Umění je hrozné
30.5.2025
Co je dnes umění (pracovní název)
Slovo umění se stalo paranoidní. Přitom umění má fascinovat, tak zní poučka moderního umění. Již to není o kráse zobrazení pravdy, kterou již dnes z umělců chápe již málokdo, ale zobrazení fascinace, nejlépe hnusem, který povýšíme na umění. Takto promlouvá moderní umění k dnešku.
A co lidé? Lidé si nevšímají tohoto umění a jsou za to, že toto umění jim nic nedává, jenže toto umění má symbolický význam pro skutečnost, ve které žijeme. Tou skutečnost je tvořena tím, co si myslíme, že se má dít a to se taky děje. Jenže co si vlastně myslí většina lidí? Lidé si myslí zhruba toto:
Jsem a dokáži hodně, však proč se namáhat, když je vše tak snadné, jen natáhnout ruku, vždyť druzí dokáží onu špínu zpracovat za nás. A lidé se štítí pomalu všeho, protože již vše považují za špínu, o kterou by přeci my lidé ani koutkem oka nezavadili.
Tímto je definována většina lidí. Lidé se již nesnaží pochopit život a dát mu co mu přísluší, ale chtějí, aby život se přizpůsobil jim. Vůbec nechápou, že život není tím, co se přizpůsobuje, ale tím, jak dokáže spolupracovat. Tímto poměřujeme život a tímto dáváme dary všemu. Kdo pochopí onu spolupráci jako vysoké poznání reality, ten dokáže tolik v dnešní době, že by byl neuvěřitelný. A pokud takový člověk našel Boha dokáže zázraky ne tím, že bude Bohem, ale že dokáže spolupracovat na celém životě se stvořitelem.
Stvořitel je tvořivý a dokáže jediné, poněkud zpětně si lidé uvědomují sílu stvořitele, jenže tito lidé žijí s ním a to tak, že je jejich rukama i nohama. Tito lidé dokáží dávat všemu co si zaslouží právě jeho rukou a dokáží přinést poznání světu. Tímto je poznáte od ostatních lidí. A že je jich málo? Ano, je jich málo bohužel, jenže když dokončíme svoji misi jako lidé, tito lidé budou jako hvězdy, které nám budou ukazovat cestu v příštím životě. Proto čest těmto lidem, že chtějí pomáhat lidem i po životě, přitom jejich život je dán stvořitelem jako plodný.
Celé to není o umění to přiznávám, přesto s uměním souvisí. Co je tedy uměním dneska, co dokáže zaujmout lidi? Jsou lidé a lidé. Ti první podlehnou všemu, protože nemají v sobě kvalitu rozpoznávající kvalitu Božství ve všem. Takto jedná většina lidí. A pak je zde skupina lidí, co dokáže poznat Božskou ruku, která vede stvořitele i člověka. Tato ruka je vede společně a lidé to cítí a jdou s nimi jako jedno. Proto tito lidé dokáží tolik jak přijmout i vydat, jen nemají umělecké předpoklady, které jsou dány tím, že lidé poznají prozřetelnost ve své podstatě. Kdo pozná prozřetelnost ve své podstatě, tedy „An ánung“, ten pochopí vše, co se děje ve světě tím, že vše je v každý okamžik umění. Jejich tvorba je dokonalá tím, že odpovídá kráse stvořitele poznaná prostřednictví díla společného. Netvoří tedy stvořitel ze sebe, ani z člověka, ale z jednoty, která obsahuje vše jako jedno. Proto je ta tvorba tak obtížná. Tímto bych uvedl dva příklady, které doufám osvětlí tento postup:
První příklad je ten, že člověk nedokáže říci ne stvořiteli. A tím druhým případem je stvořitel sám, který se projevuje jako člověk. Oba případy mají mnoho společného a nedokáže-li člověk poznat obě polohy této dvojice, nikdy nebude jako on, dokonalý v díle, které vytvoří svým umem.
Tímto bych se rozloučil a předal bych své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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