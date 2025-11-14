Uděje se změna s lidmi, když najdou svoji cestu?
29.11.2024
Naděje, svoboda a poznání (pracovní název)
Jsou slova, která převyšují ostatní. Jsou slova, které dávají obraz skutečnosti lidského života v tom, co tvoří. Jsou slova, která jsou nadějí na život. O kterých slovech to hovořím? Jsou to slova lásky a poznání, které plyne vesmírem, kdy my lidé dáváme všemu, co si zaslouží. Těmto slovy budujeme slovo našeho pána, které vzešlo ze života a tímto slovem se přibližujeme k cíli, který visí před námi takovým způsobem, že jdeme a jdeme, jako oslík za mrkví. Jenže je tohle skutečným cílem života? Není to cílem, ale pro většinu lidí je tohle cílem jednotlivého života. Jak tedy dál?
Jsou cesty v životě člověka, které se nezdají být cestou a těmto cestám a necestám, jak by se dalo nazvat, musíme věnovat pozornost. V Božství jsou cesty a cesty. Jedny jsou pohodlné a zobrazující skvělý výsledek a stejně tak jsou cesty, které se nezdají být schůdné, ne z pohledu Božství, ale z pohledu lidství. Právě těmito cestami budeme poměřovat Božství a svět. Nehledáme totiž řešení cesty, které je na počátku dané, ale hledáme cestu, která přinese skutečné řešení. Tímto se odlišujeme od průměrných lidí, že ne tím, co vytvořím budu poměřovat svět, ani tím co vytvořím v Bohu, ale tím, co dokážeme na cestě vykonat. Jsou cesty neschůdné a zdánlivě bez konce. Jenže každá cesta jednou skončí, tak tomu říkejme život, protože každá cesta je životem.
Jsou však cesty, které netvoří kostru ničeho. Jak to myslím? Jsou cesty, které nám dávají poznání sama sebe a tím nás posouvají. Těmto cestám my lidé říkáme vyvolenost mezi cestami, protože tahle cesta není určena jen nám, ale i Bohu, se kterým na této cestě kráčíme. Jak poznat tyhle cesty? Jediný způsob je pochopit Boha v cestě života. Bůh si neklade cíl, Bůh není cestou, Bůh je životem. Proto cokoliv, co můžete nazvat cestou je životem, jenže je zde veliké ale. To ale znamená, že vidíme-li Božství v tom, co konáme máme za povinnost jej následovat a vytvořit tak něco co není cestou, ale životem. Pak naše cesta není naznačena, ale je Božím dílem, dílem společným našeho i jeho života.
Takové cesty nejsou v repertoáru lidí, řekl jeden muž. Jsou, připodotkl jeden muž, ale jsou skryté. To čemu dáváme přednost je cesta pohodlná, přesto může být ve skrytu cestou skrytou. Takové cesty nejsou, odpověděl muž. Ale jsou. Jsou to cesty, kdy jedno se skloní k životu a osloví jej. Takto jedná jednota i Bůh, aby cesta, která z této pohodlné cesty oslovila všechny, které tuhle cestu pochopí. Ne tím, že ji budou kopírovat, ale že bude bezprostřední cestou poznání Božství v každodennosti.
Takto zní nejvyšší cesta života, která se nazývá skrytá cesta života. Kdy jednotlivý život, ví jen on sám, co dokazuje onou cestou a zatímco druzí lidé si myslí, že bloudí, on jde zpříma. Zatímco druzí lidé si myslí, že pozbyl rozumu, on nedbá na tento názor, protože oslovení je tak niterné, že duše Ví, stejně jako tělo pochopí ono Vím v tom, co činí.
Těmito slovy se rozloučím a předávám slovo těm, co stojí v pozadí.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo nízkost je v Bohu neznámé
Jsou situace vysoké i nízké, však co je co z pohledu Božství? Jsou to ony situace života, která dávají lidem poznání a podle něj i jednají, proto konejte vše v lásce a pokoře. Protože jedině takto poznáte vše.
Jiří Herblich
Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
Ten pochopí i jeho úlohu ve stvoření, jako ochránce duše, která plyne světem. Rusové duši ctí a dokáží mnohé co jsme My lidé na západě zapomněli.
Jiří Herblich
Slovo pochopení jednoty nebylo nikdy blíž
Kdo je jednota? Jednota je nepopsatelný život, který žijete ne tím, že kopírujete život, ale, že jej tvoříte tím, jak jdete a čemu věříte. Jednota je tak vysoká ne proto, že je vysoká, ale proto je vysoká, že Vy jste vysocí.
Jiří Herblich
Které slovo přijmeme jako lidé
Jsou to slova lásky a pokory, stejně tak slova lásky a pokory, která vyplývá z toho, že milujeme a tím, že jsme milováni. Tímto se tvoří Božský život v každém životě.
Jiří Herblich
Který život je první
Je to láska, která je životem, nebo život, který je láskou? Je to obojí provázané do jednoho, kdy láska není schopna pochopit sama sebe, proto je obojím.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let
Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce...
Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí i zmocněnkyně pro romské menšiny
Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka,...
Čelil jsem výhrůžkám, říká Jančovič ke kauze Dozimetr. Úplatky pro Redla odmítá
Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před soudem v pátek vystupuje podnikatel Maroš...
Sněmovna potvrzuje šéfy výborů, jako jediní nemají žádného Piráti
Přímý přenos Poslanci mají volit dva místopředsedy Sněmovny. Zatím zvolenými místopředsedy jsou Patrik Nacher z...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 536
- Celková karma 3,37
- Průměrná čtenost 91x