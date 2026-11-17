Střípky dne - Na světě existuje jediná pravda
18.11.2025 napsáno na expedici
Na světě existuje jediná pravda
Na konci cesty se nedostává slov. Ty, co jsme objevili naší cestou jako by nestačily. Ano, slova na konci nestačí i kdyby byly jakékoliv, protože na konci je ticho tak vtíravé, že veškerá slova zaniknou.
Na konci cesty neexistují slova, jen a jen bytí života, který jsme obsáhli. Kdyby jen lidé tušili, co si připravují svým životem na zemi, konali by jinak.
Tyto slova života, které žijeme ovšem nezaniknou, jen se promění v ono ticho, které obsáhne vše. A jaká slova přežijí tyto podmínky? Budete se divit, ale všechny slova přežijí a bude to náš budoucí život, který je přijme a dokáže předat dál. Slova jsou tak jak odměna za život, který jsme žili, kdy v tichu se ona slova probudí do Bohatství života, který přichází a který jsme budovali celý život.
Je mnoho slov, ale ticho je jediné. Je zcela jiné, než na jaké jsme zvyklý. Je to ticho, které nemá rozměr a každé slovo zde ožije naší představou života, kterým jsme žili.
Kdo tak jedná čestně a poctivě, kdy jeho slova obsahují jednotu, tito lidé jsou jak úhelný kámen života, kterým žili. Nebude zde smíchu pro ty, co žili ve lži života svého. Tyto lidi čeká bída, která přichází s bohatstvím. Přesto i pro ně je nachystán ráj, jen ne srdce, ani života, ale ráj těla, které jediné sytili. Takto odměňuje ono ticho život. Dává mu poznat co zažilo zde na zemi i v nebi. Takto rosteme všichni do jednoho, které obsahuje vše, kde ani já ani vy nedáte nic jiného než sebe. Ano, sebe, ze kterého povstane vše.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
18.11.2025 napsáno ve vlaku
Životní energie a její členění
Slovo energie je iluzorní. Tohle vlnění nemá co do činění s energií. Je to stejné poznání jako uvědomění si života. Takto musíme postupovat. Jakmile pochopíme onu mýlku, zeptáme se sami sebe, tak co je to tedy co cítím kolem těla, když to není energie?
Odpověď je dána otázkou. Jsme tu proto abychom pochopili principy života, který žijeme. Proto odpovím takto:
Energie, která není energií, je vír a směsice dojmů z Božství, takto poznáme onen proud podrobněji. Je to, jak bych řekl, výzva k poznání Boha v nás. Proto tuhle „energii“ tedy vír cítí tak málo lidí. Zní to jak pohádka, copak vír tvoří kostru stvoření? Ano, tvoří.
Každé stvoření by i neživá věc jej má kolem sebe. Je to ta nejzákladnější složka života. Tento vír, může být v pohybu nebo je statický. čím víc živá je daná věc, či život, tím roste aktivita i onoho víru, který pochopíme příměrem ke stvořiteli.
Na každé části stvořitelova lístku je onen vír. Je to položka, která bytuje s námi, aby nám dodala poznání života. Takto rosteme, a to díky tomuto víru, který je naším druhým tělem.
To, že lidé jsou k sobě přitahováni je dané rovněž oním vírem, který dotváří kostru člověka. Kdo dokáže poznat onen vír, pozná nás tak dokonale, jako nikdo, přestože se nemusí zeptat na jedinou větu. Ale tohle tajemství je skryto mezi těmi, co rozumí Bohu, protože on jim dodává klíče k poznání tohoto fenoménu.
Tímto bych se rozloučil a předal své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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