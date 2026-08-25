Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
26.6.2025 napsáno ve vlaku
Kdo dává, ten i bere
Slova jsou slova, posteskl si muž. Co stojí za tímto slovem dávám i beru? Stojí nejvýš postavený život, kterým dokládáme naši realitu. Svět se zbláznil, řekl člověk. Nemůžeš si přece myslet, že tahle změť může být vyrovnaná? Nemyslím si to, vím to. A to tím, že Bůh koná své dílo v každý okamžik, který dokáže přinést to co potřebuje. Který člověk naslouchá životu, dokáže být vyrovnaný v této složce jako sám stvořitel. Takto odpověděl druhý člověk.
Stalo se včera, a co dnes? Dnes budeme dávat i brát podle mustru toho koho milujeme, takto odpovídá skutečný člověk. Abych to nezamluvil potřebuji oporu, a tak konám podle toho jak miluji. Tímto dávám i beru podle klíče toho koho miluji. Svět se točí a svět je koulí, stejně jako plackou, protože dávat i brát vyžaduje oba principy v dávání i braní.
Tímto se loučím.
J.H.
27.6.2025 napsáno ve vlaku
Kdo pozná řád Božího díla?
Je to ten člověk, který vyroste do světa, který je jedním. S každým nádechem i výdechem věříme stvořiteli, stejně jako on věří nám. Tímto udržujeme řád Boží, zde na zemi.
Být Bohem znamená pochopit a rozvinout tento řád do světa, který je jedním.
Na počátku tohoto řádu stál ten, kdo miloval, aby na konci stál tam skutečný život, který pochopil vše. Takto dokážete jednotě, že jste vším. Nejen životem, ale i láskou, která život provází. Takto dotváříme svět náš i tvůj jako jeden. Od tohoto okamžiku se tento svět stává vámi ne tím, že jím žijete, ale tím, že jste jím.
Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Na které slovo se dívám
Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.
Jiří Herblich
Na počátku Božství stojí člověk
Který si řekne miluji vše jako jedno. A podle tohoto mustru vytvoří svůj vezdejší život. Od těchto duší vzejde život další, život toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Střípky dne - Zvuk přírody
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska, jak ji neznáte
Kdo pozná lásku skutečnou? Je to ten člověk, který poodhalí tajemství lásky v sobě jako jednotě. Kdy jeho láska nabude dojmu, že je jedním a taky ve skutečnosti bude díky tomu, že obsáhne vše jako jedno.
Jiří Herblich
Střípky dne - Komu svítá, tomu svitlo
Aby našel to, co hledá, což je naděje pro každého. Kdy každý život prosí o naději, kterou ztrácíme životem proto, že nemůžeme jít dál.
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