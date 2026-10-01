Střípky dne - Svědomí světla
3.9.2025 napsáno na expedici
Svědomí světla
Na počátku této malé úvahy stálo světlo. Jak to, že ty světlo jsi nám dáno a tím tvoříš vše? Tvořím tím, že dokonávám svůj život jako Váš. Tedy ráda bych přinesla stvoření nejvyššímu jako nejnižšímu to nejlepší pro tento čas. Jsou však okolnosti, kdy mé dávání pozbývá ceny. Jak to myslíš, zeptal se člověk? Myslím to tak, že cokoliv vyřknu jako světlo, dotvoříte Vy lidé v něco, co nechápu.
Má odpověď jako člověka zní takto:
Nehleď světlo na to, co získáme a co předáme dále. Tvoje poslání je dávat i brát, stejné jako naše, ale věz, že jsou lidé, kteří ti rozumí a jdou s tebou dál. Nemohu říci kolik těchto lidí je, ale vím, že kdo probudí své vědomí, následuje tě svým životem. Takto odpověděl člověk.
Na samý závěr mám jednu prosbu:
Kdo najde ve svém životě světlo života, ten ať nečeká na to až prozáří jeho život, ale ať jde za tímto světlem životem. Jedině takto nacházíme světlo kolem nás, které vzniká tím, že jdeme za tímto světlem.
Děkuji všem za pozornost.
J.H
9.9.2025 napsáno ve vlaku
Naděje Božská, stejně tak lidská
Co znamená naděje, pokud je Božská? Naděje vytvoří pokrok všeho, nejen v Božství, ale skutečně všeho. Kde rostou Bohové, rosteme i My lidé. Takto hovoří člověk, který Ví.
Jsou však situace, které dotváří jednotu k obrazu všech, a dokonce i Bohů. Jsou situace, kdy Bohové pokleknou na zem a skloní hlavu. A proč to vše? Protože žije jeden člověk, který jim nese rozřešení života, ne jejich, ale všech.
Na počátku byl život nudný a nepestrý, dokud jednota nepovolala ty nejvyšší Bohy konat. Pak nastal zlatý věk země, který trvá. Kdyby lidé věděli, co Vím, konali by jinak, protože tyto okamžiky, které přinášejí jednotu zde na zem, jsou zlomové pro veškerý život. Není života bez víry, ale taková víra, která je nyní přinesena dodá odvahu všem. Takto hovoří ten, kdo je i není.
Byla slova vyřčena s láskou a pokorou? Ano, byla a bylo to kvůli jedinému člověku na zemi. Takto hovoří stvořitel, u kterého slza skápla na zem.
Tímto bych tento článek ukončil provoláním:
Nechtějte zažít jednotu, ale buďte jí. Pak poznáte dary, které nesu světu jako stvořitel.
Děkuji za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jako robot vyslovím s opovržením
Přesto jsem-li člověk pochopím i jeho. Jsou totiž dny člověka, které budou jako jeho. Až tento robot procitne, co nám přinese? Přinese nám poznání světa jako jednoho, nebo bude hříčkou přírody a moudrosti člověka?
Jiří Herblich
Střípky dne - Osvojit si mír, znamená otevřít duši
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na konci
Zobrazí pravdu, kterou jsme žili. U mne to již proběhlo, teď čeká tohle poznání zbytek lidstva. Lituji ty co nepoznali Božství, protože tento jej přesahuje velikostí přímo nevídanou.
Jiří Herblich
Jsou okolnosti v životě člověka
Které člověk nedomyslí. Spojení duše a techniky není možné. Jedině Bohem budete poměřovat svět a jedině jeho životem budete žít. Kdo se postaví své duši i Bohu tím, že přijme chip, ten ztratí
Jiří Herblich
Na každém šprochu pravdy je trochu
Však neděle znamená skutečné si uvědomění Božství v nás. Proto konejte tak, že najdete v tento čas duši, která spočine se světem, který zastáváte.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka
Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec
Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...
U Mandavské cyklotrasy jsou nová odpočinková místa
Tři nová odpočinková místa mohou využívat cyklisté, kteří projíždějí Rumburkem na Děčínsku po...
U větrníků v Loučné je nový fotopoint
Nový fotopoint čeká na turisty v Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku, najdou ho u větrníků za...
Lovosické základní školy čeká modernizace počítačových sítí
Lovosice připravují rozsáhlou modernizaci digitálního zázemí ve třech svých základních školách – ZŠ...
Zpustlý kout zeleně v Podbořanech se proměnil v park
Donedávna zpustlý kout zeleně v Podbořanech na Lounsku se proměnil v reprezentativní městský park....
Patrová novostavba 4+kk 125 m2, pozemek 395 m2, Těšetice u Znojma
Těšetice, okres Znojmo
7 450 000 Kč
- Počet článků 700
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 77x