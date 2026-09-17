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Střípky dne - Slovo vzpěra musí být probráno

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

31.7. 2025 napsáno ve vlaku

Slovo vzpěra musí být probráno

Na počátku této malé úvahy stál život. Jaký je to život, zeptal se člověk a Bůh mu odpověděl takto:

Slovo mé je i tvé, věř že nacházíš sílu života tím, že dáváš všemu, co mu přísluší, proto omluvte ty co nedávají životu to co potřebují nebo scházejí z cesty, díky své povaze.

Tyto slova musíme vysvětlit. Co je příčinou sejíti z cesty? Je mnoho příčin, přitom ta první je nezkrotná touha si polepšit na cizí úkor. Tímto trpí hodně lidí, kdy někteří si z toho udělali živobytí. Myslím, že nemá cenu rozebírat podrobnosti, jenže tu jsou i lidé co skutečně potřebují. Jak se dívat na to vše? Jediný pohled Boha dokáže zázrak pochopení situace. Jsou lidé však lidmi, aby nevěděli, jak je tomu doopravdy. Tímto rosteme do života jeho, jako strom, který našel půdu pod nohama. Takto postupují lidé, kteří uvěří, aby vydali, co vydat mají, přesto i zde jsou hranice, proto říkám i Já Bůh, všeho do času a vědoucnost situace přísluší těm co konají v lásce.

Tímto článkem odpovídám na mnohá přání lidí, jak obdarovat a jak konat, abych byl pozitivní. Cokoliv ostatní je zmarem, který pochopíte až na konci života.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

31.7. 2025 napsáno Pod Lípou

Slova krásy a pochopení

Na počátku stál muž milující život. Jaký to život miluješ? zeptal se ho Bůh. Miluji vše jako jedno, odpověděl onen muž. Co říci víc, dokážeš-li takto milovat vše, pak jsi dosáhl svého cíle, odpověděl Bůh. Však Bože všemohoucí, přesto mi v životě chybí láska. Vím o tvém přání a věz, že tvá láska na tebe čeká.

Tento rozhovor není fiktivní, ale skutečný, kdy poznat lásku života dokáže ten, kdo miluje vše jako jedno. Tito lidé netvoří kostru stvoření, protože tvoří další světy, takto odpovídá Bůh, a člověk který píše tyto věci si zaslouží nalézt lásku.

Smyslem života jediného není však láska, oponoval druhý člověk. Nic nevíš o lásce, která překoná vše jako jedno. Pokud se najde člověk, který zastává ono jedno, který proudí vším, pak najde takovou lásku, že slovem nevyslovíš a nepochopíš.

Co znamená celá tato zpráva, zeptal se tázavě člověk? Tato zpráva přináší jednotu do všeho, tedy i do lásky, která proudí vším. Proto omluvte vše, co bylo řečeno. Bylo to z lásky, která proudí vším jako víno, které pijeme.

Tímto se loučím a dokládám svůj život láskou.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 17.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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