Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc
23.12.2025
Přichází den, který se otevře námi (pracovní název)
Je to obyčejný den, prohlásil člověk. Není, nevidíš k čemu dnešní den směřuje? Nevidím, vždyť je to přeci obyčejný den, jakých jsem zažili tisíce, tak v čem je výjimečný? Výjimečný je v tom, že dodá všem lidem, co uvěřili stvořiteli v tento den odvahu tak vysokou, že překonají problémy, které se nesou na jich hlavu. Nebudou to obyčejné problémy. Bude to výzva, která vyplyne ze situace, která plyne světem již dlouho a ta situace zní:
Co uděláte, až se vše zastaví?
Takto se zeptají lidé, jenže kdo se bude ptát? Budou se ptát ti lidé co propadli svoji duší, protože ti ostatní a nebude jich mnoho, již řeknou toto:
Děkuji ti stvořiteli za zkoušku, která bude mým životem. Nemohu jednat jinak, než láskou, pokorou a moudrostí, aby vše dostalo co má dostat. Takto budu jednat po celý tento čas, který je tvým časem.
Tento příklad je dílem Boha v nás a lidé, kteří takto pochopí onen úpadek jdou se stvořitelem od počátku. Nebude to jejich život v nás, ale bude to společný život, který dotvoří společné kroky. Tudíž život těchto lidí bude povýšen. Dokonce to dojde tak daleko, že tito lidé upadnou v nemilost od lidí, kteří budou jen ve hmotě. Nebudou totiž chápat jejich sílu, ze které čerpají, zatím co ostatní budou propadat skepsi a beznaději, tito lidé půjdou dál. Bude to tak výrazný život, že lidé se začnou ptát, v čem jsou tito lidé tak výjimeční, že dokáží jít i v těchto podmínkách, kde je vše zničeno?
Jsou to střípky, kterými my lidé doložíme situaci o které jsem psal již dávno. Nebude ušetřen nikdo, ale moudrostí založené životy, překonají tento problém s lehkostí života, protože jsou připraveni na vše. Nejde tak říci k čemu má dojít, ale jak si jistě poslechnete Messinga a jeho proroctví, o kterém mohu říci dnes jen toto:
Má pravdu a nemýlí se, nemohu však říci nic o času, který nám byl dán. Jedině co vím, že bude to probíhat trochu divočeji než nám ono proroctví se snaží nabídnout. Pochopení k čemu dojde je tak velké, že lidé si stěží uvědomí, že by to postihlo celý svět, přesto se tak stane. Nebude to tedy lokální problém, ani nebude snadné jej překonat. Ale nakonec snaha těch státu co jsou v uskupeny v Brics, převáží nad zmarem západního světa a udají novou hodnotu, na kterou budeme čekat. Jen nečekejte, že se tak stane přes noc, ale bude to vyžadovat hodně času.
A proč to tedy píši, když je vše známé? Má odpověď životu nesmí být přehlížena ne tím, že by jste upadli, ale tím, že by jste v pravý čas nedali lidem co jim přísluší. Bude to doba výzev, a jen ti odváží a schopní dodat lidem odvahu, budou nakonec vítězi.
Víc nemám co dodat, protože lidé očekávající odpovědi a smysl tohoto co se má stát, mám jen jednu odpověď.:
Směs, která není směsí, nevytvoří jednotu. Jednotu vytvoříme tak, že se jí staneme. Od těchto okamžiků víte k čemu tohle celé je. Je to o vzniku nové jednoty, která proroste společností. My lidé, kteří jdeme se stvořitelem, však víme, že bez jeho zásahu by k tohle nebylo nikdy vzniklo, protože konzum v těchto končinách rozbil vše. Proto se nezlobte na to co se musí stát, ale těšte se na nový počátek, který dodá lidem odvahu jít dál. A dokonce i ti, co si mysleli, že jsou hmotní a nic jiného neviděli, uvěří. Protože taková situace postaví před problém víry každého člověka. Proto věřte, že se bude dít pokrok, který je vynucen nečinností lidstva. Jiný závěr na konec nemohu dát, než toto.
Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo o Vánocích musíte pochopit
Jsou to slova lásky, pokory a moudrosti. Nic jiného Vás v příštím roce nezasáhne víc než toto sdělení, které musíte pochopit již nyní tím, že dáte všemu co mu přísluší v tento čas Vánoční.
Jiří Herblich
Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
Kdokoliv může pozvednou číši toho, koho miluje, nic se však nedá dávat bez toho abych měl. Proto se čiňte poznat svět z pohledu toho koho milujete, protože ono poznání bude Vaším, stejně jako Jeho.
Jiří Herblich
Které slovo poezie nezaznělo?
Bylo to slovo duše, která se rozhodla dodat duši, která cítí a Ví, dokáže dodat co vytrysklo ze života. Takto budou postupovat budoucí generace.
Jiří Herblich
Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.
Jiří Herblich
Byla žena povýšena?
Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.
