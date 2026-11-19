Střípky dne - Kdo chytí zloděje
19.11.2025 napsáno ve vlaku
Kdo chytí zloděje
Zamyslet se nad touto větou, jde jedině tím, že pochopíme život, který dokázal obraz zlodějství ve své podstatě. Kdo je tím zlodějem? Zlodějem rozumíme ten život, který tvoří jednotu tak nízkou, že ohrožuje celek. Jinak se zlodějství nedá nazvat. Ano, lidé tápou s definicí zlodějství a to proto, že spousta lidí čeká na příležitost, aniž by tušila, že jsou de facto rovněž zloději. Čest výjimkám, o kterých bych tu rád pohovořil.
Smyslem života není polepšit si na cizí úkor, ale pochopit že vše něčí je proto, aby to bylo moudře spravováno. Takto Bůh definuje vztah lidí k věcem. Jsou však výjimky, kdy tou nejkřiklavější je život sám. Je mým životem zlodějství života, zeptala se znenadání a stvořitel odpověděl takto:
Smyslem života může být i toto, je totiž vysokost i nízkost, která provází život. Nedá se říci nic jiného, než že přání je stvořeno k tomu, aby rostlo ke stvořiteli nebo do něj. Nic víc a nic míň, jen toto.
Služba je tak těžká pro každý život, protože definice života vytváří rovnováhu v tom, jak svůj život žije. Není vše láskou, pokorou a moudrostí, přesto to tak může být a tím chápeme život. Ano, skutečný život bez onoho zlodějství.
Na samotný závěr mám jednu prosbu. Nehledejte vši na svém životě ani druhých, ale vždy buďte lidmi, kteří tvoří vše s láskou, víc nemám co dodat.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
20.11.2025 napsáno ve vlaku
Člověk v tísni
Směr života ukazuje kudy jít. Každý člověk to má jinak, přesto jedno je společné. Je to láska života. která dokládá skutky, kterými budeme muset projít. Směr není život, to by měli lidé vědět, kdy život dotváří onen směr.
Na každém směru jsou osobnostní rysy života. Každý rys podtrhuje naši povahu i lásku, kterou dokážeme dát. A zde vzniká otázka: Kde je svoboda? Svoboda člověka je v Bohu, který dotváří cestu každého života. Nejde se dívat bokem, když jdu. Nejde uhýbat před životem, který žiji. Teprve poznáním života dotvoříme naši společnou cestu. Čím dříve si onu společnou cestu uvědomíme, tím dále dojdeme, říká stvořitel. A my lidé tápeme každý den nad svou cestou, která protíná život. Nic již není cestou, proč? ptá se člověk. A stvořitel odpovídá takto:
Každému životu dávám dary života, ovšem jen ti co jdou s tím, co milují a co je láskou dotvářejí svůj život v jednotě. Nic se nedá dělat polovičatě, tedy i láska musí být úplná ve svém projevu. Takto odpověděl stvořitel životu.
A co na to lidé, zeptal se jeden milující člověk? Lidé nechtějí milovat, protože si myslí, že mohou tratit. Jedni majetek, druhý zdraví a nedokáží pochopit, že vše je mírou jejich moudrosti, bez které nebudou nikdy milujícími lidmi.
Tato stať je určena bloudícím lidem nevidící lásku ve všem. Je tak důležité poznat moudrost v lásce, což se dá dosáhnout tím, že uvěřím stvořiteli. Kdy tato možnost je první a ta poslední je poznat svou moudrost jako toho koho milujeme.
Tímto předávám své slovo dál. Děkuji
J.H.
Jiří Herblich
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