Střípky dne - Zaslíbená země
14.11.2025 napsáno ve vlaku
Zaslíbená země
Cokoliv, co vyřknu je pravdou a to takovou, že pravdou se teprve musí stát. Je to jiná verze věření, kdy víra se stává životem. A teprve nyní můžete pochopit má slova, která byla vyřčena. Jsou to slova života, který se stal vírou. Jediným problémem lidí je nevidění života a žijící ze dne na den jako psi. Jediné, po čem lidé prahnou je jak nejlépe si užít život, který je nedej Bože poslední. Takto rosteme do smrti.
A jaký je ve skutečnosti život? Skutečný život je láskou, která se proměňuje v každý okamžik. Není stejného okamžiku, je jen lásky, která je vším. Kdo takto uvažuje zažije skutečný život, který má atributy Božský. Jsou však lidé nevšímaví a nevidí u druhých tento pojem lásky, který je životem. Lidem připadá jejich život jiný, ale nedokáží říci proč a jak.
Na konci cesty, po které jdeme najdeme zdroj, který není láskou, ale je jednotou. Abychom jej pochopili musíme se naučit žít v lásce, kdy bez poznání lásky každého okamžiku, nemáme šanci pochopit onu jednotu.
Jsou však jedinci, kteří jednotou žijí. Nemyslím sebe, aniž bych porušil tajemství, ale myslím skutečné Lidi, kteří mají velké písmeno na počátku. Skutečný Člověk je zahalen tajemstvím. Kdy mé tajemství je jiné. A mohu říci již dnes, že je po čase poznáte svým životem. Zatím tak dávám příklady lidí, kteří Ví a Jdou. Jsou to mistři života, kterému dávají, co mají v každý okamžik. Vlastně moje texty plně chápou a připadají jim obyčejné a krásné ve své podstatě, která vyvěrá ze společné duše.
Tímto se oddáváme poznání života.
Mějte se krásně.
J.H.
18.11.2025 napsáno v čekárně
Nepracovat jako výzva?
Slovo nepracovat neznamená nic nedělat. Je to jiný druh pohybu, který musíme pochopit. Je pravda, že většiny lidí je sen nepracovat, jenže ona práce se neudělá sama. Jak z této šlamastiky ven?
Slovo mistra zazní na samotný závěr, že život poznaný je oním jedním, kterým žijeme. Ale zatím musíme prožít a pochopit obraz slova práce. Slovo práce je slovem povznášejícím, ne ponižujícím a obnova tohoto stavu může být složitá ba i nemožná, když lidé propadnou skepsi ze života, který nejde, jak chtějí. Co tedy dál?
Slovo mistra zazní již nyní: Milujte svoji práci ať je jakákoliv, protože tohle povýšení vám nikdo nevezme. Budete na špici stvoření, že dokážete právě tohle. A když se jedná o stereotypní práci určenou robotům? Pak jednejte ještě s větší láskou, která by překonala hendikep toho, že práce není tím, čím má být, totiž povýšení člověka.
Na konec poznáte, jaká pravda stála za tím vším. Že to byla pravda Boha ve Vás, a tedy i Vaše, že jste našli vše jako jedno. Vím, špatně se to vysvětluje, ale vězte, že lidé nakonec poznají ráj tím, že pochopí vše láskou. Stejné poznání udělal i stvořitel a nabídl Vám život, abyste i Vy pochopili tento princip. Takto jednají Bohové i vědomé bytosti, které milují vše jako jedno.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně lásky.
J.H.
Jiří Herblich
Pohádky jsou velké jako malé
Co dokáží pohádky? Dokáží nám zprostředkovat život Boha v nás tím, že Bůh ožije naším životem jako pohádka jeho.
Jiří Herblich
Střípky dne - Nalevo není vpravo
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Potrava těla povyšuje i duši
Však duše nedokáže povýšit tělo tak, že kdo je duchovní, musí se starat i o tělo, které dodává poznatky jednotě nejvyšší i nejnižší jako jednota, ze které vše přišlo.
Jiří Herblich
Střípky dne - Svět se točí
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Co zmůže láska, když válka klepe na dveře
Nehledejte slova o budoucnosti a válce v těchto slovech. Ale poznání, že pokud k ní dojde, nabudete síly jako lidé, co chtějí mír.
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