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Střípky dne - Které slovo je poslední

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

10.7.2025 napsáno ve vlaku

Které slovo je poslední

V nadcházejícím životě udělá člověk nejedno rozhodnutí. Taková rozhodnutí života přichází opatrně a mírně, abychom jsme je plně pochopili. Nedávají naději, ale tvoří ji. Takto hovoří život:

Mým životem je sten, který pochází z poznání Božství ve své podstatě, takto promluvil člověk. Ano, člověk, který pochopil duši. Netíží mne, ale s radostí života dávám všemu, co mu přísluší. Takto hovoří ten, kdo miluje a takto hovoří i stvořitel.

Jenže téma znělo jinak. Jak jej naplnit láskou a pokorou života? Poslední slovo vyřkne život sám nad sebou tehdy, když sejde z cesty, po které jde. Není to nadávka, ani konstatování, ale je to nové poznání nové cesty, která se tím tvoří. Proto milujte každé slovo a uvědomujte si sílu onoho slova tím, že tvoří novou cestu.

Na první pohled tvoří každé slovo onu novou cestu, jenže ona noví cesta není nová, je to jednota poznaná životem, jako prozřetelnost Boží. Takto vládne slovo Bohu a člověku.

Nemohu zmínit onu poznámku, že slovo vládne i Bohu. Jak to myslím? Poslání Božství bylo vyslovit ono první slovo, které vše stvořilo a tímto slovem vše oživovat. Jenže ono slovo se vrací svému tvůrci a přináší mu poselství života. Proto Bůh miluje toto první slovo. Není to slovo obyčejné. Je to Boží záměr, aby toto slovo žilo v nás a my dotvářeli ono slovo jako své. Takto rosteme do života a život roste do nás, kdy ono společné slovo dotváří svět, ve kterém žijeme.

Na samý závěr pochopte ono slovo jako život, který žijete. Po takovém poznání, poznáte Boha v sobě.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

11.7.2025 napsáno ve vlaku

Stvoření bylo láskou

Obdivuhodná slova lásky protínají stvoření. Jsou to obyčejná slova nebo jsou výjimečná? Jsou výjimečná tím, co tvoří. Poznáte-li takové slovo v sobě jako mírnost, tvoří mírnost. Poznáte-li takové slovo jako moudrost, bude moudrostí. Jak tedy poznat ono slovo v sobě?

Ona slova nejsou vyslovována nahlas. Je to hlas duše, který dotváří život. Takto mluví duše:

Chtějte víc, ne majetku, ani poznání, ale ničeho, tedy všeho jako nic. Jen tímto dodáte životu vážnost a míru nejvyšší. Ta vysokost není tvořena duší, ale tělem, které ji přijímá od Božství. Proto se čiňte pochopit ono slovo v sobě, jako míru nejvyšší. Takto promluvila duše, která je.

Co říci závěrem? Poznám-li v tomto slově takovou sílu života, že vyrostu, dotvořím život svůj jak Boží.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 8.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

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Jiří Herblich

Střípky dne

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

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Jiří Herblich

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  • Průměrná čtenost 78x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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