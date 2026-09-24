Střípky dne - Stvořeno k myšlence
20.8.2025 napsáno ve vlaku
Stvořeno k myšlence
Co je to myšlenka, zeptal se jednou malý chlapec? Myšlenka je to, co cítíš životem jako možnost. Jsou lidé přesyceni myšlenkami a stejně tak lidé co myšlenky nemají. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že myšlenka je jako pták bez křídel. Jednoho fascinuje a druhému se nelíbí. Proto myšlenky tvoří kostru stvoření, protože vytvoří ve stvoření rovnováhu. Takto bych odpověděl.
Jenže zvídavý chlapec, by rád věděl víc. Co je tedy myšlenka, která mě fascinuje, s která mi nedá spát?
Je to pták bez křídel, který ti nabízí cestu, po které jde. Pokud jej budeš následovat, vytvoříš v Bohu nový život, protože každá cesta je novým životem, který žijeme společně. Takto odpověděl jeden moudrý muž.
Ale dítko nemá konce otázek. Co by se stalo, kdybych tuhle cestu nenásledoval, zeptal se znovu? Nestane se nic, protože skutečný život nežije tím, že jdeme po cestě, ale že tvoří onu cestu svým životem. Pak myšlenky ustoupí do pozadí a ty poznáš mír o jakém se ti nesnilo.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
21.8.2025 napsáno ve vlaku
Odkrojek je skýva
Odkrojek je skýva, tak začíná příběh chleba, který založil svůj život vysoko. Jak vysoko jsi chlebe vezdejší založil svůj život?
Založil jsem jej v poznání pravdy, která dotváří realitu světa. Že chléb vezdejší dotvoří Váš svět v místě, kde žijete. Slovo může, může být zastřeno, ale je to tím, že chápe onen pecen, který vytahuje z pece. Ta pec se mění na stroj pokroku, kde dochází k přeměně v tento dar. Tímto tvoříme vezdejší projev chleba, který prorostl nás.
My lidé děkujeme ti, že tvoříš naši náplň člověče zdejší a dokazuješ Bohu, jaký život dokážeš přijmout i dát dál. Takto přijímáme jeden druhého, kdy naše dary, tedy pecne chleba dotvoří náš život v míru a lásce života.
Tento příběh se stal skutečností a dotvořen je poznáním onoho pecnu, který prohlédl si zem, řekl tuto větu:
Vím, že konám tím, že jsem, ale tohle dokážete i Vy.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Není radno být prorokem
Nebýt radno být záhodným prostředkem pro povznešení. Teprve čas ukáže, co je potřeba vykonat pro povznešení této myšlenky, která si říká komunistická.
Jiří Herblich
Střípky dne - Jsem skálopevně přesvědčen
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Zlato je kov, který přinese poznání duše
Kdo pozná zlato už vědí, čím je pro duši Bůh, že je zlatem a stejně se bude chovat i duše. Takto vznikne skutečná hodnota mezi vším a takto vznikne hodnota jednoho jako nový standart toho co Víme.
Jiří Herblich
Jedině pochopením obsáhnete život svůj
A to tak, že dáte všemu, co mu přísluší. Kdo je láskou a dá lásku, ten pozná lásku, kdo je nenávistí, ten pochopí její plody tím, jak žije. Nic nebude skryto, ale vše musí být zobrazeno životem.
Jiří Herblich
Střípky dne - Slovo vzpěra musí být probráno
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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