Střípky dne - Svět se točí
11.11.2025 napsáno ve vlaku
Svět se točí
Světe, kdo jsi? Světe, kam se mám vydat, abych tě poznal? Světe, miluješ vše stejně?
Na tyto tři věty se ptají lidé svou láskou. A svět jim odpovídá životem, který je i není. Co je tedy světem? Světem rozumíme život, který žijeme. Nedá se napsat cokoliv jiného než toto, a svět zatleskal radostí a tím pozdvihl vše. Světe, kdo jsi, když nejsi?
Má odpověď je život sám. Kdokoliv může najít Božství ve svém životě, teprve pak pochopíte, co je to život i svět, který jedno jest. Takto hovoří mudrc života, který obsáhl ze života tolik, že stvořitel se poklonil životu.
Abyste Vy všichni našli život takový, jaký je, utvoříme tím, že budeme hledat, pochopit stvořitele, který je ve všem. Slova lásky však klesla na zem. Ano, klesly, aby byly opět vyzdviženy těmi, co milují. Žádné slovo, co klesne na zem, na zemi nezůstane. Kdo jde kolem, všimne si ho a zkouší je pochopit.
Tohle je údělem nás lidí, pochopit ona slova stvořitele, které se válejí všude kolem nás. Jen ti, co stojí nejvýš, však vidí svět jako slovo toho, koho miluje. Pro něj jsou slova stvořitele skutečným životem, kterým žije. Aby vše dostalo, co má dostat, tak tvoří jednotu. Tento úděl je údělem proroků, kteří žijí se stvořitelem v každý okamžik.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
12.11.2025 napsáno ve vlaku
Kdo počká, ten se dočká
Smlouva o dílo byla naplněná tím, že žije jako člověk. Takto odpověděl Bůh. Kdy jeho slova se propsala do našeho života jako poznání Božství. Jakmile toto poznání dojde tam kam má dojít člověk, se stane vědomým. A smlouva bude naplněna prací života. Je totiž práce a práce. Zatímco lidé konající dobro přicházejí k Bohu, jeho esence se plní stvořitelem, takto počíná láska, která se projeví v životě dílem, které bude společné. Takto jednají lidé, kteří ušli pěkný kus cesty, aby pokračování cesty bylo společné. Takto dává stvořitel dary životu tím, jak žijete a konáte a dary, které jste obdrželi při zrození rozvinete naplno.
Slova a zase slova, posteskl si muž. Nežehrej na slova, kterým nerozumíš muži. Tvá láska nedorostla ke stvořiteli a plácá se životem jako ryba na suchu. Ale co mám dělat můj Bože, aby našel onen zdroj v sobě? Dávej všemu, co mu přísluší, a přitom hledej co vylepšit na tvém životě. Jinou radu nemám. Po určitém čase bude tvá snaha odměněna. Takto hovořil stvořitel se životem.
Však jsme lidé, proto tě chápeme stvořiteli a odpusť nám náš život, kterým nedáváme, co dávat máme. Takto odpovídá masa stvoření. Kdy ta masa by dokázala vyrůst z bídy života, kdyby našla tvůrce, tvůrce – člověka, který jim nabídne pohled na Božství očima toho, kdo pochopil vše.
Směsice dojmů prošla lidmi a uvěřili jednomu člověku, a to jakému zatím nechám v tajnosti, protože jeho život je svatý.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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