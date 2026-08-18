Střípky dne - Komu svítá, tomu svitlo
12.6.2025
Komu svítá (pracovní název)
Naděje je slovo, které člověka povyšuje, aby dostalo vše, co dostat má. Naděje je poznání neznáma ve mně tím způsobem, že ožiji životem toho, kdo mi jej dal. Dál nemá cenu pokračovat, protože naděje je nesdělitelná. Je jen toho, kdo miluje.
Zdálo by se, že můžeme končit. Jenže co bych rád sdělil je věcí, která jako by povyšovala vše. Takto jednající dotvářím skutečnost.
Smyslem naděje totiž není povýšení, ale upřesnění úkolu, který před námi leží. Naděje je tak vysoká, jako náš život.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
* Napsáno na expedici při čekání na odeslání zásilky
18.6.2025 napsáno ve vlaku
Svět spočinul v jednotě.
Na počátku jednoty stál člověk, který chyboval. Jeho chybou bylo nedání všemu, co mu přísluší. A pak? žadonil člověk. Ano, a pak se probudil do života, který nazýváme jednota. Jak to myslíš, že se probudil? Myšleno je to tak, že slovo jednota koresponduje s životem, který žije. Svůj díl si nese, a tak tvoří jednotu, bez které nepochopíme onen svět, ve kterém žijeme.
Tohle není tajemství, ale život. Ano, je tomu tak. Proto žijte tak jak žijete, jen nechtějte dát víc, než máte. To byste porušili jednotu. A od toho okamžiku si lidé řekli: raději nedám nic.
A dílo bylo dokonáno ve stvoření v nízkosti, která nás provází dnes a denně.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Naděje lidí bude naplněna
Nový systém zapustí kořeny tehdy, až lidé poznají pravdu o systému, který jim vládne. Nic jiného se nemůže stát, jen lidé se probudí ze sna, aby zjistili, že jsou sami a nic jim nepatří.
Jiří Herblich
Slovo hluboký stát
Vysvětlen bude následovně, kdy následovně bude pochopeno až poté co všichni lidé projdou oběma stavy jak dobrem, tak zlem. Bez tohoto poznání nedokážeme přijmout jednotu a bez jednoty nepochopíme nic.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
Které dodá všemu, co mu přísluší právě tak jak jednají tyto dvě bytosti, tedy ve vzájemném porozumění lásky, které není láskou, ale láska vykvete z tohoto vztahu jako kvítek nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo láska byla rozklíčováno jako poznání
Které nedokáže nic jiného než být láskou. Proto se kroťte v poznání lásky, protože přestože je láskou vše. Není to vše jen láska, ale i druhá strana, která bere na sebe podobu lásky.
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