Střípky dne - Nalevo není vpravo
13.11.2025 napsáno ve vlaku
Nalevo není vpravo
Slovo nalevo není vpravo znamená, že chápeme strany života. Těch stran je jen několik, kdy ty dvě jsou nejzákladnější. Cokoliv pochopíme těmito dvěma základními stranami, bude dobré, ale jak poznat víc? Ve smyslu dávání i braní dotváříme život, a ten nám ukáže zbývající strany. Těch stran je víc a jsou nekonečné ve své konečnosti. Jak to myslím? Jednání vysvětluje dualitu, ale neříká nic o pokračování duality, které poznáte tím, že poznáte Boha.
Božství je strana s tolika stranami, že se nám zatočí hlava a nedokážeme nic, nebo budeme moudří a pochopíme ony strany tím, že pochopíme jeho strůjce. Tento strůjce nemá stranu, ale je poznatkem Božství, které je jednotou. A takto se budeme pomalu učit rozlišovat život. Ano, jednotou se budeme učit žít.
Směr působení jednoty není dán v každém okamžiku, je tím, čím má být. Takto musíme pochopit jednotu. A tak povstane člověk moudrý, který pozná díky jednotě zákonitosti života, jak svého, tak Boha, který mu ukáže cestu. Ta cesta je společná nejen tím, jak jdeme, ale i tím co konáte. V tom je ono tajemství života, že v každý okamžik jste Jím a on Vámi po veškerý čas, který Vám byl dán.
Slovo Bůh tak dostane další rozměr ve vašem životě. Stane se přítelem, který vám dá život, takový, jaký v daný čas potřebujete. Hledejte a naleznete vše.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
14.11.2025 napsáno ve vlaku, ráno
Strana číslo dvě
Co je to za stranu, zeptal se člověk? A Bůh všemohoucí odpovídá životem, kterým žije. Ta druhá strana je poznání mé jako tvé. Takto dotváříme jednotu a takto žijeme pohromadě. A člověk vykřikl slova: „Heuréka“, aby dotvořil, co pochopil.
Je mnoho slov, které dotvářejí tuto jednotu, ale nikdy za celý čas, co žil člověk v takové kvalitě a míře nebylo Bohu dáváno. Vím, je to výjimečná osobnost, přesto věřte, že každý z Vás dokáže dát stvořiteli co potřebuje, aby i on Vám dával dary života. Takto postupujeme dále.
Smyslem této úvahy je povznést svět. Dát mu co mu přísluší, aby vše dostalo, co má dostat. Proto omluvte nyní po ránu, kdy jedu do práce tuhle rychlou stať, která svou láskou a otevřeností dotvoří svět ve kterém žijete.
Tímto se loučím a předávám své slov dál
J.H.
Jiří Herblich
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Však duše nedokáže povýšit tělo tak, že kdo je duchovní, musí se starat i o tělo, které dodává poznatky jednotě nejvyšší i nejnižší jako jednota, ze které vše přišlo.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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Nehledejte slova o budoucnosti a válce v těchto slovech. Ale poznání, že pokud k ní dojde, nabudete síly jako lidé, co chtějí mír.
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Umění je krásné. To hrozné, co vidíte je tím, že dílem hnusu jako umění. Tímto dělíme umění na to co děláme svou myslí, a co svým Božstvím.
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