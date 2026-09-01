Střípky dne
4.7.2025 napsáno v penzionu ve Sloupu
Skýva chleba byla životem
Perex: Snad si uvědomíte po přečtení tohoto textu, že láska má tolik podob, že uvěřit je tak snadné. Proto buďte láskou.
Odkrojek a skýva, co v sobě skrývá (pracovní název)
Byl jednou jeden odkrojek. Co jsi ty můj odkrojku, zeptal se člověk? Jsem ten, co tvoří skývu, která tvořila chléb. Kdo mě pozná uvědomí si, co znamená chléb ve vašem životě.
Chléb je slovo, které si protiřečí, ne však doslovně. Kdy ta doslovnost je tvořena bytím onoho chleba. Chleba je tak povýšen ne tím, co tvoří, ale tím jakou je láskou pro svět. Naděje je tak láskou pro vše, a touto láskou dotváříte svět, který proudí vším.
Slova a zase slova prohlásil člověk. Jsem sám láskou, ale tohle neznám. Ne proto jsi láska, ale řekni mi upřímně, co pro tebe je láskou? Moje láska je tvořena bytím a tím poměřuji svět. Proto můj život je ten nejvyšší, takto promluvil člověk.
Jsi domýšlivý, když tomuto říkáš láska, protože tvá pýcha je tvořena egem, který tvoří vše v jednotě, která je vším, ale jen a jen s hmotou bez duše. Takto odpověděl hlas lásky.
Zasmušil se člověk, však jsem ti dal vše přeci. Není tomu tak. Má láska neobdržela od tebe nic. Jen hmotné prožitky, kterými jsem byla zahlcena, proto tvořím v tobě poznatky tak vysoké, abys našel svoji duši.
Slova člověka byla povýšena, ne však tím, že uvěřil, ale tím, že našel svoji duši. Tímto se stal skutečným člověkem, který ze života prožil vše v lásce. A co bylo s hmotou, zeptal se druhý člověk?
Hmota je sice láskou, ale ne duší, proto tvoří jen hrubý obal. Kdo pochopí hmotu tímto způsobem, najde poznání nejvyšší.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
5.7.2025 napsáno v penzionu u Sloupu
Světe poznej sám sebe
Svět poznávajíc sám sebe klopýtá cestou. Ta cesta se nezdá být cestou, přesto cestou je. Je onou cestou pro člověka, který probudil lásku. Takový prožitek lásky nemohu přijmout, řekl člověk. Je to z toho důvodu, že jsem nežil v lásce, která byla vším. A Bůh mu odpověděl takto:
Směsice dojmů ze světa, který je jedním, tvoří láska tak vysokou, že poznat ji, dokážete vše jako lidé, jen otevřít oči a dávat všemu co mu přísluší. Takto odpověděl Bůh.
A člověk poznaje slova pána se zachmuřil. Máš pravdu Bože, že mé slovo ani činy nedávaly takovou kvalitu světu. Proto přijmi moji omluvu láskou, kterou dotvořím vše v jednotě.
Taková slova slouží nám oběma, abychom našli k sobě cestu, kdy cestou dokáže být cokoliv. Proto buďme láskou pro tento i příští čas, který vzejde ze světla k nám lidem jako jedno.
Těmito slovy se loučím a předávám své tajemství života všem láskou, kterou žiji.
Jiří Herblich
Slovo krize není na místě
Již ani krize nejsou co bývali, jen my lidé pochopíme slovo krize tím, že si uvědomíme svoji pozici vůči dluhu, který máme. Tímto své kroky musíme směrovat dále, zříci se systému, který produkuje dluhy.
Jiří Herblich
Jednota slova i činu
Byla vyslovena slova jednoty. Kdo v nich najde slovo našeho pána i svoje? Budou ty duše, které kráčejí slovem i činy jeho, jako oni sami tvořící jednotu. Nebude rozdílu mezi tím vším.
Jiří Herblich
Střípky dne - Řád nastavuje životu zrcadlo
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo lásky nebylo výše
Nebyla to láska, co prohlédla závoj, tedy Májin závoj, ale pokušení života, který jste pochopili tak, že vše je jedním. Nic jiného v tom není.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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