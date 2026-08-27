Střípky dne - Řád nastavuje životu zrcadlo
27.6.2025 restaurace U lípy
Řád nastavuje životu zrcadlo
Na počátku stál člověk, který pozvedl řád. Na konci řád pozvedl člověka. Takto začíná život, kterým ožijeme vše. Nemusím říkat jedno, když chci druhé, říká člověk a druhý člověk odpovídá:
Jsem plný pochopení tvého života, tvého řádu, který oživuje vše. Takto promluvil člověk, který dosáhl Božství ne v přeneseném smyslu, ale skutečném.
Promiňte mi člověče, řekl jeden muž. Jsem zmatený z toho všeho a dotvářím všechno k obrazu tvému i svému. Jen nevím, který obraz je který. Který je můj a který tvůj? Odpověď nenechala na sebe dlouho čekat:
Jedině ty sám jsi obrazem světa, který žije. Kdo pochopí tento obraz v tobě, ožije v něm. Takto lidé předávají své světy dál. Jenže jsou i lidé, jejichž světy přesahují vše. I takové lidi máme mezi sebou. Pro tyhle lidi platí, že ten, kdo je pochopí, otevře se jim život v podobě tak vysoké, jako by vystoupal na horu světa tím, že ji pochopil. Jeden z těchto lidí píše tyto řádky a dotváří tak skutečnost Boží zde na zemi.
Tímto uzavírám svoji řeč provoláním:
Hledejte a naleznete, kdo najde míru světa v sobě jako Božství, které je i není. Dotvoří svět k obrazu toho koho miluje.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
3.7.2025 napsáno Pod Lípou
Slovo moudrost není vyčtená z knížek
Perex: Kdo probudí moudrost? Je to ten člověk, který svůj život zasvětí lásce a spravedlnosti, kterou bude hledat všude.
Hledáme smysl života (pracovní název)
Slovo, smysl života je pro moderního člověka skoro neznámé. Vždyť přeci si stačí svůj život užít. Takto uvažují ti, co propadli konzumu. Jenže jak pochopit onen smysl života, zeptal se muž ženy? A žena mu odpověděla:
Jsem ta, co tvoří základ života, proto můj smysl života je jiný než tvůj. Tvůj život bude povýšen, když dosáhneš moudrosti života. Takto promluvila žena. Jenže muž tápal. Jak mám, ale najít moudrost, když se nedá získat přeci? A žena mu prozradila toto:
Na konci cesty, po které jdeš, najdeš začátek. Mezi začátkem a koncem se ukrývá ona moudrost života. Ta moudrost, která dokazuje životu svůj postoj tím, že dává všemu, co mu přísluší. Pokud i ty budeš dávat všemu co mu přísluší, najdeš cestu mezi ploty, která znamená najít moudrost, která se nedá získat jinak než prací života. Tímto doufám jsme ti odpověděla, jak nejlépe dovedu.
Tento rozhovor je nesmírně důležitý, prohlásil muž. Budu hledat tedy životem, abych našel onen zdroj. A tak vykonal.
Co nám naznačuje tento příběh? Je to víra či život co přináší moudrost, nebo je to chiméra života, že jsem moudrý? Odpověď života bude rozdílná pro každého člověka. A je to proto, že moudrost, kterou nabydeme je mnohostranná. Neexistuje poznání jednoty jiným způsobem než poznáním této moudrosti v mnohosti.
Tímto se loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo lásky nebylo výše
Nebyla to láska, co prohlédla závoj, tedy Májin závoj, ale pokušení života, který jste pochopili tak, že vše je jedním. Nic jiného v tom není.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na které slovo se dívám
Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.
Jiří Herblich
Na počátku Božství stojí člověk
Který si řekne miluji vše jako jedno. A podle tohoto mustru vytvoří svůj vezdejší život. Od těchto duší vzejde život další, život toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Střípky dne - Zvuk přírody
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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