Střípky dne - Smysl života
7.11.2025 napsáno ve vlaku
Smysl života
Co je smyslem života, který žijeme? Smyslem není hromadění čehokoliv, ale láskyplné předání toho co mám a co dovedu. Rozvíjet se znamená rozvíjet i ono předání a takto my všichni rosteme do života jednoho. Nebýt smyslem života, je jako ztratit život, povzdychl si jeden muž. A jak nejlépe pochopit ono přijetí života?
Kdokoliv si dá práci žít svůj život v pravdě, ale pravdu uvést v život tak jak konám a uvažuji, je nejvyšší poznání života. Cokoliv vyřknu je vlastní zkušenost, aby bylo dodáno všemu, co jest dodat. Kdo takto jedná celým svým životem a dokáže nabídnout životu podporu, ten pozná hloubku, která je základem víry.
Takto bych mohl pokračovat dále, ale život je skutečný jedině tehdy, když jej v každý okamžik chápeme. Jedině takto roste život do života, který je vším.
Smyslem života tedy není sám život, ani jeho žití, ale princip, který ukazuje jeho hloubku, jenže ten pochopí většina lidí až na konci života, proto musíme mít víru, která překlene tento hendikep, který číhá na každém kroku.
Myslím, že jsem napsal již dost k smyslu života člověka, který by měl být smyslem všech lidí. Jen vyvolenci dokáží hledět dál, a to dál jsem probral již tolikrát, že život není peříčko víme všichni, ale jen pevnou vírou se změní v ráj srdce.
Takto všichni rosteme, malí i velcí, aby vše dostalo, co má dostat.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
10.11.2025 napsáno ve vlaku
Způsob bytí
Jediná odpověď života na bytí je život, kterým žijeme toho, koho milujeme. Kdo by se stranil života, když se rozhostilo ticho, aby v nastalé situaci využil situace a pochopil vše.
Ne, nepíši návod, jen ukazuji, že ticho života je něco s čím se musí počítat. Každý život ovšem ono ticho zažívá jinak. Jednak proto, že naše duše je různá v jeho projevu, ale i tím, že dokážeme pochopit jednotu. A tímto tématem se budu nyní zabývat především.
Jednota poznaná, je jednotou, která plyne vším. Není rozdělená na cokoliv, ale My ji cítíme jako rozdělenou. Proto Vám přinesu poznání jednoty, která musí být zažita jako celek. Aby však bylo vše pochopeno, dovolte mi používat příměry, kterými dotvořím onu jednotu. Směr je tedy daný a My lidé uvidíme věci nevídané, kdy poznat jednotu nebylo dáno člověku, ale Bohu. Proto slova, která budu pronášet budou od Boha, který jako jediný chápe jednotu.
Smyslem tohoto článku je přinést upozornění na to co se chystá, a co bude hlavní téma další části mého života.
Už slyším ta slova, jak troufalé myslet si, že přinesu jednotu lidem. Ano, vím o tom, že to je troufalé, ale bez tohoto bychom se jako lidstvo neposunuli dále. Proto přijmete má slova láskou a pokorou toho koho milujete, kdy není jednoty, ale Božství, které dává dary.
Tímto nejvyšším darem je život sám. Proto naslouchejte životu svému, abyste onu jednotu v sobě pochopili.
Tímto se loučím s předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Umění je hrozné
Umění je krásné. To hrozné, co vidíte je tím, že dílem hnusu jako umění. Tímto dělíme umění na to co děláme svou myslí, a co svým Božstvím.
Jiří Herblich
Slovo Boží moudrosti našlo svůj význam ve světě
Který začíná slovy moudrý. Tyhle slova provází Božství i lidi, kteří dokáží poznat svět. Ničím jiným nebudete poměřovat svět než svojí moudrostí, která projde životem jako nůž máslem.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na okraji společnosti žijí lidé
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Slovo zdraví budiž zodpovězeno zkouškou
Kdo nabude síly života i síly zdraví? Bude to ten, kdo pochopí onu zkoušku, které je vystaven jako člověk. Tímto dáme všemu, co mu přísluší.
Jiří Herblich
Střípky dne - Smyslem života je tvořit vše v lásce
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
12 hodin v troubě, nebo lahev v břiše? Kuchaři odhalili tajemství husy
Svatomartinská husa patří k listopadovým tradicím, ale jak připravit maso tak, aby bylo dokonale...
Kontrola popelnic odhalila špatné nakládání s odpadem, ukázkově třídí jen školy
Detailní rozbor 600 kilogramů odpadu z černých popelnic v Hlučíně odhalil výrazný propad v třídění....
OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří...
Nově zvolení zastupitelé Brna dnes na ustavující schůzi zvolí primátora i radní
Nově zvolení brněnští zastupitelé se dnes sejdou na ustavujícím zasedání a zvolí vedení Brna pro...
Krásná chalupa s dispozicí 6+1 a pozemkem 1274m2, Horní Poustevna
Dolní Poustevna - Horní Poustevna, okres Děčín
3 250 000 Kč
- Počet článků 721
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 76x