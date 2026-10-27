Střípky dne - Smyslem života je tvořit vše v lásce
31.10.2025 napsáno ve vlaku
Smyslem života je tvořit vše v lásce
Na každou otázku nalezneme odpověď, která zní: „Toto je láska, která provází vše.“ Takto hovoří mudrc, který dosáhl osvícení.
Co je onou láskou? Ona láska nesmí být skryta, ale musí to být plod naší lásky, která proniká světem, takto hovoří onen mudrc.
Láska není dar, ale je životem, který máte objevit. Kdo tento život neobjeví, dokáže pozvednout vše jen rozumem, který nedokáže toho moc. Kdežto láska je nekonečná. Nedává odpovědi je jen životem, který následujeme. Takto promlouvá láska ke stvoření:
Jsem ta, co dává i bere. Kdy braní je dávání lásky stejné jako dávání, jen je obrácená polarita. Takto promluvila láska.
Ano, vím o tvém přání muži můj. Rád bys poznal lásku, které vládnu, řekla žena. Máš pravdu, rád bych pochytil pouhý střípek, který když pochopím dojdu tam kam mám, odpověděl muž. Ach muži můj jediný, naslouchej mému srdci, které jsem ti dala. Pak nalezneš i lásku jakou hledáš. Takto mu odpověděla jeho žena. Můžeme říci, že cokoliv zažijeme je láskou, jen ji tak pochopit. A mohu pochopit vše? Můžeš, pokud tvá láska bude vším.
Takto uzavírám jedno z témat, které prodchlo svět svým poznání lásky.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
4.11.2025 napsáno ve vlaku
Spolu znamená co?
Je to již dávno, co lidé zažili ono spolu. Ano, láska spojuje, ale co spojuje současné lidi? Není to Láska, psaná velkým písmenem, ale láska malá, která nezná velikost, jen potíž, kterou překonává tím, jak jdeme. Ta potíž není životem, tedy láskou, ale poznáním života jako jednoho. Takto roste láska do světa jediného.
Slova lásky se musí pochopit duší, která pronáší slova lásky tím, jak věří. Avšak láska nedokáže poznat sama sebe. Od toho jsme tu my život živoucí, který je láskou a nastavujeme stvoření zrcadlo lásky, kterou žijeme. Takto se rodí život do života vezdejšího, který panuje na zemi.
Jak jste pochopili, Váš život je láskou, která dodává životu, co potřebuje, jenže co je to náš život? Náš život musíme pochopit nejen láskou, kterou jsme obdrželi při zrození, ale i tím, jak jdeme. Takto se loučíme s poznatky lásky, abychom našli jiné, kdy vše je láskou. Tímto postupem rosteme do lásky a láska nám tleská svým životem tak, že dostáváme pokoru i moudrost v pravý čas.
Jak jste pochopili, slovo Láska žije s námi tím, čím jsme My!
Tímto se loučím a předávám Vám svoji lásku životem, který pochopil mnohé a nejen láskou.
J.H.
Jiří Herblich
Uvědomění si života dokážete jediné
Poznat život jako svůj i jeho, toho, koho milujete. Tato slova charakterizují poznatek Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Slovo pohádka zaznělo z úst člověka
Tato slova však našli příběh života tak niterný, že se stal pohádkou, která krášlí svět, ve kterém žijeme svojí prostotou a mírou života.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo zkoumá život
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Jakkoliv selžete vězte, že tu budou ti
Kteří Vám pomohou radou v životě, že vzdát život proto, že Vám vláda hází klacky pod nohy, nejde se dívat jinak, než že vás naučí odvaze a lásce, nikoliv upadnutí a přijetí trestu.
Jiří Herblich
Která nemoc je silnější
Ta, co je naším životem a ovládá nás, nebo ta, co jsme pochopili celým svým životem jako jednotu, která po vyřešení zmizí jak pára nad hrncem, protože již Víte, co jste dokázali najít v sobě za zázrak života.
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