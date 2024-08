Snědl vše a vypil vše, co bude dál zeptal se lačně?

Pochopte mírnost stvoření, jako míru Božství ve vás i v tom co činíte. Pak nebude jiné míry než Božství ve Vás, které se projeví mírou nejvyšší.

Poselství z Turzovky (pracovní název)

Na počátku každé zprávy stojí sdělení pána všemohoucího, že jednou vše skončí. Tedy i vaše Bohatství skončí v propadlišti. Ten čas se blíží. Jak tedy dál?

Dál existuje cesta, která by měla vědoucímu člověku říci toto:

Nechtějte být lidmi v místech, kde lidství opustilo zemi. Těmto lidem bude ouzko a nebudou to již lidé. Tak to zní poselství našeho pána. Jak mu porozumět?

Jediná slova, která dají porozumění události na Turzovce jsou tato:

Panna Marie dala slib, že ten, kdo se obrátí bude spasen. Jak toto poselství chápat?

Bude doba, do které pomalu spějeme, kdy lidé pochopí ono poselství, ovšem bude již pozdě, kdy věci již budou zřejmé. Protože Bůh nekoná jen s věcmi zřejmými, ale i skrytými. Proto již bylo pozdě zabývat se tím co nám bylo sděleno. Přesto všemohoucnost Boha je nekonečná a lidé tak poznají pravdu v tom co činí. Nebude dělat rozdílu mezi věřícími a nevěřícími a bude se soudit podle zásluh, která jako člověk vykonal. To že věřím není žádná zásluha, ale posouvá mě to výš ke světlu. To světlo však nemusím vidět pro osleplost očí. Proto lidé, ač věřící, nejdou s naším pánem. Pro slepotu jejich očí si musíme dívat sami na sebe a říkat si:

Nechci být v kůži druhých, protože si uvědomuji, čím budou muset projít. Takto jedná věřící, kteří vidí to, co způsobují svými činy. A lidé netuší, co si tímto způsobují.

Na poslední řádek dám proroctví pro další čas, a nejen na dnešní. Jak pravila Marie, bude doba, která prověří vaši víru i život, který žijete. Však bude doba, která vydá ze sebe to nejlepší, co v sobě máte. Jaká to bude doba? Bude to doba právě taková, jaká je dnes, protože není většího tajemství než být vidoucí mezi slepými a vidět co přichází v tento čas. Pro tyto lidi mám jeden vzkaz:

Nechtějte poznat vše, poznejte sami sebe tak, že budete jako Já.

Těmito slovy se rozloučím a popřeji Vám hodně zdaru.

J.H.

Na počátku stejně jako na konci, budete lidmi, kteří Ví

Perex: To Ví, je skutečně velké, protože Vím je jako to malé, ale jiné v tom, co obsáhnu jako duše i člověk, který věří.

Boží moudrost (pracovní název)

Jednání pokračuje k Božské moudrosti, která se projevuje ve všem. To jen my lidé ji nevidíme pod nánosem toho všeho. Lidé tak nectí Božskou moudrost, ale jen pozlátko této moudrosti. A jak se dostat ke skutečné Božské moudrosti?

Jediná cesta, se otevřít Bohu. Myslím, že toto téma se otevřelo teprve poprvé. Vždy jsem mluvil o duši, jenže duše a Bůh je jedno jako druhé. Je to to jemné, co obklopuje vše. Proto si myslím, že by stálo o tomto tématu pohovořit více.

Co je to tedy Božská moudrost? Je to souhrn všeho, co Bůh dokáže, a to co dokáže tvoří tento svět. Takto by se dala definovat Božská moudrost. Božská moudrost se nedá popsat jinak, než dílo projevené a lidé to tak ctí, jen ti, co nevidí to vše myslí si, že jsou hříčkou osudu či náhody nevidí nic. Tito lidé jsou odsouzeni k žití na okraji společnosti, kdy společnost řekne toto:

Buďte těmi, co prozáří zem, ne Bohem, ale těmi, co zrají jako víno. Kdy Božství ve vás vyroste do světa jako ten, kdo je i není.

Těmito slovy se častuje stvoření a těmito slovy se Bůh oddává poznání nás.

Celý tento patos má jednu nevýhodu, řekl jeden muž. Lidé musejí uvěřit. Je to pravda a podotýkám, že lidé nejsou jak dřív, kdy víra byla slepá, buď je hluboká nebo chybí, jsou tu nůžky, které se rozevřely, a to takovým způsobem, že nám chybí to střední, co tvoří základ společnosti. Ale nezoufejte, protože prozřetelnost připravuje lidem divadlo života. To divadlo říká toto:

V daný okamžik prozřete, protože jinak to ani nejde a budete se divit, čemu jste věřili. Budou to slzy druhých, které budete plakat, protože vaše slzy nebudou schopny vystihnout co cítíte. Takto pověděl Bůh o celé situaci, která má nastat.

Celé to nestojí ani za kočku, řekl jeden muž. Jsem tím, co tvořím přeci, tato slova jsou mým Božstvím, odpověděl druhý. Ano máš pravdu, přesto to jemné ve Vás poznáte pokorou a vírou, bez toho nejste ničím, jen hmotou bez duše.

Tímto se rozloučím popřeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.