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Střípky dne - Osvojit si mír, znamená otevřít duši

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

22.8.2025 napsáno na expedici

Osvojit si mír, znamená otevřít duši

Naděje je slovo, které je mírem. Naděje je slovem mírným jako vánek, který prodchnul vše. Takto začíná příběh i končí, kdy mezi tím je život, který dává i bere. Co je tedy nadějí? Naděje je slovo nepoznané, přesto chtěné a dotváří tak naši skutečnost, která plyne jako ze sebe. Naděje je tak povýšení, které se nekoná, ale je očekávané. Nadějí se oblékáme my všichni, ti kteří tvoří její kostru. Naděje je totiž životem, který žijeme, ale nemohu říci pro koho je tento život nadějí. Proto vězte, že naděje je život toho, koho milujeme.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

2.9.2025 napsáno ve vlaku

Spravedlnost Petra Chelčického

Na konci životní pouti udělá člověk poznání jednoty. O kom se dá říci, že tento poznatek zažije již za života? Nehledím do dáli ani do blízky, jsem středem toho, co vnímám jako život. Ano, takto mluvil Chelčický a takto hovořím i já, ovšem nás dělí dlouhá doba od sebe. Protože mnohost má mnoho podob a vytváří kostru jednoty, tito lidé, co žijí ve svém středu, jsou mi obzvláště milí, takto promluvil stvořitel.

A člověk odpovídá způsobem jemu vlastním, že dá všemu, co mu přísluší, protože mnohost produkuje jednotu, kterou tito lidé chápou. Co je posláním jednoty? Posláním jednoty je se naučit držet krok s dobou, která panuje. Nejde se dívat na to vše očima člověka, který tápe, Ale toho, kdo Ví.

Lidé, kteří Ví dokáží však víc než jednat v jednotě. Jejich postavení je vysoké proto, že chápou dualitu způsobem, který nazýváme jedinečným, kdy jejich pohled se nedá utajit na vše. Dokáží to a to vše pozvednout, protože Ví jak to udělat, aby vše dostalo, co má dostat. Od tohoto se odvíjí dualita další, která vyroste na jejich jednotě.

Tímto bych se rozloučil a popřál hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 29.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 3x
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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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