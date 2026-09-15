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Střípky dne - Svět povstal z popela

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

22.7.2025 napsáno na expedici

Svět povstal z popela

Na rozdíl od předchozího, bude dnešní pojednání o budoucnosti. Tato budoucnost je tvořena vším, a tedy i poznáním dobrého a zlého. Jakmile lidé budou okradeni, pochopí, o čem byl současný systém a začnou hledat náhradu. Říkám to otevřeně již velice dlouho, že spousta lidí dokáže včas vystoupit z rozjetého vlaku. Bohužel ne každý.

Na počátku stvoření byla tma a ta tma bude i na počátku tohoto nového systému, který má přijít. To, že vám sděluji své poznatky duše, bylo by dobré udělat systém takový, které by tyto poznatky do sebe zakomponoval, jenže jak znám lidi, nebudou mocní v té době o ničem takovém slyšet. Na rozdíl od lidí dole, kteří pochopí má slova o lásce a pokoře, moudrosti, ze které vše vzniká.

Taková moudrost nebyla, aby nabídla systém podobný Bohu, řekl jeden muž. Ano, máš pravdu, ale časy se mění, kdy jeden muž to dokáže. Jeho postoje znáte a věřte, že dotvoří systém tak, jako by vypadl ze stvořitelova oka. Takový systém má svá specifika, které si jako lidé musíme uvědomit, přesto dokážete-li jej přijmout, budete potěšeni a další generace rovněž. Víc nemohu říci. Musíte si počkat na situaci, která dodá lidem odvahu jít dál, aby vše dostalo, co má dostat.

Systém, jak jej znáte je již jedna krize, kdy konce nevidět. V takových chvílích se čekalo na zázrak, který nepřichází. A proto mohu říci dnes jediné. Váš život bude v ohrožení až začne padat. Protože vše je tak provázané, že nikdo nebude ušetřen. Tedy téměř nikdo. Abych Vás nenapínal, systém skončí v okamžiku, kdy si lidé uvědomí hru, která se s nimi celou dobu hrála.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.

23.7.2025 napsáno Pod Lípou

Tvé oči ve mně, mé oči v tobě

Navzdory tématu domáháme se vysvětlení, a to tohoto jevu. Kdo koupí moudrost světa a kdo ji najde? Dvě pózy, které posílají člověka k výšinám. Kdy ta první, která je dotváří život v Bohu a ta druhá dotváří život ve světě nikoho. Není to nikdo, přesto se tak chová.

Svět se zbláznil a dotváří Boha i člověka. Tím mám na mysli člověka, který píše tyto řádky, kdy jeho vhled je stejně Božský jako lidský. Nemohu však říci víc, přesto věřte, že cokoliv vyřknu je po zralé úvaze.

Mnohost a jednota z pohledu tohoto člověka dotváří svět, který je světem všech. Proto když řeknu Vím, dotvořím život svůj, stejně jako váš.

Těmito slovy předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 15.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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