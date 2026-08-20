Střípky dne - Zvuk přírody
18.6.2025 napsáno ve vlaku
Zvuk přírody
Slovem potěším ty lidi, co hledají v přírodě poznání. Nejsou to ti lidé co využívají přírodu k obohacení, ale ti, co ji dokáží naslouchat. Lidé se tak dělí, a to dělení je niterné jako život, který žijí.
Slova a zase slova, opáčil člověk. Nemám nic proti slovům moudrosti, které otevírají život. Teprve poznáním života, stáváme se lidmi.
A co navrhuješ nyní? Nyní navrhuji zobrazit onen zvuk přírody. Jakmile dojde inspirace ve slovech, přijmu a vydám to co je potřeba.
Ono slovo zní jako hukot moře, které zobrazí divokost života, kdy je klidné i bouřlivé jako poznání. Takto bych charakterizoval onen zvuk přírody.
Tímto bych mohl končit, jenže ono slovo je tak komplexní, že se nedá vystihnout slovy. Ani obrazem. proto navrhuji dát přírodě co potřebuje, aby její Božství bylo projeveno, jak nejlépe dovede.
Tímto se loučím.
J.H.
24.6.2025 napsáno ve vlaku
Chvála průměrnosti
Co znamená být průměrný? Průměr je střed a ten je nejvýše postavený v Božství. Jakmile poznáme onen střed katapultuje nás do náruče Boha. Ano, říkám to opravdově, kdy vaše rovnováha může být i Božstvím.
Jak je to v případě, kdy člověk není schopen onen střed najít? V takovém případě je člověku střed naznačen a člověk se jej drží. Takto působí Božství na život a dodává mu rovnováhu v podmínkách, kde by třeba selhal.
Chvála průměrnosti je chvála Boží zde na zemi. Kdokoliv může vytvořit svůj střed tím, že pochopí Boha, ale takových lidí je jak šafránu. Pokud k tomu dojde. Pak tento střed předává svoji míru dalšímu životu, který vyroste na počátku i na konci, aby středem bylo ono Božství.
Tímto se rozloučím a předávám své plody práce dál, těm, co uvěří stvořiteli, stejně tak i člověku.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska, jak ji neznáte
Kdo pozná lásku skutečnou? Je to ten člověk, který poodhalí tajemství lásky v sobě jako jednotě. Kdy jeho láska nabude dojmu, že je jedním a taky ve skutečnosti bude díky tomu, že obsáhne vše jako jedno.
Jiří Herblich
Střípky dne - Komu svítá, tomu svitlo
Aby našel to, co hledá, což je naděje pro každého. Kdy každý život prosí o naději, kterou ztrácíme životem proto, že nemůžeme jít dál.
Jiří Herblich
Naděje lidí bude naplněna
Nový systém zapustí kořeny tehdy, až lidé poznají pravdu o systému, který jim vládne. Nic jiného se nemůže stát, jen lidé se probudí ze sna, aby zjistili, že jsou sami a nic jim nepatří.
Jiří Herblich
Slovo hluboký stát
Vysvětlen bude následovně, kdy následovně bude pochopeno až poté co všichni lidé projdou oběma stavy jak dobrem, tak zlem. Bez tohoto poznání nedokážeme přijmout jednotu a bez jednoty nepochopíme nic.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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