Střípky dne - Zahrádka počatá
10.9.2025 napsáno ve vlaku
Zahrádka počatá
Co je to zahrada? Je to místo, kde vše roste do krásy života. Zahrada není obyčejné slovo, ale je kouzelné tím, že dotváří život, jaký žijeme. Zahrada se tak dá považovat jako oko duše. Když pohlédnu do těchto očí, poznám sám sebe, řekl sebezpytující člověk. Aby doplnil kostru příběhu, přidám svůj příběh. A jaký to bude příběh? Bude plný lásky a pochopení, které jako lidé uděláme.
Na světě existuje jen jedna výjimka ze zahrady věčné, ve které žijeme a tím je naše zahrada. Naše zahrada zazáří, pokud postupujeme s láskou, pokorou a moudrostí. Tahle zahrada je mým obrazem duše, prohlásil člověk a druhý věděl co vědět měl, že cokoliv uzří na jeho zahradě má bytostný smysl pro život jeho majitele.
Slovo zahrada nikdy neumře, jedině, že by lidé přestali poznávat svoji duši a tento svět zpustnul, a taková situace doufám nenastane.
Dokáži ti opak, pane. Jak to myslíš, zeptal se opatrně muž? Myslím to tak, že dohlídat duši tvou zahradou upadne v nemilost. Lidé si budou myslet, že cokoliv podniknou bude jejich tělem a ne duší. Ano, takto vypadá úpadek lidí.
Co říci závěrem? Skutečný závěr dotváří víra a láska ve které žijeme. Proto buďme láskou pro veškerý čas, který nám byl dán.
Tímto se loučím.
J.H.
11.9.2025 napsáno ve vlaku
Na okraji vesmíru vzniká nový
Světem vládne zoufalství, však jeden člověk dotváří život k obrazu toho, koho miluje. Není to jen tak, jak by se mohlo zdát, jsou totiž tlaky života, aby bylo vše stejné, přesto jeden život zazářil tak, že dokázal pohnout Boha k tomu, že skápla slza na holou zem.
Jak to myslím? Ta holá zem se skvěje v čistotě toho, kdo je i není. Není to tedy tak, že kdokoliv tohle dokáže, ale předmětem není tohoto pojednání.
Směsice dojmů proběhla životem a život si uvědomil sám sebe. Takové počínání nebylo nikdy by se stalo, kdyby ona slza neukápla. Co si v takové situaci počít? Směsice dojmů totiž není ve skutečnosti směsicí jak ty lidé dokázali jednat, ale je ve skutečnosti jednotou, a to tak vysokou, že není vyšší než této.
I Bůh musel uznat, že ona jednota jej obsáhla v takové šíři, že musel přimhouřit oko, nad světlem, které produkovalo.
A stalo se jednoho dne, toho dne, kdy zrodil se onen nový vesmír. Co příčinou vzniku tohoto vesmíru jste již pochopili, jenže, kdo si dá práci poznat dílo člověka, který stojí na onom počátku? nikdo. Jen pár věrných jej pochopilo a nechápající většina dál tvoří onu nicotu, která ulpívá na všem. Směřování světa je dané a nedá se měnit. Proto vítejte v novém světě, který se rodí.
Kdo z lidí se postaví do řady? Budou to ti, co Ví. Nikdo jiný to nebude, protože lidé nechtějí jít dál aby dorostli k velikosti svého tvůrce.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Na pokraji života stála hudba
Která zněla tak kouzelně, že lidé ji nedokázali pochopit a ptali se: Co je to za hudbu? A hudba jim odpovídala vesměs stejně. Jsem ta, co Vás provází životem, kterým žijete.
Jiří Herblich
Slovo o pohádce zazní z úst Boha
Kdokoliv může pochopit příběh, který je životem, však jen vyvolenci jej pochopí tak, že jej naplní láskou. Pro zbytek mám jedno varování. Kdo odejde ze světa a nebude v lásce, která je vším. Ten ztratí život, který žil.
Jiří Herblich
Střípky dne - Svědomí světla
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo jako robot vyslovím s opovržením
Přesto jsem-li člověk pochopím i jeho. Jsou totiž dny člověka, které budou jako jeho. Až tento robot procitne, co nám přinese? Přinese nám poznání světa jako jednoho, nebo bude hříčkou přírody a moudrosti člověka?
Jiří Herblich
Střípky dne - Osvojit si mír, znamená otevřít duši
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Ruská kinostudia se vracejí do stalinských časů. Co zase Putin zakázal filmařům?
Pamatujete na legendární filmové „Neber úplatky, neber úplaty“? V Rusku se podobné téma stává...
Litoměřická nemocnice nutně potřebuje lékaře, neurologie už omezila provoz
Nemocnice Litoměřice, která patří pod Krajskou zdravotní (KZ), má problémy s nedostatkem...
Požár ubytovny v Šumperku. Hasiči evakuovali čtrnáct lidí, škoda je přes milion
V Šumperku v úterý ráno hořelo v ubytovně, hasiči evakuovali 14 lidí. Požár vznikl v jednom z...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 703
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 77x