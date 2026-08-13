Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
21.5.2025
Kdo pozvedne život k jednotě
Perex: Ten zjistí, co znamená život. Že život není statek, ale poznání duše, která bytuje s Vámi.
„Čím více toho vím, tím zjišťuji, že toho vím stále méně.“ - Citace
Nastal čas sklizně, poznámka citace znamená, že tento výrok definoval čas, který byl. Však dnes definuje čas jiná citace. Je to citace samotného Boha, který žije v každém životě. Ta citace zní takto:
Pojďte se mnou a nebojte se pozvednout své oči k životu, který žijete. Jsem ten, co miluje a vy milujete stejně, jen vaše milování podstaty tvoří kořen oné podstaty. Proto konejte vše jako jedno. Tohle je jediné Vím, které člověk zažije a není to víra, ale poznání Vím, jako duši Boha, který žije s Vámi.
J.H.
* napsáno ve vlaku po cestě z práce
29.5.2025
Světlo života tvoří základ
Pro světlo nevidíme tmu, tomu říkám pokrok, rozohnil se člověk. Však my lidé vám ukážeme, co znamená světlo.
A povstala tma. Jakmile tma vstoupila do života lidí, již nebylo světla, které by je vedlo. Co říci k tomu celému jako člověk? Znamení je symbolickou tečkou za životem, který žiji. Takto hovoří ti, co nalezli ve světle tmu a ve tmě světlo.
Děkuji za pozornost.
12.6.2025
Poskok se stane pánem
Čemu náleží spravedlnost v tomto případě? Spravedlnost náleží tomu, kdo jej odhalí a předá Bohu k souzení. Takto musí postupovat každý člověk. Kdy Bůh koná prostřednictvím druhých lidí tak, že si jej již nikdo neváží. Ani jako člověka ani jako Boha. Tímto je dáno rozuzlení celého příběhu, kdy lidé jej odmítnou, stejně jako Bůh. Přestože miluje, bude zavržen, protože při vysoké funkci nastupuje zákon odrazu, který říká toto:
Kdo vystoupá vysoko, ten doufá v zázrak, aby se udržel a tímto ponižuje vše. Kdežto člověk, který Ví, dokáže onu situaci překonat tím, Já jsem a Ty jsi, jako My jsme, jako jedno.
* Napsáno na expedici při čekání na odeslání zásilky
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
Které dodá všemu, co mu přísluší právě tak jak jednají tyto dvě bytosti, tedy ve vzájemném porozumění lásky, které není láskou, ale láska vykvete z tohoto vztahu jako kvítek nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo láska byla rozklíčováno jako poznání
Které nedokáže nic jiného než být láskou. Proto se kroťte v poznání lásky, protože přestože je láskou vše. Není to vše jen láska, ale i druhá strana, která bere na sebe podobu lásky.
Jiří Herblich
Které slovo vyřčené je nejvyšší
Je to slovo Boha ve Vás, že vše je jedním. Takto pochopíc svět pochopíc i realitu, která je vším. Takto jednají nejvyšší Bohové zde na zemi a takto může reagovat každý člověk, který přijme Boha ve stavu otevřenosti duše i těla.
Jiří Herblich
Kdo pozná člověka vědomého
Jsou to ti lidé, co poznali myšlenku jednoty. Jsou to oni lidé, kteří jsou se stvořitelem v každý čas, nejen v dobrý, ale i zlý, který je opět jednotou, která protíná vše. Proto si važte tohoto poznání, kdy tento článek je
Jiří Herblich
Na každý pád, člověk roste
Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.
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