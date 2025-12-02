Světlo přišlo v tento den na zem
1.12.2025
Světlo přišlo k nám a my jsme jej přijali (pracovní název)
To světlo znamená vánoční čas, který tu máme. To světlo není světlem doslovným, ale je naším srdcem, které nese ono světlo. Toto světlo neuhasíná se životem, ale je po smrti zmnoženo, podle toho jak lidé žili. Je toho hodně co lidé neví, přesto dokáží-li poznat pravdu tohoto světla pochopí o čem píši.
Toto světlo není povahy země, ale je povahy duše, proto lidé žijící v těchto končinách se poznávali oním světlem. Toto světlo je vidět působením lidí. Nejsou to tedy povídačky o světle, ale citlivé duše vidí jak toto světlo obaluje lidi v tento čas. Vánoce tak mají přídomek svaté, ne tím, že jsou Bohem posvěcené, ale že duše dosáhne toho čeho má dosáhnout v tento čas. Je toho mnoho, přesto je to vše málo.
Co brání lidem poznat a žít oním světlem? Ono světlo je povahy tak jemné, že jedině klidná duše vnímající tento čas svou duší, jen tak dokáže jej uzřít a nyní ukáži jak jej vnímá duše. Duše oproštěna od pozemských radovánek v tento čas stahuje se do sebe a koná ve jménu toho koho miluje. Tento čas je tak velice vhodný pro kontemplaci, která ukazuje duši toho co nabyla tento čas a tím rokem. Ano, duše s námi roste z roku na rok. Pokud ji dáme poznatky života a dokážeme-li ji dodat co má mít v tento čas, tedy klid a rozjímání nad životem, který prožila celým rokem, pak nastane poznání své niterného ticha.
Toto ticho se nedá popsat slovy a nedá se zažít kdekoliv jinde než zde na zemi. Právě proto je zde taková tlačenice, která dokládá onen poznatek duše, která se otevírá tomu koho miluje. Jenže lidé již nejsou schopni milovat a neprosí a konají tak, že dokáží vyjednat mír jen tehdy, když tím něco získají, zkrátka je toho hodně v dnešní době co lidé nechápou a čím si škodí. Na druhou stranu je stále mnoho lidí co Ví jak se zachovat v tento čas a dávají poznat svoji duši Bohu. Je to tak niterné, že lidé jsou šťastni v tento čas, ne proto, že vše je tak ponuré, ale že našli ono světlo ve svém srdci. Toto světlo tak pomáhá lidem růst ze života do života, jak se říká, aby na konci roku vyrostl ze života kvítek, který obejme zem a řekne tuhle větu:
Děkuji ti světe za lásku, kterou jsem prožil s tebou jako milujícím, který ve mně zanechal pocit sounáležitosti se vším. Tvá láska je tak niterná a přesto dokonalá, že otvírám se tobě světe tím, že přijímám stvořitele. Takto rosteme do života i s ním do tohoto času, který přichází na konci roku.
Ovšem lidé namítnou, nic takového necítím a ani nevím, že by něco takového probíhalo. Ano, je tomu tak u většiny lidí, protože tito lidé nenaslouchají své duši. Kdo si dá práci a objeví v tento čas duši, bude překvapen co mu sdělí. Je to ovšem tak jemné předivo, že většina lidí jej nepřijme, protože mu bude připadat dětinské a povrchní, přitom nebude cítit onu lásku v tento čas ke všemu.
Co říci na samotný závěr? Samotným závěrem mi dovolte poznat vaší duši. Ne tím, co zažijete ve svém těle, ale že jsem se Vás mohl svou duši dotknout v průběhu roku. Tohle je pro mne mana nebeská, kdy duše dávající lásku probíhá od jednoty k jednotě, která je vším právě tímto, kdy jednota neskrývá se v ničem, ale je součástí toho, kdo miluje.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo zažijeme v moudrosti?
Které slovo zažijeme v životě jako jedno? Jsou to slova poznání jako Božství v nás, a i My jsme tím slovem. Takto se rodí skutečná moudrost.
Jiří Herblich
Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.
Jiří Herblich
Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.
Jiří Herblich
Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život
Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.
Jiří Herblich
Slovo míra světa bylo právě zobrazeno
Co udělá Bůh se světem, kde je vše jedním? Udělá z něj podnož pro další světy, které vyrostou na životě vašich. Na životech těch, co pochopí ona slova poznání, jako slova poznání svá.
