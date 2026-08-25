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Střípky dne - Kdo dává, ten i bere

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

26.6.2025 napsáno ve vlaku

Kdo dává, ten i bere

Slova jsou slova, posteskl si muž. Co stojí za tímto slovem dávám i beru? Stojí nejvýš postavený život, kterým dokládáme naši realitu. Svět se zbláznil, řekl člověk. Nemůžeš si přece myslet, že tahle změť může být vyrovnaná? Nemyslím si to, vím to. A to tím, že Bůh koná své dílo v každý okamžik, který dokáže přinést to co potřebuje. Který člověk naslouchá životu, dokáže být vyrovnaný v této složce jako sám stvořitel. Takto odpověděl druhý člověk.

Stalo se včera, a co dnes? Dnes budeme dávat i brát podle mustru toho koho milujeme, takto odpovídá skutečný člověk. Abych to nezamluvil potřebuji oporu, a tak konám podle toho jak miluji. Tímto dávám i beru podle klíče toho koho miluji. Svět se točí a svět je koulí, stejně jako plackou, protože dávat i brát vyžaduje oba principy v dávání i braní.

Tímto se loučím.

J.H.

27.6.2025 napsáno ve vlaku

Kdo pozná řád Božího díla?

Je to ten člověk, který vyroste do světa, který je jedním. S každým nádechem i výdechem věříme stvořiteli, stejně jako on věří nám. Tímto udržujeme řád Boží, zde na zemi.

Být Bohem znamená pochopit a rozvinout tento řád do světa, který je jedním.

Na počátku tohoto řádu stál ten, kdo miloval, aby na konci stál tam skutečný život, který pochopil vše. Takto dokážete jednotě, že jste vším. Nejen životem, ale i láskou, která život provází. Takto dotváříme svět náš i tvůj jako jeden. Od tohoto okamžiku se tento svět stává vámi ne tím, že jím žijete, ale tím, že jste jím.

Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 25.8.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Jiří Herblich

  • Počet článků 673
  • Celková karma 3,95
  • Průměrná čtenost 79x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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