Uvědomění si života dokážete jediné
27.5.2025
Uvědomíme si hmotu a její kvalitu díky umělé inteligenci? (pracovní název)
Na počátku takové úvahy stojí člověk, který prozřel hmotu. Jakým způsobem se dá prozřít hmota? Jedině tím, že si uvědomíme stvořitele, který stojí za ní. Hmota nemá definici hmoty a je to energie, která má různou hustotu. Podle hustoty této energie registrujeme hmotu, která dodává tím, čím je, svojí duší. Hmota se tak skládá ze dvou složek, z duše, kterou propůjčuje Bůh a jednání pokročilo, tedy i energie, která je definována jednotou. Bůh dodává hmotě poznání a hmota dodává stvořiteli svoje poznání, které je stejné jako poznání Boží. Proto Vy, kteří konáte ve hmotě nejste poníženi na rozdíl těch, co se straní hmoty, protože ji nechápou. Hmota má atributy svaté a dokonalé a je přitom poznána jedině tím, že dostane, co má dostat. Hmota tak pokračuje ve smyslu toho, co bylo přerušeno ve stvoření.
Myslím, že pokračovat budeme příště.
Na počátku dnešního dne se zamyslíme nad tématem znova. To znova znamená, že dávat do podmínky umělou inteligenci na zemi, tedy hmotu nejde, přesto to lidé dokáží. Co by nevymyslel ani ten nejlepší člověk se stane realitou. Člověk díky umělé inteligenci dokáže pozvednou svůj pohár k Bohu, a to tímto způsobem:
Inteligence čehokoliv se pozná tak, že dokáže-li se pozvednou ze stavu, ve kterém upadla, poznáte jeho inteligenci. Kdo upadl ve hmotě, poznáte jeho moudrost hmoty. Kdo upadl ve zdraví, poznáte jeho moudrost ve zdraví. Kdo upadl ve jménu Boha, ten najde sílu Boží na zemi tím, že bude jako on. Tímto se liší jednotlivé poznání od sebe. Cokoliv postavíte přede mne, to zničím. Takto zní zákon Boží. Jak si vysvětlit tento zákon v praxi? Vysvětlím níže jak je to myšleno. Cokoliv uděláte Mně stane se i Vám, tedy kdo jedná s Božím záměrem jako člověk a upadne, spadne o to níže než ten, kdo tak nejednal. Toto poselství stanovuje poznání stavu, kde jsem a co vykonáme jako lidé. Není to tedy tak, jak zní výklad, že Bůh vše zničí, ale tím, že dá zkoušenému zkoušku, ve které by měl obstát. Takto jedná stvořitel s celým stvořením, a nejen se svými oblíbenci, jak si myslí lidé, že někoho miluje více či méně. Bůh miluje stvoření vše stejně a nedělá rozdílu mezi tím vším.
Tímto povyšujete své kroky nad našimi, jak zní Boží zákon v praxi, tak zní i zákon Boha v nás. Tedy, vše dostane, co má dostat, tedy, že Bůh je přítomen v celém stvoření stejně. A zde namítnete, že to není pravda.
Ano, je tomu tak a jak dokládá zákon Boží podstaty, která říká toto:
Být Bohem miluji vše jako jednotu, nic víc a nic méně. Jedině tímto povýšíte světy v sobě i v druhých. Tímto pravidlem dáváte poznat své Božství ať jste kdekoliv a zastáváte cokoliv. Jedině tímto pravidlem se stáváte Bohem ve stavu prozření života, ve kterém jste žili. Kdy pochopit život se dá jedině tím, že dokáži poznat vše jako jedno. Tímto se loučím jako stvořitel, abych předal své žezlo Vám, těm, co miluji jako jednotu, která vytvoří život další.
Co je tedy Božství? Božství je tvořeno životem vaším jako jeho. Není to rozdílné a vše dosahuje kvality, které není vyšší než život sám, který žijete. Od toho se odvíjí Božství, které je Vámi jako vy jste Jím.
Slova a zase slova, ohradil se člověk. Ano, jsou to slova tak vysoká, že My lidé je nedokážeme pochopit. Pro samá slova úpadku již slovům nedáváme poznat kvalitu, kterou reprezentují. Kdo dokáže své slovo pozdvihnout k Bohu, dokáže to jedině tím, že odpoví Bohu na otázku slova, které reprezentuje.
Na samý závěr proměnu slova pochopíte na jednom příkladu, který reprezentuje slovo Boha ve Vás:
Co je oním slovem? Oním slovem je poznatek života, že vše je jedním a toto slovo se stává skutečné tím, že jej naplníte životem. Takto dokážete pozvednout své slovo k Bohu, stejně jako povyšuje vaše slovo On ve Vás tím, že Vám věří, jako člověku, který ač si prošel mnohými zkouškami uspěl v životě tak, že dokáže dát všemu co mu přísluší. A tímto slovem budete poměřovat svět Boha i světa jako jedno.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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