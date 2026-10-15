Střípky dne - Naděje
9.10.2025 napsáno ve vlaku
Naděje
Slovo naděje se naděje svého naplnění většinou tehdy, když člověk doroste do velikosti úkolu, který mu byl dán. Naděje je tedy slovo lásky a pokory, která proudí vším. Není větší nebo menší pokory, ale i naděje má stejné atributy. Aby naděje byla naplněna, je nutné naplnit život aktivitou, která potvrdí život, který žijeme. Ovšem ne každá naděje je nadějí.
Jsou situace a není jich málo, kdy dát na naději je liché. Nejčastěji je nadějí nalezení partnera. Tohle je případ většiny životů, kdy si musíme uvědomit, jak naděje roste a co zastává.
Naděje zastává pokoru, pokud je pokorou. Zastává moudrost, pokud je moudrostí. Ale co nezastává je nízkost, díky níž se nejčastěji neplní. Tedy, kdo je v lásce a produkuje svým životem naději, ten snáze ji naplní láskou, která dodá všemu, co potřebuje. Takto rosteme do lásky. Ano, rosteme nadějí, která láska plní svým životem.
Abych pomalu ukončil tohle krátké povídání, dodám jen to, že bez lásky není naděje. Proto hýčkejte lásku ve svém těle i životě jako poznání nejvyšší. Takto přijímáme vše.
Děkuji za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
21.10.2025 napsáno na expedici
Slovo, které vydá vše
Na počátku slova stál stvořitel a dokázal povznést vše. Takto začíná život, tedy skutečný život, který žijeme tím co dokážeme.
A nyní si odpovíme na otázku, které slovo vydá vše? Vydat vše znamená pochopit. Kdy tohle pochopení je v každý okamžik jiné a o to tu jde především. Slovo vše znamená být v jednotě každý okamžik, abych naplnil vše láskou. Takto hovoří stvořitel, kdy člověk pochopí střípek skládačky, ze které je utvořen život.
Celé je to na nic, namítl člověk. Jak to myslíš, zeptal se stvořitel? Přeci jak se mám posunout dál, když je pořád vše stejně dokonalé, jen naše poznání se mění? Ano, máš pravdu, a v tom je kouzlo okamžiku, který žijete společný život se stvořitelem. Takto odpověděl stvořitel.
Na oplátku předám své poznání stvořiteli, který dotváří realitu našich dní k obrazu svému, kterému říkáme život.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pozvedne v současnosti pohár k Bohu
Jsou ti lidé, co tvoří kostru stvoření. Nejsou to ti co hýbou světem v současnosti, ale těmi, co poměřujete svět. Tito lidé se stávají lídry díky tomu, co Ví. Hledejte je všude a naleznete pravdu o světě, který je jedním.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na pokraji sil přináším poselství
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Městské zahrady
Zahradničení ve městech má své kouzlo a pobídka pro ty co mu propadli. Pochopí i ostatní lidé kudy se budeme muset vydat?
Jiří Herblich
Slovo, které pochopíte tímto článkem
Je dvojí, jednak pochopíte sami sebe, tak i toho, kdo Vám píše tyto řádky. Přeji hodně poznatků v životě i v životě těch co přijdou po těchto životech.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na konci cesty
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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