Téma lásky bylo vyčerpáno

Proto nastupuje příběh lásky, která zobrazí povahu světa v muži a ženě. Svět se tak stane poznatelný ve svém nitru.

24.09.2024

Slovo lásky, které vzniklo z lásky (pracovní název)

Které to slovo může být jen láskou, dumal člověk. Které je tak chápáno, zeptal se sám sebe? A odpověď nenechala na sebe dlouho čekat. Jsem to Já sám. Já sám jsem láskou pro svět a jsem tím slovem. Slovo mé je tak slovem lásky, které dostává, co dostat má. Ale co dál, a zachmuřil se. Nebylo to tak dlouho, co tento člověk pochopil slovo láska, ale nebyl s to pochopit, co vykonat dál aby jeho láska rostla s ním. Musí tam být souvislost se životem, přemítal. Však jednoho dne se stal zázrak, který dokreslil celou situaci. Tím zázrakem bylo probuzení lásky v něm.

Kdo jsi lásko, zeptal se pokorně člověk? Jsme ta, na kterou již tak dlouho čekáš. Však nečekal jsem se založenýma rukama, vím, proto ti nesu poklad nejvyšší. Nesu ti poznatek lásky v ženě, která nese poznatek lásky ještě vyšší než ty sám. Opravdu, zeptal se muž? Ano opravdu, vaše společná láska překoná vše láskou a bude to láska, která poznamená každého, koho se jen letmo dotkne. Nikdo nebude pochybovat o lásce, kterou zažije pomocí Vás. To jen ti lidé, kteří jsou slepí ke světu i lásce, který svět nese, neuvidí nic. Jen tito lidé budou slepými, ti ostatní uvidí něco, co již dlouho neviděli.

Takto začíná láska, řekl muž. Ano takto začíná láska, řekla žena. Aby spolu vytvořili pár, který překoná vše. Tímto by se mohlo skončit, protože láska žije a nepotřebuje slov, jenže tento záznam není jen slovem o lásce, ale i o životě. Ten život, který člověk žije v srdci, které zprostředkovává lásku života.

Které srdce je mi nejbližší, zeptal se muž. Přeci moje, ozvala se žena. Ano, vím tvé srdce je mi vším, ale mám na mysli srdce tohoto světa, které jsem vyslyšel již dávno. Ano vím, odpověděla žena. Vím o tvé touze poznat svět a jeho srdce. Proto věz, že mé srdce je oním světem a tvým životem, protože mé srdce obsáhlo vše, co dokáže obsáhnout svět.

Děkuji ti, pravil muž. Jsem šťastný ne proto, že jsem našel ono srdce, ale že ti mohu poděkovat za tvé srdce, které je mi vším. A ozvaly se zvony, které říkají toto:

Kdokoliv najde v životě srdce lásky v podobě toho, koho miluje a bude to srdce světa, ten najde vše, a o to vše se rozdělí s každým, kdo o jeho lásku bude stát.

Tento příběh je iluzorní nezobrazuje skutečnou věc, přesto je jako maják ve světě, kde je vše láskou. A tento svět se tak postaví do řady na lásku, kterou má dostat i vydat.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.