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Střípky dne - Na konci cesty

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

24.9.2025 napsáno ve vlaku

Na konci cesty

Na konci cesty stojí cesta, která, a to mě podrž dodržuje pravidla cesty. Dá se po ní jít, ale jinak. Jak jinak se může jít po cestě? To jinak znamená pochopení cesty, která se stává životem. Abych Vás nenapínal, cesta, která přestala být cestou se vine naším životem jako život.

A zde je malé odbočení. Jak cesta může být životem? Co když je tato cesta neschůdná? Abych po pravdě odpověděl svým životem, každá cesta se rodí z nás, je zpočátku neschůdná. Kdo ji tedy projde, zprůchodní ji dalším lidem, aby cesta se stala cestou všech.

Na konci cesty položíme překážku, kterou budou muset ti, kteří půjdou stejnou cestou překročit, aby jejich cesta nebyla zas tak jednoduchá.

Slova smíření trvají po celou dobu cesty, po které jdeme. Teprve na konci cesty si uvědomíme onu překážku, kterou jsme společně překročili. Ano, říkám společně překročili, protože každá cesta je společná. Není tak jedné cesty, po které jdeme, ale spousty cest, které dotvářejí onu cestu.

Jak by řekl život: Jsem cestou, kterou jdeme všichni.

Tímto se loučím a předávám svoje poselství dál.

J.H.

7.10.2025 napsáno ve vlaku

Národní obrození

Národní obrození je obrazem jazyka, který dobyl svět. Nejen tím, co vzniklo, ale i tím co nevzniklo. Proto působení Čechů je specifické. Naděje vložená do slov však hapruje, pokud Češi tento dar nevyužijí svým životem. Ono se řekne můj rodný jazyk, ale kdo si dá práci jej pochopit. Je to jak v pohádce o daru, který byl životem a ten život nás nezajímal. Takto postupuje spousta Čechů. Jenže jsou zde výjimky, které dokáží dodat co potřebujeme a tím bych tento úvod uzavřel provoláním:

Chtějte víc, ne od života, ale svého Boha, který vládne tomuto světu.

Tímto se odmlčuji a předávám své slovo dalším.

Mé slovo zazní krátce. Jsou tu duchové, jaký svět neviděl a tím nemyslím nějaký obraz života, ale myslím skutečné lidi, kteří dávají všemu, co si zaslouží. Pro tyto lidi je snadné žít a dotvořit tak obraz Boha v sobě. Poslání těchto lidí je jiné než většiny. Dotváří skutečnost světa svého i toho koho milují a vytváří tak jednotu vysokou tak, jak vysoký je jejich život. Tímto se loučím.

Poslední vstup bude ve zkratce.

Kdokoliv bude Čechem a dá všemu co si zaslouží, dokáže pozvednout svět k víře toho koho milují. Takto rostou do života, který je životem nejen jejich, ale všech, kteří dokáží jejich životu naslouchat.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

Kdo by si pomyslel, že slova z takové hloubky nezobrazí pravdu, ve které žijeme, poznamenal muž. Mýlíš se, tvá slova jsou totiž stejně vysoká jako má a dotváří tak obraz všeho v jednotě.

Děkuji Vám všem za pozornost.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 8.10.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x
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