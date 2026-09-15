Střípky dne - Svět povstal z popela
22.7.2025 napsáno na expedici
Svět povstal z popela
Na rozdíl od předchozího, bude dnešní pojednání o budoucnosti. Tato budoucnost je tvořena vším, a tedy i poznáním dobrého a zlého. Jakmile lidé budou okradeni, pochopí, o čem byl současný systém a začnou hledat náhradu. Říkám to otevřeně již velice dlouho, že spousta lidí dokáže včas vystoupit z rozjetého vlaku. Bohužel ne každý.
Na počátku stvoření byla tma a ta tma bude i na počátku tohoto nového systému, který má přijít. To, že vám sděluji své poznatky duše, bylo by dobré udělat systém takový, které by tyto poznatky do sebe zakomponoval, jenže jak znám lidi, nebudou mocní v té době o ničem takovém slyšet. Na rozdíl od lidí dole, kteří pochopí má slova o lásce a pokoře, moudrosti, ze které vše vzniká.
Taková moudrost nebyla, aby nabídla systém podobný Bohu, řekl jeden muž. Ano, máš pravdu, ale časy se mění, kdy jeden muž to dokáže. Jeho postoje znáte a věřte, že dotvoří systém tak, jako by vypadl ze stvořitelova oka. Takový systém má svá specifika, které si jako lidé musíme uvědomit, přesto dokážete-li jej přijmout, budete potěšeni a další generace rovněž. Víc nemohu říci. Musíte si počkat na situaci, která dodá lidem odvahu jít dál, aby vše dostalo, co má dostat.
Systém, jak jej znáte je již jedna krize, kdy konce nevidět. V takových chvílích se čekalo na zázrak, který nepřichází. A proto mohu říci dnes jediné. Váš život bude v ohrožení až začne padat. Protože vše je tak provázané, že nikdo nebude ušetřen. Tedy téměř nikdo. Abych Vás nenapínal, systém skončí v okamžiku, kdy si lidé uvědomí hru, která se s nimi celou dobu hrála.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
23.7.2025 napsáno Pod Lípou
Tvé oči ve mně, mé oči v tobě
Navzdory tématu domáháme se vysvětlení, a to tohoto jevu. Kdo koupí moudrost světa a kdo ji najde? Dvě pózy, které posílají člověka k výšinám. Kdy ta první, která je dotváří život v Bohu a ta druhá dotváří život ve světě nikoho. Není to nikdo, přesto se tak chová.
Svět se zbláznil a dotváří Boha i člověka. Tím mám na mysli člověka, který píše tyto řádky, kdy jeho vhled je stejně Božský jako lidský. Nemohu však říci víc, přesto věřte, že cokoliv vyřknu je po zralé úvaze.
Mnohost a jednota z pohledu tohoto člověka dotváří svět, který je světem všech. Proto když řeknu Vím, dotvořím život svůj, stejně jako váš.
Těmito slovy předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo válka, nebude platit po celý čas míru
Však žijeme v míru nebo válce? Žijeme ve válce, kdy lidé již nevěří lásce jako vykonavateli dobra. Takto končí jedna epocha lidstva a takto pozdvihneme svůj prst dalším generacím.
Jiří Herblich
Střípky dne - Co znamená radost
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo nacismus nebují u nás
Je to z toho důvodu, že naše ambice v politice jsou takové, že dokážeme pravdě dát svoji pravdu tím, že jsme pravdou všech. Takto definujeme naši politiku a tímto klesáme na úplné dno.
Jiří Herblich
Střípky dne - Které slovo je poslední
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Co udělají cla s ekonomikou
Jsou to cla, které tvoří zlo, nebo lidé co chtějí výhodu a chtějí dostat víc? Oba přístupy lidí jsou hanebné, přesto cla zdůrazňují kvalitu, kterou nedokážeme dodat všemu jiným způsobem.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Jedna žena zemřela, silnice je zavřená
U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě zemřela...
Velká vlaková změna v kraji. Arriva nasadí dvanáct bateriových souprav
Plzeňský kraj vybral nového dopravce, firmu Arriva vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou...
Brod pořádá pro děti komentované jízdy MHD. Zájem výrazně předčil očekávání
Nevšední atrakci pro své školy připravil Havlíčkův Brod. Od pondělka pro jejich žáky pořádá...
Tunelbus 145 má novou zastávku. Studenti z Pelc-Tyrolky získají přímé spojení s Dejvicemi
Linka 145 začne stavět u univerzitního kampusu na Pelc-Tyrolce. Papírově je spojení rychlé, realita...
Stavební pozemek 302 m2 s chatou u řeky Svitavy
Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
4 999 990 Kč
- Počet článků 687
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 78x