedinečné ve svém projevu. Takto by mohl začít úvod.

A nyní k samotnému textu. Když se podíváme na víru, budeme fascinováni tím, co vytváří. Ono se řekne víra, ale co je to víra? Na tuhle otázku nejde odpovědět, alespoň nikomu se to zatím nepodařilo. Víra totiž vzdoruje jakémukoliv poznání. Je tajemnější než cokoliv jiného. Vše je vírou, znělo by rčení, jenže jak je to s vírou doopravdy?

Víra bytuje jako Bůh. Je i není, ale není postavena tak vysoko. Je na samém pomezí Božství. Proč na samém pomezí? Protože její úkol je přinést poznání, a to tak vysoké, jako je ten, kdo tvoří celek. Víra tedy není zvěstovatelka života, ale dokáže jím být. Není vírou v něco či něčeho, ale dokáže tím být. Je to pomyslnost a Božství je taky pomyslné, přesto zde se nedá mluvit o Božství, ale o něčem, co obhospodařuje Božství ve své nádheře i kráse, a právě tímto je víra. Víra tedy nedokáže být, ale tím, že upozorňuje na lásku všemohoucího a ta láska je tak pronikavá, že pro víru ji nevidíte, neboť vírou budete poměřovat svět.

Myslím, že tato slova budu muset vysvětlit. Víra není ta, co tvoří svět, ale je spoluautorka světa, tím že věřím. Nejde se dívat na víru v něco jako spolu autorství, ale jako zážitek života, zážitek Božství v těle i duchu. A právě takové má atributy víra. Proto se nebojte, že nabourám vaši víru tímto pojednání. To jen Bůh si přeje informovat o víře jako prostředku k poznání něčeho tak velkého, co rozum nikdy nepochopí.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v tomto dni, plný lásky a pokory.

J.H.

Láska nebyla nikdy blíž, to jen lidé tápou, jak ji poznat

Perex: Sloužit lásce, znamená milovat vše. Nejen sebe ani druhé, ale vše, co dokáži obsáhnout. Právě taková láska najde kořeny v tento čas ve Vás.

Láska a pokora je v letošním roce v boji přítomna? (pracovní název)

Láska sice nebojuje, ale ta doba, která panuje znamená, že bojovat se bude. To neznamená nic z pohledu člověka, ale z pohledu lásky. Člověk bude nadále pasivní, přesto se v něm uděje změna. Ta změna znamená toto:

Kdo z lidí pochopí tuhle dobu jako dobu boje za lásku, ten najde vše jako jedno. Kdy to jedno nebude osamoceno, ale bude společné. Proto přeji lidem poznat tento poznatek do takové hloubky, že si řeknou: Kdo jsem není důležité, ale vím, že milovat vše jako jedno, je jako milovat sám sebe.

Těmto slovy bych se mohl rozloučit, jenž mi to nedá a zobrazil bych stav člověka, který nyní jde světem. Člověk, který dneska jde není stejný, jaký býval před léty. Myslím, že každý člověk poznal v sobě změnu, ta změna znamená poznání lásky a ta láska znamená v životě člověka toto:

Kdokoliv najde v tento čas květ lásky, ten bude ne láskou, ale s přívržencem lásky. Což není to stejné.

S přívrženec je jako mladička, která čeká na svou první lásku, ale je připravena a tito lidé jsou již rovněž připraveni poznat lásku, která se nese světem.

Nebudu chodit kolem horké kaše. Bude to rok změny, kdy láska, jak ji poznáme bude zastávat právě to co cítíme ke světu. Právě tímto položíme ty, co holdují mamonu a chtějí pohltit svět. A jak to souvisí s láskou? Ta změna bude v roli peněz a to zásadní, nemohu říci podrobnosti, ale představte si iluzorní příklad, kdyby peníze zmizeli ze světa. Nemohu strašit, ale mohu upozornit, že teprve tehdy vaše láska pozná to, co celou dobu cítila jako naplněnost. Budete cítit s lidmi jako oni s vámi a vyjdete si vstříc. Nebude to doba zmaru, jak je predikováno, ale pochopení lidí dalších kroků, které musí následovat. Proto bych si přál, aby naši vůdci pochopili i oni onu lásku již nyní.

Přesto si myslím, že naší vůdci vůbec netuší, o co se tu nyní hraje, každému jde již o peníze a jakmile je ztratí, co mu zbude? Zbude mu pachuť života, který byl s penězi spjat takovým způsobem, že budou doslova jako chudáci. Až však přijde čas, tak lidé pochopí, že získali, a to ne finanční zisk, ale zisk lásky, který bude jako pozlátkem pro ty, co dnes věří.

Myslím, že jsem řekl již hodně, popřál bych vám hodně zdaru a myslím, že dokonáno jest.

J.H.