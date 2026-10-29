Střípky dne - Na okraji společnosti žijí lidé
5.11.2025 napsáno ve vlaku
Na okraji společnosti žijí lidé
Slova našeho pána dodávají sílu lidem, kteří věří. Tito lidé dosahují kvality, která protne zem v jejich víře. Stojíme na pokraji nebo na konci jako společnost? Stojíme zhruba uprostřed a přemýšlíme kudy se vydáme. Jsou cesty, které nejsou vírou a těch je právě nejvíc. A jsou cesty, které dokazují víru, těch je pomálu. Proto Bůh jediný doloží další cestu a tím je vytvoření Božího království na zemi.
Na počátku této cesty se lidé semknou, ale začnou postupně odpadávat, podle toho, kam dospěli a co dodávají všemu. Jsou lidé, kteří doloží Boží přítomnost na zemi a říkám otevřeně, že tito lidé nebudou pochopeni, přestože budou nejvýš. Je to paradox doby, že lidé vysocí budou dole a nízcí lidé, budou nahoře. Ale jak řekl stvořitel, všeho do času. Kdy lidé vysocí vytvoří takový kořen společnosti, že ostatní pochopí jejich velikost jako dílo Boží. Takto povstane vše v jednotě, která čeká na své strůjce, a to ty lidi, kteří již dnes tvoří jednotu. Jsou to jen nemnozí z těch, které obdivujete, kdy ti ostatní jsou Vámi neznámí. Proto budete překvapeni co zažijete s těmi co povedou současný svět, protože tito lidé nejsou určeni k tomu, aby vládli. Skutečná moc se promění ve vědění, kterou obsahují skuteční Lidé a dokazují stvořiteli to, že jsou jeho dílem, které pochopilo jeho život.
Takto povstane nová skupina lidí, kteří povedou svět. Ale zatím buďte ostražití před lidmi slibujícími zázraky.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
6.11.2025 napsáno ve vlaku
Život v podobě života vzniká i zaniká
Následující úvaha nás provede odvětvím pokroku, což znamená pochopit život. Kdo je stále na špici dnes? Bohužel to nejsou lidé, kteří by dávali svou duchovnost ani duši. Dávají tělo, které pokud je mladé budí zájem, ale zestárne-li pochopí, že život pro něj skončil. Takto jedná člověk zasažený materialismem, kdy duchovní člověk dá na odiv svou moudrost nabytou životem. Tento rozdíl je tak zásadní, že lidé nechápou nic, pokud nejsou v duši. Ano, v duši, která jediná dává dary a pochopení života. Takto rosteme do života a takto dáváme svůj život jako jeho.
Smyslem života tedy není hromadit a budovat, ale žít podle zákonů stvořitele. Nic jiného není tak povznášející než toto. Tohle pak dokládají mudrci, kterých je jak šafránu, protože komu jde dnes o moudrost? Bohužel již nikomu, protože moudrost je určená bláznům, kteří tvoří mizivé procento.
Ano, jsem tím bláznem a myslím, že moudrost povznese vše, ne podle těla ani duše, ale podle Boha jediného, který bytuje ve všem. Takto rosteme do života našeho i toho koho milujeme.
Na samotný závěr mám jednu prosbu: Buďte lidmi tím co dáváte i tvoříte svým tělem i duší, která je z Boha.
Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo zdraví budiž zodpovězeno zkouškou
Kdo nabude síly života i síly zdraví? Bude to ten, kdo pochopí onu zkoušku, které je vystaven jako člověk. Tímto dáme všemu, co mu přísluší.
Jiří Herblich
Střípky dne - Smyslem života je tvořit vše v lásce
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří
Jiří Herblich
Uvědomění si života dokážete jediné
Poznat život jako svůj i jeho, toho, koho milujete. Tato slova charakterizují poznatek Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Slovo pohádka zaznělo z úst člověka
Tato slova však našli příběh života tak niterný, že se stal pohádkou, která krášlí svět, ve kterém žijeme svojí prostotou a mírou života.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo zkoumá život
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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