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Střípky dne - Stvořeno k myšlence

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

20.8.2025 napsáno ve vlaku

Stvořeno k myšlence

Co je to myšlenka, zeptal se jednou malý chlapec? Myšlenka je to, co cítíš životem jako možnost. Jsou lidé přesyceni myšlenkami a stejně tak lidé co myšlenky nemají. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že myšlenka je jako pták bez křídel. Jednoho fascinuje a druhému se nelíbí. Proto myšlenky tvoří kostru stvoření, protože vytvoří ve stvoření rovnováhu. Takto bych odpověděl.

Jenže zvídavý chlapec, by rád věděl víc. Co je tedy myšlenka, která mě fascinuje, s která mi nedá spát?

Je to pták bez křídel, který ti nabízí cestu, po které jde. Pokud jej budeš následovat, vytvoříš v Bohu nový život, protože každá cesta je novým životem, který žijeme společně. Takto odpověděl jeden moudrý muž.

Ale dítko nemá konce otázek. Co by se stalo, kdybych tuhle cestu nenásledoval, zeptal se znovu? Nestane se nic, protože skutečný život nežije tím, že jdeme po cestě, ale že tvoří onu cestu svým životem. Pak myšlenky ustoupí do pozadí a ty poznáš mír o jakém se ti nesnilo.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

21.8.2025 napsáno ve vlaku

Odkrojek je skýva

Odkrojek je skýva, tak začíná příběh chleba, který založil svůj život vysoko. Jak vysoko jsi chlebe vezdejší založil svůj život?

Založil jsem jej v poznání pravdy, která dotváří realitu světa. Že chléb vezdejší dotvoří Váš svět v místě, kde žijete. Slovo může, může být zastřeno, ale je to tím, že chápe onen pecen, který vytahuje z pece. Ta pec se mění na stroj pokroku, kde dochází k přeměně v tento dar. Tímto tvoříme vezdejší projev chleba, který prorostl nás.

My lidé děkujeme ti, že tvoříš naši náplň člověče zdejší a dokazuješ Bohu, jaký život dokážeš přijmout i dát dál. Takto přijímáme jeden druhého, kdy naše dary, tedy pecne chleba dotvoří náš život v míru a lásce života.

Tento příběh se stal skutečností a dotvořen je poznáním onoho pecnu, který prohlédl si zem, řekl tuto větu:

Vím, že konám tím, že jsem, ale tohle dokážete i Vy.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 24.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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