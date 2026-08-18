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Střípky dne - Komu svítá, tomu svitlo

Aby našel to, co hledá, což je naděje pro každého. Kdy každý život prosí o naději, kterou ztrácíme životem proto, že nemůžeme jít dál.

12.6.2025

Komu svítá (pracovní název)

Naděje je slovo, které člověka povyšuje, aby dostalo vše, co dostat má. Naděje je poznání neznáma ve mně tím způsobem, že ožiji životem toho, kdo mi jej dal. Dál nemá cenu pokračovat, protože naděje je nesdělitelná. Je jen toho, kdo miluje.

Zdálo by se, že můžeme končit. Jenže co bych rád sdělil je věcí, která jako by povyšovala vše. Takto jednající dotvářím skutečnost.

Smyslem naděje totiž není povýšení, ale upřesnění úkolu, který před námi leží. Naděje je tak vysoká, jako náš život.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

* Napsáno na expedici při čekání na odeslání zásilky

18.6.2025 napsáno ve vlaku

Svět spočinul v jednotě.

Na počátku jednoty stál člověk, který chyboval. Jeho chybou bylo nedání všemu, co mu přísluší. A pak? žadonil člověk. Ano, a pak se probudil do života, který nazýváme jednota. Jak to myslíš, že se probudil? Myšleno je to tak, že slovo jednota koresponduje s životem, který žije. Svůj díl si nese, a tak tvoří jednotu, bez které nepochopíme onen svět, ve kterém žijeme.

Tohle není tajemství, ale život. Ano, je tomu tak. Proto žijte tak jak žijete, jen nechtějte dát víc, než máte. To byste porušili jednotu. A od toho okamžiku si lidé řekli: raději nedám nic.

A dílo bylo dokonáno ve stvoření v nízkosti, která nás provází dnes a denně.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 18.8.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Jiří Herblich

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  • Průměrná čtenost 80x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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