Slunovrat roku 2012
2.6.2025
Zimní slunovrat 2012 (pracovní název)
Zimní slunovrat se nazývá novým obdobím lidstva. Chápali to tak všichni lidé ve starověku, že tohle musí přijít a my to zažíváme. Co je příčinou tohoto data? Je to jeden kosmický cyklus, který končí a přináší druhý. Ten druhý cyklus se nazývá: Miluj svého bližního, jak sama sebe.
Tyto slova však lidé nepřijmou proto přijdou války a krize, která dá lidem poznat to co by měli pochopit všichni, že jen láskou můžeme jít jako lidstvo dál. Tohle je skutečně naplnění proroctví o příchodu Ježíše Krista, který přichází před lásku, která se rozlije na zemi. Bohužel to lidé nechápou a hledají důvod, proč nemilovat. Ten ublížil tomu a ten onomu a všichni dbají na formu, aby každý dostal, co má dostat. Ano, tohle je i mé heslo, jenže tohle heslo bez lásky je bohu prázdné a nenaplňuje skutečnost života, že vše je jedním, protože bez lásky nemůže nic existovat, ani stvořitel ani jednota.
Tedy láska je ta podmínka života, co budeme v tomto období cyklu hledat a že to nebude jednoduché období, dává tušit války, které panují. Jenže je zde všemohoucnost Boží, která dává tušit kudy se musíme vydat. Nyní co uvedu je jen pravda a nic než pravda, pokud budete o mých slovech pochybovat půjdete cestou utrpení. Těmito slovy se stane tato věta:
Slova a zase slova, ohradil se člověk, co je to za lásku, kterou nemohu prožít, přeci? Ano, takto budete častovat život, přitom si musíte uvědomit, že láska je jako kvítek, který najdete kdekoliv se ukrývá život. Že to není tam nebo onde, ale všude. Až pochopíte tyto slova přijmete je láskou, pochopíte, co znamená tato doba pro budoucnost, která se tvoří dnešními činy.
Taková slova nezazněla v tento čas. Ano, lidé si myslí, že proroctví Ježíši o druhém příchodu nebude vyslyšena a lidé si myslí, že cokoliv udělají bude i láskou. Tak tomu ale není. Je pravda, že cokoliv udělám je láskou, ale láskou nepoznanou. To, co má přinést tento čas je láska poznaná a uvědomělá si toho co tvoří. Tohle je onen zlom, který má nastat, že nebudeme jako lidé nevědomí v lásce, ale naopak nabydeme vědomí. Proto je tato doba obtížná pro celý život. Kdy lidem nedochází, čím budou muset projít. Budou to války a útrapy života, dokud jim nedojde, že jednat mají s láskou, která bude vědomá si oné lásky. Tímto postoupí do dalšího kola stvoření a naplní svůj život nejen láskou, ale vědomí si lásky, které prozře v tento čas.
Co je to za divný článek o lásce, osopil se člověk. Co nám přináší doba? Doba nám přináší zmar a utrpení. Ano, přináší Vám tyto atributy, protože nejste v lásce, která koná onu lásku. Až pochopíte tento postup v sobě jako povýšení všeho, pak nabudete síly stvořitele. Takto hovoří doba o této síle, která tu bytuje a my ji poznáváme pomocí svého života.
Slova lásky padla na úrodnou půdu a člověk zapustil kořen. Jak krásné a naivní, holedbal se druhý, který nepochopil nic ze života všech lidí. My všichni jsme láskou, která je, jen najít její vědomí nás čeká. Toto je odpověď života na tento čas, který prochází stvořením jako nůž máslem.
Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
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