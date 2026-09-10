Střípky dne - Co znamená radost
17.7.2025 napsáno na expedici, při čekání na přepravu
Co znamená radost
Radost povýší vše, je tak tvořena kořenem štěstí, které vychází ze života. Jak jste poznali, každý člověk má radost z něčeho jiného. Ta radost vychází z duše, ale tělo by rádo poznalo radost taky.
Proto dnes upadáte do schématu věcí těla a ne duše. Protože upřednostňujete tělo před duší. Teprve až nabydete jednoty poznáte život, který obsáhl vše.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
18.7.2025 napsáno ve vlaku
Na pokraji šílenství
Světe, kdo jsi? zeptal se člověk. Jsem ten, co dává a nemusel by, však díky lásce poznáte život. Díky lásce dokážete dotvořit život, který žijete. Takto odpověděla země:
A člověk sní či bdí, probudil lásku v sobě. Jsem láskou? zeptal se opatrně. Ano, jsi láskou a dotváříš svět, který je jedním. Takto rosteme do života a takto dáváme všemu co si zaslouží.
Jsme-li v lásce dokážeme nemožné, dotvořit svět, prohlásil člověk. Však vzápětí se zachmuřil a obořil se na kolegu: A ty jsi láskou? zeptal se náhle. Ano, doufám a život byl tvořen vším jako jedním.
Směr postupu je daný, přestože dokážeme zázraky, dokážeme je i tehdy když milujeme, jinými slovy dotváříme svůj život jako jeho.
Tento článek nezobrazuje žádné důležité poznatky. Je jen výdechem a nádechem života, kterým žijete. Proto i vy pochopte vše v jednotě, protože pouze jednotou nabydete všeho.
Tímto se loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo nacismus nebují u nás
Je to z toho důvodu, že naše ambice v politice jsou takové, že dokážeme pravdě dát svoji pravdu tím, že jsme pravdou všech. Takto definujeme naši politiku a tímto klesáme na úplné dno.
Jiří Herblich
Střípky dne - Které slovo je poslední
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Co udělají cla s ekonomikou
Jsou to cla, které tvoří zlo, nebo lidé co chtějí výhodu a chtějí dostat víc? Oba přístupy lidí jsou hanebné, přesto cla zdůrazňují kvalitu, kterou nedokážeme dodat všemu jiným způsobem.
Jiří Herblich
Po poradě sděluji tajemství
Toto tajemství kabaly, nebylo nikdy zobrazeno. Jen kabalisté si myslí, jak vysocí jsou, přesto dokáží jediné. Znásilnit svět pro svoji slávu před Bohem. Takto nevzniká láska ani poznání světa. Proto budete odměněni za vaši lásk
Jiří Herblich
Střípky dne - Která jednota je ta pravá
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Socialistická chlouba, která pořád láká. Zahrada Čech má jubileum. Jak se mění?
Jubilejní 50. ročník podzimní Zahrady Čech odstartuje tento pátek v Litoměřicích. Oblíbený veletrh,...
Silničáři kvůli špatnému stavu opěrné zdi zúžili hlavní tah z Opavy na Ostravu
O jeden jízdní pruh méně a snížená rychlost. Provoz na hlavním tahu mezi Opavou a Ostravou omezil...
Živě: Praha pod napětím - Byznys snídaně podcastu Vysoké napětí
Návrat do studentských let. Univerzita Palackého pořádá velké setkání absolventů
Na Univerzitu Palackého (UP) se o tomto víkendu vrátí stovky jejích někdejších studentů. Podobně...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 685
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 78x