Slovo zdraví budiž zodpovězeno zkouškou
28.5.2025
Pět pé pevného zdraví (pracovní název)
Jsou témata stěžejní a témata života. Jak si udržet zdraví v dnešní době? V dnešní době je zdravých lidí pomálu a postupně se to zhoršuje. A co příčina tohoto stavu? Příčina je v nás lidech.
Na počátku stvoření dal Bůh lidem do vínku poznání jeho života a lidé tak činili. Záhy však začali odpadávat. Jakmile dostoupíte vrcholu vždy odpadnete, zněl zákon. Jenže jakýho vrcholu jsme dosáhli? Dosáhli jsme vrcholu civilizace, či člověka? Nedosáhli. Bylo nám vnuceno si myslet, že jsme na vrcholu a pak postupujeme jen a jen níž. Tato definice vrcholu civilizace nebyla nikdy v minulosti vsugerována lidem v takovém měřítku jako dnes. Tento vrchol je zakletý, jak řekl jeden člověk a ten člověk dokázal pozvednout svůj život ke stvořiteli. Uvědomil si totiž, že cokoliv postavím před Boha bude podrobeno zkoušce a tou zkouškou je nyní dosahování onoho vrcholu. Ano, my lidé jsme přijali jako zkoušku přijetí onoho vrcholu. Tato zkouška nám byla vnucena mocností, o které bych nerad mluvil, přesto tu stále je a koná. Proto my lidé musíme najít postup, jak onen postup překonat a onu zkoušku splnit. Co je podstatou oné zkoušky, že činí takové problémy všem?
Podstata je dána dvěma body, kdy ten první je víra a ten druhý je potřeba Božství v životě. Obě složky jsou podrobeny zkoušce. Protože lidé již netuší, co je to Božství a neví o tom co zastává, je to pohroma masového charakteru. Lidé s vymytými mozky dokázali pozvednou svět a dokázali to tak, že ostatní je začali kopírovat, přitom netušili, že sami odpadnou. To proč se tak děje je již zobrazeno, ale jak dál?
A ono dál znamená poznat Boha, který moudře spravuje svět tak, že vše dostane, co má dostat. Kdyby lidé jen tušili, co je to Božství, milovali by jej, jenže lidé si myslí, že neexistuje a konají jako by nebylo. Tento hřích je první zkouškou. Připustit a milovat stvořitele.
Druhá zkouška je záludnější. Kdo je i není, zeptal se znenadání člověk? Je to ten, kdo koná, odpověděl mu hlas. A to je správně nebo špatně, zeptal se člověk? Miluj tento hlas, co radí, že milovat máš sebe jako Boha, aby ses ubezpečil, že jsi Bohem. Takto probíhá ona druhá zkouška. Ona druhá zkouška je tak o moudrosti a pokoře života, který dokládá ono Božství v sobě.
Na počátku těchto zkoušek stál člověk, který netušil, co jej čeká, aby na konci stál jako hotový muž, který dokáže být vším. Proto tyhle zkoušky jsou nesmírně důležité a musíme poděkovat Bohu, že nám dal jako společnosti tuhle zkoušku. Jen my lidé nedokáže poznat co je vlastním obsahem zkoušky a myslíme si, že láska bude potřeba zesílit. Není potřeba, ale musíme napnout sílu k poznání Boha, která je součástí Boha.
Takto zní odpověď pevného zdraví. Kdo najde odpověď životem této otázky i zkoušky, ten bude mít pevné zdraví jako skála o kterou se může opřít, kdy ostatní budou v nemocech umírat.
Není tak důležité, jakou zkouškou my lidé procházíme. Tohle je zkouška lidstva, a proto musíme se naučit konat jako lidé vše v zájmu jednoty i této zkoušky jako jedno, co oplývá strdím světa. Poznáním tohoto tématu odpovíte stvořiteli láskou, kterou poznáte jako odpověď. Takto zní i odpověď života na danou zkoušku.
Celý tento článek není iluzorním příkladem, ale je systémovým rysem člověka, který upadl. Proto přejme lidem poznat pravdu života tím, že dáme všemu, co mu přísluší.
Děkuji Vám za pozornost a přeji pevné zdraví.
J.H.
Jiří Herblich
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