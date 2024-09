Umělá inteligence přinese lidem povýšení, jen to vzít za správný konec

Kdo najde v tento čas duši, ten pozná člověka ve své nádheře. Nebojte se tedy budoucnosti a těch co ponižují člověka a buďte lidmi, kteří Ví.

Nakonec všichni budeme pracovat v chráněných dílnách, před umělou inteligencí (pracovní název)

Umělá inteligence nepřinese jen dobro, to nepopírám, ale i zlo. Tím největším zlem bude poznání pravdy o práci. Kdy práce se stane tak vzácnou, že jen skutečně šikovní lidé budou zaměstnatelní, ovšem co bude s těmi ostatními?

Dalo by se říci toto: Ostatní nemohou mít smůlu proto, že jsou lidé a nedokáží si obstarat práci, která odpovídá jeho schopnostem. Bude to chtít nový pohled na práci. Jedni říkají, práce bude sdílená, jenže toto se ukáže, že nebude fungovat. Druzí budou říkat, že člověk je zhola nepotřebný a neměl by se ani narodit. Ani tito lidé nemají pravdu, ale nakonec vyjde pravda najevo a to tak, že si lidé uvědomí to jemné v nich, když nemohu pracovat za peníze, co kdybych pracoval pro radost z práce? Zněla otázka i odpověď. A takto budou lidé pojímat práci, nebude to otročina, kdy člověk si říká, musím, ale bude rád, že práce je a bude práci povyšovat tím co umí. Jenže jak získat peníze? Tento rébus bude muset vyřešit společnost tím, že zdaní umělou inteligenci. Kdo ji bude používat bude platiti tučné daně, které deklasují její výkonost na úroveň běžného člověka.

Sice si myslím, že výkonost bude tak hnací silou, a přesto se nesmí zapomínat na ty co je budou obsluhovat a řídit. Tito lidé nebudou ve výhodě, budou jen poskoci k systému, který se pomalu rodí. Nakonec se ukáže že skuteční výherci budou ti, co práci ztratí, aby ji znovu našli. A nebude to práce v pravém slova smyslu, bude to práce, která vytvoří produkt, který my lidé budeme potřebovat a který nepůjde nahradit tím, že dám robotu práci. Když robot pracuje nemyslí a myslí si člověk, že je chytřejší? Ano je tomu tak, ale tito lidé budou muset rozvinout svůj potenciál, který v nich zatím spí. Tímto potenciálem jsme my sami, a to co musíme se naučit získat je zkušenost vlastní duše.

Taková zkušenost se nedá udělat jinak než vlastní prací na sobě. Proto tato doba, která přichází je zlomová. Kdo si myslí, že tuhle dobu přežije v brlohu a bude odkázán na dávky k přežití, ten se mýlí. Nebudou mu stačit. Systém sice zdaní umělou inteligenci, ale nedokáže vytvořit tolik prostředků kolik bude potřeba. Proto tito lidé budou skomírat.

Teprve až lidé pochopí svoji duši, rozvine se před nimi cesta rozvoje těla i ducha, což bude zaváděno jako nové osvícenectví. Buďte tedy osvícení již nyní, protože doba pokračuje mílovými kroky do stavu, kdy sehnat práci bude vzácností. Pro se nestyďte si přiznat, že jsem člověk a buďte lidmi již tím, že poznáte duši nyní.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.