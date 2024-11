Slovo vyrostlo do výše, však co bude dál?

Není slov, ale Božství, které se rodí ze slov, takto chápejte slova, které tečou jak řeka života. Poslední slovo (pracovní název)

Poslední slovo (pracovní název)

Na počátku bylo slovo a na konci bude taky slovo. Jaké to bude slovo? Bude to slovo pochopení pro svět, ve kterém žijeme. Nebude to život náš, ani toho, koho jsme obsáhli, ale bude slovem, které zazní z našich úst. A to slovo zní asi takto:

Slovem častuji svět a budoucí světy, protože krása je určena k pochopení stejně jako moudrost, která mi dala vyrůst do krásy světa ve kterém žiji.

Těmito slovy se loučím.

Však jaké je to loučení, když novým počátkem je právě ono slovo, ona věta, která říká vše o jednom. To jedno však není z tohoto světa. Není a nebude, takto zní zákon světa, který říká zhruba toto:

Kdo bude zákonem, ten vykoná vše tak jak vykonat má. Jedině tímto povyšujete život svůj a život jeho, když jste zákonem společným pro svět, ve kterém žijete i pro svět ve kterém vyrůstáte jako Bohové.

Těmito slovy se skutečně loučím a posílám svého syna tam odkud není návratu. Tedy do světa, kde vše je jedním a nemyslete si, že tento svět je vzdálený od vašeho, není. Je tak blízko toho vašeho, že svět nebyl nikdy blíž.

Tyto slova tak nejsou posledními, ale budou se vyvíjet jako slovo toho, kdo mě poslal a těmito slovy se loučím.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.

Slovo, které člověk přijímá je Božské právě tím, jak člověk jedná

Perex: Kdo jedná s Bohem a jde s ním tak těsně, že cítí jeho dech života, ten bude potěšen víckrát, nejen tím, co zažije, ale i tím, jak bude povýšen. Pro dávejte všemu, co si zaslouží, protože jedině tímto dáváte sobě i Bohu.

Vzít zpět, co vzít nejde (pracovní název)

Nakonec všichni dojdou tam odkud není návratu, jen někomu to trvá okamžik a druhému celou věčnost, jenže jak s takovým okamžikem naložit? Jediná odpověď je taková to:

Kdokoliv bude chtít udělat přelomovou věc, které zasáhne jeho duši v tom dobrém a udělá to, bude povýšen. Je mi jasné že takové povýšení na počátku může vypadat jinak, než by mohlo vypadat. Jenže jak půjde čas, pozná každý člověk, že skutečně k povýšení došlo tím, že přijme Božství na nové hlubší úrovni.

A proč tohle vše píši? Píši to právě po zkušenosti, kterou jsem udělal, že vše, co dobrého, co člověk vykoná, je vlastně novým začátkem života, který na člověka čeká. Nedá se nepsat nic jiného než toto. I když člověk, který zažije takovou zkušenost si řekne:

Kdokoliv je na tom lépe než já, jenže jak půjde čas, najde důvod toho všeho v sobě jako málokdo a pak si člověk řekne: Děkuji Bohu za přítomnost, která uvrhla mě do budoucnosti a to takové, že vše je jedním.

Po takových slovech se člověk pokloní a způsobí pozdvižení ve světě ve kterém žije, protože kdo se dnes klaní? Jsou jen ti, co si uvědomují svou velikost a tito lidé jsou poklonou životu, který žijí a nejsou sami, kdo tak žijí, a právě proto se klaní.

Myslím, že tato krátká vsuvka se vyčerpala budu se těšit na další vstupy.

Děkuji za pozornost a přeji vám hezký den

J.H.