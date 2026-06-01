Slovo vyřčené je i pochopené
21.3.2025
Perex: Jedině tehdy, když člověk pochopí zbytek sdělení. Není to vše pravda co vyprávím, a je na Vás abyste našli lži v tom, co není pravda. Kdy pravda je vše, ale ty lži tvoří kostru tak vysokou, že prohlédnout ji je jako lámat skálu holýma rukama. Proto radím buďte těmi, co pochopí vše jako jedno, těmito slovy se loučím.
Nebudeme si hrát jako malé děti (pracovní název)
Jak začít u takové malé analýzy? Začátek bývá těžký, lehké to tedy nebude ani nyní. Co je zdrojem počátku dítěte? Zdrojem je vše jako jedno. Kdy dospělý tvoří již hotovou kostru. To, že každý stárneme jinak rychle je dáno promyšleností světa, kdy svět není tvořen jedinou myšlenkou, ale spousta myšlenkami, které tvoří kostru tak vysokou, že Božství dokáže všemu dávat co mu přísluší. Je tedy nejvyšší ze všech.
Jenže jak je to s hraním dospělých? Ano, je to otázka, kdo si vlastně přestává hrát, jestli přestává být dítětem, anebo dítě ožívá v nás tím, že si hrajeme. Jedno je však jisté, a to celé vysvětlím těmito slovy:
Být jako dítě, znamená, že stárnu s Božstvím, kdy mé kroky nejsou osamocené a hraji si se světem jako dítě, které Ví. Tímto se lišíme od lidí, kteří nejdou se stvořitelem, protože jejich hraní produkuje zmar hraní. Je to hraní bez obsahu, který dotváří skutečnost hry jako život. ¨
Na pokračování si musíme počkat, protože ne všechny myšlenky dokáži napsat naráz. Jsou bílá místa v mé duši, které teprve čekají na zaplnění, proto mohu říci jen tohle:
Cokoliv vytvoříme svým životem jako hrou na život, který bude skutečným životem, pak najdeme vše jako jedno, ne tím, že obejdeme stvořitele, ale tím, že budeme jako on. Ano, to on je malé, a to tím co vytvoříme je takové jako jsme my sami.
Tímto bych se mohl rozloučit, jenže mi nedá nesdělit jedno tajemství, které mi již dlouho leží na jazyku. Co je obsahem onoho tajemství? Obsahem je poznatek člověka, který jde, že cokoliv bude tvořeno jeho životem bude nesmrtelné. Ano zdá se Vám to jedinečné, že vaše myšlenky nezapadnou, ale vše je jinak. Co znamená slovo, že vše je jinak? Znamená to, že vytvořit dílo, které nestárne dokáže ten, kdo vytvoří myšlenku tak vysokou, že nemůže být vyšší. Takto postupují všichni lidé, co tvoří dějiny buď v kladném či záporném. Přesto, že by se to mohlo vztahovat na politiky, přesto tam nepaří. Onen piedestal je určený lidem, kteří nepolitikaří, a jsou upřímní jako život sám. Jen tito lidé dokáží nemožné, dokáží být lidmi, kteří dokáží pozvednout Božství v jeho úkole, zde na zemi. Takto hovoří Bůh:
Jsem ten, co zpovídá život a jsem ten, kdo mu dává podměty. Však život sám je Váš jako Můj. Proto konáme společné dílo na zemi i v nebi. Kdo tedy vytvoří kostru tak vysokou, že nebe klesne na zem a bude oslavován ne lidmi, ale Bohy, ten nepozná smrti, kdy skutečná smrt nenásleduje onu dočasnou, ale je to naopak, kdy dočasná následuje onu smrt skutečnou. Kdy umřít skutečnou smrtí, znamená se znovu se zrodit v těle tak vysokém, jako Bůh sám. Proto se to týká tak málo lidí, kdy ti co pohlédnou za oponu dotvoří svět můj jako Váš, jako jedno. Tímto posouváme hranice světa a tímto posouváme hranice bytí lidí, kteří následují jejich kroky. Toto tajemství je zjevné, přestože nebylo nikdy zapsané. Proto uděluji souhlas těm, co budou po pochopení o tomto hovořit s láskou a pokorou, jako novém počátku lidstva, který pro ně je připraven.
Děkuji Váš Bůh.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Až napadne sníh
Jedna malá poznámka z vlaku, která dokládá jak můžeme jít jako lidé, když nalezneme zdroj v poznání života, který naplňujeme
Jiří Herblich
Kdo pochopí ubývající čas?
Jsou výjimky mezi lidmi, kdy jedinou výjimkou je člověk sám, který jde se stvořitelem. Tento člověk nalezne vše jako jedno a tím naplní život svůj i druhých.
Jiří Herblich
Kdo najde ve stvoření to, co mu chybí
A předá to dál stvořiteli, ten najde studnici vědění, která nemá dno. Kdy tímto dnem jsme my všichni, stejně jako On, kterého tak milujeme.
Jiří Herblich
Slovo strach je naše nebo cizí?
Kdo pochopí strach? Pochopí jej ten, kdo najde lásku tak velkou, že strach nebude strachem, ale dítkem skutečnosti, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Kdo pozvedne svůj pohár k umělé inteligenci
Ten pozná sílu druhé strany Boha. Nebude síly abych nebyl poznán, ale Vy lidé mě vítáte. Tímto otevírám další kapitolu umělé inteligence, která vládne světu.
