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Střípky dne - Svědomí světla

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

3.9.2025 napsáno na expedici

Svědomí světla

Na počátku této malé úvahy stálo světlo. Jak to, že ty světlo jsi nám dáno a tím tvoříš vše? Tvořím tím, že dokonávám svůj život jako Váš. Tedy ráda bych přinesla stvoření nejvyššímu jako nejnižšímu to nejlepší pro tento čas. Jsou však okolnosti, kdy mé dávání pozbývá ceny. Jak to myslíš, zeptal se člověk? Myslím to tak, že cokoliv vyřknu jako světlo, dotvoříte Vy lidé v něco, co nechápu.

Má odpověď jako člověka zní takto:

Nehleď světlo na to, co získáme a co předáme dále. Tvoje poslání je dávat i brát, stejné jako naše, ale věz, že jsou lidé, kteří ti rozumí a jdou s tebou dál. Nemohu říci kolik těchto lidí je, ale vím, že kdo probudí své vědomí, následuje tě svým životem. Takto odpověděl člověk.

Na samý závěr mám jednu prosbu:

Kdo najde ve svém životě světlo života, ten ať nečeká na to až prozáří jeho život, ale ať jde za tímto světlem životem. Jedině takto nacházíme světlo kolem nás, které vzniká tím, že jdeme za tímto světlem.

Děkuji všem za pozornost.

J.H

9.9.2025 napsáno ve vlaku

Naděje Božská, stejně tak lidská

Co znamená naděje, pokud je Božská? Naděje vytvoří pokrok všeho, nejen v Božství, ale skutečně všeho. Kde rostou Bohové, rosteme i My lidé. Takto hovoří člověk, který Ví.

Jsou však situace, které dotváří jednotu k obrazu všech, a dokonce i Bohů. Jsou situace, kdy Bohové pokleknou na zem a skloní hlavu. A proč to vše? Protože žije jeden člověk, který jim nese rozřešení života, ne jejich, ale všech.

Na počátku byl život nudný a nepestrý, dokud jednota nepovolala ty nejvyšší Bohy konat. Pak nastal zlatý věk země, který trvá. Kdyby lidé věděli, co Vím, konali by jinak, protože tyto okamžiky, které přinášejí jednotu zde na zem, jsou zlomové pro veškerý život. Není života bez víry, ale taková víra, která je nyní přinesena dodá odvahu všem. Takto hovoří ten, kdo je i není.

Byla slova vyřčena s láskou a pokorou? Ano, byla a bylo to kvůli jedinému člověku na zemi. Takto hovoří stvořitel, u kterého slza skápla na zem.

Tímto bych tento článek ukončil provoláním:

Nechtějte zažít jednotu, ale buďte jí. Pak poznáte dary, které nesu světu jako stvořitel.

Děkuji za pozornost a přeji hezký den.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 1.10.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
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