Svět se zbláznil a myslí si, že práce díky umělé inteligenci zmizí ze světa

Kdo hledá práci života, nalezne duši, kdo hledá práci člověka nalezne život, tímto budete poměřovat svět a tímto dáte všemu, co mu přísluší.

Vezme umělá inteligence lidem práci? (pracovní název)

Co je to práce? Je to forma poznávání světa, proto práce nikdy nezanikne. Nejde to, je to zkrátka výtka ke všem, co se zaobírají touto myšlenkou. A lidé se ptají: Kdo nakonec na tomto všem získá? Kdo bude tímto a kdo oním? Taková forma má jednu odpověď. Získají na tom všichni, kdy lidé si uvědomí práci jako poznatek člověka i Boha, který zastává vše jako jedno. Nebude práce, nebude zájmu poznat práci, jenže tohle bude probíhat u lidí nízkých, kteří již dnes nevěří ničemu. U vědomých lidí dojde k nebývalému rozvoji. Lidé si totiž řeknou toto:

Nechtěl jsem být člověk a přesto jsem, nechtěl jsem poznávat svět přes Božství tím, že nedokáži dát všemu, co mu přísluší. Však nyní cítím příležitost dát všemu právě to, co si zaslouží.

Tito lidé budou tak na koni. Dokáží v současném systému nemožné a dokáží to i v příštím systému, který se pomalu rýsuje. A jaký to bude systém? Nebude to systém kapitalistický, protože jak již víte či jen tušíte, nejde jít dál ve stávajících kolejích. Ty koleje pozbyly účinku tím, že se uvrhly svět do bídy dluhu. Kdy další systém, který zatím nemá jméno, se bude snažit žít s tím co má a nebude tvořen dluhem. Tato paradigma nebude překročeno bez války, protože majitelé dluhů se budou hrdě hlásit o svá práva. Myslím, že jsem k tomu řekl dost, přesto bych podotkl jednu věc:

Nebojte se přítomnosti, stejně jako budoucnosti. Nakonec se vždy ukáže že to, co přináší doba je dobré, jen to vzít za správný konec a to znamená, ne jít s dobou, ale tvořit lidství v každém okamžiku. To lidství řekne toto:

Kdo nalezne člověka v obtížných časech a najde nejen člověka ale i Boha, ten najde vše. Protože Božství je stejné jako lidství, kdy lidství nepokládá za život svůj to, co tvoří, nýbrž jeho.

Těmto slovy se loučím a přeji Vám hodně dobrého pro dnešní den.

Děkuji za pozornost.

J.H.