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Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

21.5.2025

Kdo pozvedne život k jednotě

Perex: Ten zjistí, co znamená život. Že život není statek, ale poznání duše, která bytuje s Vámi.

„Čím více toho vím, tím zjišťuji, že toho vím stále méně.“ - Citace

Nastal čas sklizně, poznámka citace znamená, že tento výrok definoval čas, který byl. Však dnes definuje čas jiná citace. Je to citace samotného Boha, který žije v každém životě. Ta citace zní takto:

Pojďte se mnou a nebojte se pozvednout své oči k životu, který žijete. Jsem ten, co miluje a vy milujete stejně, jen vaše milování podstaty tvoří kořen oné podstaty. Proto konejte vše jako jedno. Tohle je jediné Vím, které člověk zažije a není to víra, ale poznání Vím, jako duši Boha, který žije s Vámi.

J.H.

* napsáno ve vlaku po cestě z práce

29.5.2025

Světlo života tvoří základ

Pro světlo nevidíme tmu, tomu říkám pokrok, rozohnil se člověk. Však my lidé vám ukážeme, co znamená světlo.

A povstala tma. Jakmile tma vstoupila do života lidí, již nebylo světla, které by je vedlo. Co říci k tomu celému jako člověk? Znamení je symbolickou tečkou za životem, který žiji. Takto hovoří ti, co nalezli ve světle tmu a ve tmě světlo.

Děkuji za pozornost.

12.6.2025

Poskok se stane pánem

Čemu náleží spravedlnost v tomto případě? Spravedlnost náleží tomu, kdo jej odhalí a předá Bohu k souzení. Takto musí postupovat každý člověk. Kdy Bůh koná prostřednictvím druhých lidí tak, že si jej již nikdo neváží. Ani jako člověka ani jako Boha. Tímto je dáno rozuzlení celého příběhu, kdy lidé jej odmítnou, stejně jako Bůh. Přestože miluje, bude zavržen, protože při vysoké funkci nastupuje zákon odrazu, který říká toto:

Kdo vystoupá vysoko, ten doufá v zázrak, aby se udržel a tímto ponižuje vše. Kdežto člověk, který Ví, dokáže onu situaci překonat tím, Já jsem a Ty jsi, jako My jsme, jako jedno.

* Napsáno na expedici při čekání na odeslání zásilky

Autor: Jiří Herblich | čtvrtek 13.8.2026 17:29 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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