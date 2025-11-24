Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život

Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.

30.11.2024

Naděje a víra poskytnutá člověku se stává nadějí a vírou Božství (pracovní název)

Jsou situace, které nám dokládají Božskou přítomnost tady na zemi. Jedna z těchto indiciích je postup a plán obnovy těla člověka. Co člověk to jiný názor, přesto obnova těla postupuje u všech lidí stejně, proč? Je tomu tak proto, že obnova těla se řídí Božskými zákony. To že jeden člověk tu stejnou nemoc přežije a druhý zemře není na vině slabost či síla člověka, ale Božské přání, které vyvěrá ze skutečnosti, že život musí být zachován nejen pro tento čas, ale i pro příští.

Proto se děje nepochopení a lidé trpící jdou v ruku v ruce k tomu, že dokáží to, co ctí. Jedině tímto budou poměřovat svět a jedině tímto budou poměřovat svět, kam míří v případě smrti. Oba světy mají stejné atributy a říká se jim Božské, kdy nemoc je prostředkem k naplnění života a kdy smrt je vykonavatelem přeměny těla v tělo jiné.

Ona smrt je duchovní i fyzická a stejně tak mystická. Je tedy hodně smrtí a všechny mají atributy takové, že posouvají život dál. To že člověk zemře fyzickou smrtí má pro nás za následek to, že nechápeme, proč se tomu tak stalo. Není člověka, který by znal Božský záměr, co však můžeme pochopit je to, že smrt není bezdůvodná v žádném případě, ale že smrt způsobí ono překlopení života v pravý čas. Když tento čas dojde na konec svého času, automaticky se překlopí, ač se to člověku líbí či ne. Jsou však témata mnohem vyšší, a nejen smrtí je člověk živ. Jenže smrt má postavení v životě člověka jedinečnou, je zvěstovatelem věcích příštích, protože že člověk umře neznamená, že jeho vliv na zemi, kde žil je ponížen. Jen se přesune do role duchovní, kde může, pokud bude chtít vykonat práce mnohem víc. Jenže a tady musím zmínit jeden paradox, kdy lidé, ač obdařeni duchem s možností pokračovat v práci i v duchovním stavu, neděje se tomu tak. Jsou tyhle práce určené skutečně každému, a nejen výjimečným lidem, jenže skutečné nikdo jiný, než oni výjimeční lidé nemá o tuhle práci zájem.

Tohle zamrzí a tohle je skvrnou na životě člověka, že nekoná jen v duchu, ale i v životě tak, že i po smrti by mohl vykonat veliké dobro pro všechny, přesto nekonají.

Jsou slova pochopení pro budoucno, kdy dnešní situace je taková, že oním duchovnem, které je na vzestupu budeme poměřovat svět po smrti. Nezáleží, jak jsme dobří v onom duchovnu, ale důležité je si uvědomit, že svědomitá práce nekončí s tělem, ale může pokračovat i po smrti. Kdy smrt je vykonavatelem Božího záměru, kdy naším záměrem je naplnit Božskou prozřetelnost takovým naplněním, že budeme i po smrti jako jedno.

Tohle dokládá samotný Bůh, že by si přál, aby více lidí poznalo ono poznatelné v duchu již na zemi a nejen ono fyzično. Teprve až si lidé uvědomí, co dokáží jako duchové, bude práce duchů na skutečné výši.

Myslím, že tímto se mohu rozloučit a myslím, že téma bude vznosné pro všechny, co se zaobírají duší či duchem, který dodává stvoření život.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 24.11.2025 6:30

Jiří Herblich

  • Počet článků 540
  • Celková karma 3,53
  • Průměrná čtenost 91x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

