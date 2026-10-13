Střípky dne - Na pokraji sil přináším poselství
8.10.2025 napsáno na expedici
Na pokraji sil přináším poselství
Jednota nesmí být porušena, tak zní naše hrdinství, tak zní zákon Boží, aby vše dostalo, co má dostat, musejí se lidé snížit. A není to jen tak nějaké snížení. Pro člověka je snížení nesprávně chápáno, jako pokora bez konce. Jenže tahle situace má konec i počátek v Božství. Takto My všichni rosteme do stvořitele, který nám propůjčuje míru života, který žijeme. Na pohodlí je jediný lék a tím je práce. Jenže na nedostatek pokory, platí co? Platí život ve své nádheře, do které rosteme. Komu se jeho život jako člověka nelíbí, nemá pokoru, aby tento život přijal.
Jednoho dne však s pokorou přijme všechno, ano, celý svůj život, který jsme žili a dodávali tak všemu co mu chybí. Takto odpovídá člověk, který Ví.
Na konci této statě uvedu jeden příklad života, který byl prodchnut láskou. Jaká láska to byla? Byla to láska ta nejvyšší, protože život, který žila patřil stvořiteli. Proto dejte i Vy všemu, co mu přísluší, protože tohle vše je jediná skutečnost života, který žijeme.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
9.10.2025 napsáno na expedici
Na počátku dne
Slovo počátek nese tajemství. Jaké tajemství přinese dnešní den, zeptal se muž? Myslím, že bude důležité si uvědomit co jsi dokázal a čím jsi prošel, odpověděla duše. Ano, máš pravdu, musím hodně pochopit abych mohl jít dál, kdy ty moje texty se vyvíjejí jako život, který žiji, zahloubal se člověk. Vím, odpověděla duše, že tvým hlasem pronesla odpověď, o kterou tolik stál, tedy dostát jednotě v každý okamžik.
Mé slovo nezní nijak zvláštně, přesto cítím jeho sílu, přemítá člověk. Ano, takto uvažuje každý člověk. Každý by rád našel onu jednotu, přitom ta jednota mu utíká mezi prsty. Již jsem ji měl, a opět mi proklouzla mezi prsty. A pak se stal zázrak. Uvědomil jsme si ji ve své podstatě. A mám tě, pomyslel si člověk, aby záhy zjistil, že ji opět ztratil. Jak tedy dál? Má odpověď zní takto:
Nehledejte jednotu, ale buďte jí. Je to těžké, vím. Ale pak již vám nevyklouzne mezi prsty, ale bude Vámi a ona Jím, tedy tím, co zastává ve Vás i v tom koho milujete.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Městské zahrady
Zahradničení ve městech má své kouzlo a pobídka pro ty co mu propadli. Pochopí i ostatní lidé kudy se budeme muset vydat?
Jiří Herblich
Slovo, které pochopíte tímto článkem
Je dvojí, jednak pochopíte sami sebe, tak i toho, kdo Vám píše tyto řádky. Přeji hodně poznatků v životě i v životě těch co přijdou po těchto životech.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na konci cesty
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo Boha padá na zem
Aby povstalo v nás lidech. Takto hovoří ten, koho miluji a takto hovoří i stvořitel, že vše je jedním tehdy, když vy jste jedním.
Jiří Herblich
Střípky dne - Zahrádka počatá
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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