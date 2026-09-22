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Střípky dne - Jsem skálopevně přesvědčen

Jiří Herblich
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

1.8.2025 napsáno ve vlaku

Jsem skálopevně přesvědčen

Na počátku zmíním důvod tohoto článku. Jsou věci, které můžeme měnit a věci které nemůžeme změnit. Jakou výhodu má záležitost, kterou můžeme měnit? Hlavní příčina změny je to, že danou událost držíme pevně v rukou, přesto se může stát, že nám vyklouzne. Co pak?

Znám to, jako život, hovoří muž, že situace nevycházejí, když si myslíme, že vyjít musí. Takto hluboce jsem přemítal a Bůh se smál na celé kolo. Čemu se směješ Bože? zeptal se člověk. Mám radost z neúspěchu rozumu a vítězství lásky, připodotkl Bůh. A měl pravdu. Cokoliv, co si představíme, co máme vykonat je hra rozumu jako takový musí projít zkouškou.

Ty zkoušky jsou různé, ale výsledek je ten stejný, dát lásce přednost před rozumem. Kdo se nevzteká, když mu situace nevychází je de facto láskou pro tento okamžik. Proto i Vám bych popřál být láskou, která zasáhne svět svým bytím prostřednictví Vás. Takto hovoří láska:

Dávám přednost tomu, koho miluji a tím jste Vy všichni, co dokážete přijmout lásku. Proto tvořím vše s láskou, abych naplňovala Váš život, životem svým. A nezlobte se na situaci, to jen rozum nechápe, co je to láska a kudy se má ubírat.

Děkuji Vám za pozornost.

Tady bych mohl skončit, kde končí rozum a začíná láska je prostor pro moudrost. Proto Vám přeji hodně úspěchů v situacích, které dodávám svojí láskou i moudrostí, ze které vše roste.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.

1.8.2025 napsáno Pod Lípou

Co stojí na počátku

Na počátku se postavíme do latě. Jak to myslím? Je mnoho počátků, ale který je ten první? Ano, tahle otázka prošla hlavou každému člověku. Ale jak odpovědět? Slova a zase slova, vmísil se do rozhovoru jeden muž.

Jsem mužem a mohu Vám říci, že žádný počátek není. Zamrazila nás jeho odpověď. Ano, říká to přesně tak, jak to chápu, řekl další člověk. Co s tím vším, zeptal jsem se Boha, a Bůh našel chvilku pro pochopení onoho počátku.

Jsem Bůh, který koná a dokáže pozvednout vše, však tajemství počátku neznám ani já. Takto odpověděl Bůh. Bože, častoval ho člověk, nevěřím, že nevíš, však my lidé na to přijdeme a rozdáme karty, takto promluvil jeden člověk.

Ty karty jsou rozdány jednotou, kterou byste museli obsáhnout, a to dokáže jen výjimečný člověk. Vlastně bych to neměl říkat, ale jednota v současnosti je již poznaná, jen čeká na své pochopení. Takto promluvil Bůh.

A co člověk udělá s tímto tajemství, zeptali se lidé? Nebojte se, nebudete ochuzeni o tento poznatek, který pohne s dobou, ve které žijete. Již dnes mohu říci jediné:

Smějte se slovům člověka, kterého nechápete. Až uzříte pravdu, poznáte ve vlastním smíchu bolest světa. Ano, takovou bolest, kterou jsem zažíval s Vámi.

Tímto uzavírám tento článek provoláním:

Sledujte hvězdy na obloze, protože ty Vám řeknou vše.

Víc nemám co dodat.

Děkuji za pozornost.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | úterý 22.9.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
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Jiří Herblich

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Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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