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Střípky dne - Kdo zkoumá život

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

22.10.2025 napsáno na Elsinu

Kdo zkoumá život

Na počátku se díváme, proč my lidé zkoumáme život. Život ve své podstatě je velká neznámá. To, že v ráji je život neznamená, že je stejný jako zde. V ráji je vše podle přání, které produchovňuje toho, kdo si přeje. Ano, vím i o možnostech dalších, ale ty nebudeme brát v potaz. Ráj je tedy pochopen, jenže pochopit hmotu zde na zemi vyžaduje zcela jiný přístup.

Jedna z možností je dát všemu co potřebuje, a to podle duše i těla a ta druhá možnost je jít se stvořitelem. Ono se to nezdá, ale jití se stvořitelem na zemi je nejtěžší disciplína a jen vědomé duše uspějí. Těm druhým říkám toto:

Že něco nedokáži neznamená, že jsem diskvalifikovaný. Je to sice hra, ale ta hra má pravidla toho, koho milujete. Proto dávejte všemu, co mu přísluší ne podle těla, ale lásky, která povyšuje vše. Takto hovoří člověk, který poznal mnohé.

Na počátku každé otázky musím uvést zdroj. Ani zde to nebude jiné, jen doba je jiná. Totiž i na konci se dá uvést zdroj, který je v duši. Takto rosteme do života, který otevíráme svojí duší a takto dáváme všemu co mu přísluší, když jsme v lásce.

Tímto se loučím a děkuji Vám za pozornost.

J.H.

24.10.2025 napsáno ve vlaku

Božská prozřetelnost v nás

Na počátku dnešní úvahy se podívám na téma, kterému se zdá nikdo nerozumí. Co je Božská prozřetelnost v nás? Tomuto tématu věnuji krátký vstup, který osvětlí tento přístup k životu.

Na počátku stvoření stál stvořitel a vdechl svůj život do lásky, která se stala životem. Takto povstalo vše. Jenže Božská prozřetelnost se vzpouzela těm, co nebyli dostatečně vysoko. Jak by řekl Bůh, byla vzpurná a tu zasáhla vyšší prozřetelnost, která umožnila Bohu předat tento dar dál.

Ano, i takto se loučíme se životem, kdy život vytváří kostru stvoření. A proto Božská prozřetelnost bytuje v každém životě. Jakmile si to uvědomíte, pochopíte slova stvořitele o síle slov, které pronášíte. A Bůh dorovnal sílu slova s jeho. To, že člověk nerozumí síle slova je tím, jak vysoko jsme. Takto dáváme vše v jednotě, která tvoří kořen všeho.

Kde, kdo by si myslel, že život, který žijeme je jen jeden, jenže životů je velká spousta, stejně jako Božství. Až pochopíte tyto slova, poznáte Božskou prozřetelnost ve všem, nejen ve Vás.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 22.10.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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