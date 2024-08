Spravedlnost vytryskla z nás, nebo z Božství?

Holdujte životu jako spravedlnosti, taková je moje odpověď na otázku, co je spravedlností, která dokáže budovat, stejně jako bořit.

Je spravedlnost až po smrti? (pracovní název)

Jak porozumět slovu spravedlnost? Spravedlnost je slovo, které vytryskne z nás k Bohu. Takto by se dala definovat spravedlnost. Spravedlnost je tedy tak vysoká, jak vysoký je člověk, který ji přijímá. Nejde říci jsem spravedlivý. A nejde říci, nevěřím ve spravedlnost. Je to jak s poznáním, s Bohem, který je taky, je a není, kdy spravedlnost má podobné atributy.

Nyní si řekne, vždyť je to pravda, že spravedlnost je i není, však nejde zaměňovat hmotné s duchovním. To hmotné je duchovní tak, že člověk věří a čemu věří, taková je i spravedlnost. To duchovní, je víra v Boha jediného, který je životem. Tímto se dělí spravedlnost na dvě roviny, na tu pozemskou a tu Božskou. Kdy ta Božská se realizuje vždy již na zemi. To, že ji dotyčný nevidí je jeho vina a nechce si ji přiznat, protože zaslepeně vnímá spravedlnost jako odplatu za křivdu. Ta křivda říká toto:

Nechtějte být spravedlivý tím, že věříte, buďte spravedlivý tím, že dáte všemu, co mu přísluší, kdy spravedlnost vytryskne ze všeho tak, že nabude skutečnosti ne konkrétní, ale duchovního poznání spravedlnosti. Takto zní zákon, který spravuje Bůh.

Na rozdíl od odplaty je spravedlnost nejvyšším poznání Boha v těle. Kdy spravedlnost je vyšším poznáním, než je žití, protože žitím se aktivuje spravedlnost tím, jak žijeme, kdežto u spravedlnosti, se aktivuje tím, co jste vykonali pro spravedlnost. To vykonání může mít mnoho podob, kdy jedna z podob je taková to:

Myslím, že jsem pochopil, říká muž ženě. Ale nestalo se ti poprvé viď, odpovídá žena.

Touto větou se definuje spravedlnost mezi lidmi. Kdy život přináší mnoho spravedlnosti, jen otevřít oči a číst ji v očích, čím zrovna je. Spravedlnost je totiž jako žena, proměnlivá a svůdná, dávajíc odpovědi na nejrůznější otázky tím, že je tajemnější víc a víc. Jak tedy dál, řekl muž? Poznej mne láskou, kdy láska bude spravedlností nejvyšší, odpověděla mu žena.

Myslím, že téma se pomalu vyčerpalo, přesto si dovolím malou vsuvku. Kdo nabyde moudrosti života, ten najde i spravedlnost života, ne svého, ale života společného, který jde se všemi lidmi.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.