Svět potřebuje změnu a tou změnou budete Vy, kteří Víte
4.6.2025
Kulturní renesance, je slovo, které přinese nový závan? (pracovní název)
Na počátku každé kulturní revoluce stojí člověk, který nechápe svět, kam se vyvinul, že postrádá hodnoty světa, který dal základ dalším světům. Když se tohle stane a člověk se rozzlobí je zaděláno na kulturní revoluci. Co říci k tomuto tématu? Ano, my lidé stojíme na počátku. Jenže lidé nechtějí nic slyšet o novém počátku, protože si chtějí užít život plnými doušky a nechtějí již konat tak, aby vše rostlo a sílilo. Takto je definován termín zmaru, který probíhá. Nikdo nechce konat, jen sám pro sebe, aby se zajistil, aby přežil. Když tohle nastane, nastává postupný kolaps, který vyústí v to, že lidé přijmou nový pořádek.
Jaký pořádek by měli přijmout? Měli by přijmout vědomí věcí, které panují. Ano, říkám to upřímně, ale je tolik věcí, které lidem nedochází a nechtějí je přijmout, jedni z toho důvodu, že by je to obtěžovalo a druzí, protože vidí v tom práci. Právě proto další kulturní revoluce zamíchá kartami. Jaké karty máme v rukou?
První kartou a tou nejvyšší mají ti lidé co nebyl hloupí, ale naopak moudří. Tito lidé pochopili, co nový systém přinese. A ví to všichni, jen většina to jen tuší, ale protože nový systém bude o práci, které se každý již bojí, nechávají věci plavat tak, že nechtějí do nich zasahovat. Tohle se jim vymstí. Nyní vyjmenuji karty, který by moudrý člověk měl držet v rukách:
První bod je o majetku:
Kdo přijde s holou řití a nebude schopen si zajistit ani to nejzákladnější pomocí majetku, který nabyl, ten nebude schopen obstát v nadcházejícím období. Vím, zní to drsně, že majetek bude mít takovou cenu, ale jak sami vidíte, systém již začal oceňovat majetek tak, že se připravuje na kolaps, který přichází. Celý tento bod se dá uzavřít do bodu prvního, který zní takto: Kdo má tělo, chápe i majetek jako tělo, které naplňuje zemi, ve které žije. Bez těla jsme jak bez majetku, který má charakterizovat naše tělo.
Druhý bod je bodem naší duše.
Co lidé dnes neví, v dalším systém bude na duši klást neuvěřitelný důraz. Tato doba bude o duši, říkám to otevřeně a upřímně. Proto kdo již dnes buduje svůj vztah se světem pomocí své duše, pochopí pak vše jako jednotu, která se z tohoto vztahu zrodí.
Celé to působí tak, že člověk bude nucen obsáhnout obě složky těla, jak tu hmotnou, tak tu jemnou. Ano, je tomu tak, obě složky budou zastávat onu jednotu, ve které budeme žít.
Třetí bod bude o Bohu.
Ano, Bůh je nutný k pochopení duše, přesto se z počátku můžeme bez něj obejít. Tato položka je však tak niterná, že žádná duše nesdělí víc, než musí, protože její život bude určován tím poměrem k Bohu a životu. Takto hovoří většina lidí. Jen malá část lidí bude psát o Bohu a jeho systému. To, že můžete číst tyto řádky je dané dobou, která se připravuje a která bude z těchto řádku číst a čerpat svoje poznání. Vím, že tohle zavání sebevědomím, ale vězte, že poznat Boha lidem nebude dáno jinak než vlastní aktivitou. Kdo najde v těchto textech odpovědi života, ten bude povýšen, přitom další může najít odpovědi života jiným způsobem. Takto působí život, aby v mnohosti jsme nalezli poznání života našeho i všeho. Takto působí jednota.
Další téma bude taky stěžejní a zní takto: Kdo najde v tomto světě jednotu, bude pomazán.
Takto budou jednat ti nejvyšší duše a tyto duše budou dávat ze všech nejvíc, protože doba to nebude lehká a vězte, že nemohou říci co nás čeká. Vězte, že v každé době bylo obtížné období, kdy tohle bude jiné. V každé době byli lidé věřící a dokazující stvořiteli co mám dokázat svým životem jako jednotě. A takto konali. Tohle lidem chybí, proto bude tolik neštěstí kolem, ale když se člověk podívá na tohle neštěstí druhých, uvědomí si jejich bídu, která bude odpovídat jejich ateismu, který bude produkovat jen to nejnižší s tím co by mohli dokázat, kdyby jako lidé věřili. Takto budou lidé děleni na ty, co povstanou výš a na ty, co odpadnou ve své nízkosti. Víc říci nemohu, jen tohle.
Celý tento článek měl být o mnohosti, který obsáhne další systém, přesto to skončilo jinak. Vězte, že téma se postupně doplní v dalším pokračováním o další postřehy života, proto vězte, že cokoliv poznáte dnes, budujete svoji budoucnost tím, že tvoříte kroky v duši i těle jako jednotě. Jednotě, která vás provede světem jako vítězství života nad smrtí, které se chystá poznat víc.
Děkuji za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
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