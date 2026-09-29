Střípky dne - Osvojit si mír, znamená otevřít duši
22.8.2025 napsáno na expedici
Osvojit si mír, znamená otevřít duši
Naděje je slovo, které je mírem. Naděje je slovem mírným jako vánek, který prodchnul vše. Takto začíná příběh i končí, kdy mezi tím je život, který dává i bere. Co je tedy nadějí? Naděje je slovo nepoznané, přesto chtěné a dotváří tak naši skutečnost, která plyne jako ze sebe. Naděje je tak povýšení, které se nekoná, ale je očekávané. Nadějí se oblékáme my všichni, ti kteří tvoří její kostru. Naděje je totiž životem, který žijeme, ale nemohu říci pro koho je tento život nadějí. Proto vězte, že naděje je život toho, koho milujeme.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
2.9.2025 napsáno ve vlaku
Spravedlnost Petra Chelčického
Na konci životní pouti udělá člověk poznání jednoty. O kom se dá říci, že tento poznatek zažije již za života? Nehledím do dáli ani do blízky, jsem středem toho, co vnímám jako život. Ano, takto mluvil Chelčický a takto hovořím i já, ovšem nás dělí dlouhá doba od sebe. Protože mnohost má mnoho podob a vytváří kostru jednoty, tito lidé, co žijí ve svém středu, jsou mi obzvláště milí, takto promluvil stvořitel.
A člověk odpovídá způsobem jemu vlastním, že dá všemu, co mu přísluší, protože mnohost produkuje jednotu, kterou tito lidé chápou. Co je posláním jednoty? Posláním jednoty je se naučit držet krok s dobou, která panuje. Nejde se dívat na to vše očima člověka, který tápe, Ale toho, kdo Ví.
Lidé, kteří Ví dokáží však víc než jednat v jednotě. Jejich postavení je vysoké proto, že chápou dualitu způsobem, který nazýváme jedinečným, kdy jejich pohled se nedá utajit na vše. Dokáží to a to vše pozvednout, protože Ví jak to udělat, aby vše dostalo, co má dostat. Od tohoto se odvíjí dualita další, která vyroste na jejich jednotě.
Tímto bych se rozloučil a popřál hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Na konci
Zobrazí pravdu, kterou jsme žili. U mne to již proběhlo, teď čeká tohle poznání zbytek lidstva. Lituji ty co nepoznali Božství, protože tento jej přesahuje velikostí přímo nevídanou.
Jiří Herblich
Jsou okolnosti v životě člověka
Které člověk nedomyslí. Spojení duše a techniky není možné. Jedině Bohem budete poměřovat svět a jedině jeho životem budete žít. Kdo se postaví své duši i Bohu tím, že přijme chip, ten ztratí
Jiří Herblich
Na každém šprochu pravdy je trochu
Však neděle znamená skutečné si uvědomění Božství v nás. Proto konejte tak, že najdete v tento čas duši, která spočine se světem, který zastáváte.
Jiří Herblich
Střípky dne - Stvořeno k myšlence
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Není radno být prorokem
Nebýt radno být záhodným prostředkem pro povznešení. Teprve čas ukáže, co je potřeba vykonat pro povznešení této myšlenky, která si říká komunistická.
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